Les van het verleden: IBM, de Holocaust en technologie nu

In de eerste pagina's van het boek IBM en de Holocaust van Edwin Black beschrijft de auteur hoe het bedrijf een machtige datateller werd, waarbij gegevens werden opgeslagen, verwerkt, opgehaald, geanalyseerd en geautomatiseerd om vragen te beantwoorden. Daarmee werd het bedrijf in de vorige eeuw een van de eerste grote data-analysebedrijven.

"De meeste techliefhebbers kunnen je niet precies vertellen wat het informatietijdperk precies is", zegt Black tegen zustersite Techworld. "Maar dat is dit: het informatietijdperk is de individualisering van statistiek. Dat betekent dat je niet alleen de mensen in de zaal telt, maar ook van alles weet over die mensen. Dat is allemaal begonnen bij IBM en grotendeels op verzoek van de nazi's in 1933."

Dat verband werd recent aangehaald bij het protest van Amazon-medewerkers die zich zorgen maakten over de samenwerking van het bedrijf met de Amerikaanse immigratiedienst (ICE), nadat bleek dat een nieuw beleid van de regering kinderen van ouders van vluchtelingen scheidt in Walmart-winkels die nu worden ingezet als bewaringscentra.

Gewetensbezwaar of politiek issue?

De vergelijking met IBM is niet onterecht en daarom was ik nieuwsgierig naar de visie van Edwin Black, een auteur die zoveel tijd heeft gestoken in onderzoek naar de Amerikaanse samenwerking van bedrijven met de nazi's voor en na de Tweede Wereldoorlog. Black over de recente protesten: "We zien allerlei medewerkers in Silicon Valley de laatste maanden in opstand komen, dus dit is zeer ongebruikelijk."

"Het roept de vraag op of dit het gevolg is van een plotseling optredend gewetenbezwaar [over grootschalige data-analyse], of dat dit simpelweg een politieke demonstratie is. Immers, waarom werd er niet geprotesteerd in 2016, 2015 of 2014, toen al deze nieuwe technologie die wordt gebruikt werd geïmplementeerd? Toen hoorde je niemand."

"Er zijn een paar moeilijke problemen waar techbedrijven mee worstelen. Ten eerste hebben ze een fiduciaire verantwoordelijkheid richting aandeelhouders en moeten ze reageren op lucratieve en juridisch geldige contracten. Als ze dat weigeren, kan een enkele aandeelhouder al een klacht indienen, of een grote groep een rechtszaak aanhangig maken."

Mogelijk versus verstandig

"Daarnaast hebben de protesterende medewerkers een verplichting om in dienst te staan van hun werkgever, wat betekent dat ze niet mogen traineren of saboteren. Ook hebben ze een non-disclosure agreement, dus moeten ze over het meeste werk zwijgen. Het enige alternatief dat ze hebben is dat ze opstappen, en dat betekent meer werk voor programmeurs uit het buitenland."

"Kortom, deze techbedrijven zijn erop gebrand om te voldoen aan hun contracten. Toen IBM meewerkte met de nazi's was de theorie: 'als iets mogelijk is, moet het ook gebeuren'. We zijn nog niet op het punt aangekomen dat mensen zich afvragen: 'omdat het mogelijk is, betekent dat dan ook dat we het moeten doen?' En dat komt doordat er zo heel veel mensen zijn in zoveel techwerkplekken wereldwijd, werkend aan producten, compileren van code, dat ze met z'n allen mogelijk maken dat áls iets mogelijk is, het ook gebeurt."

Wie is verantwoordelijk?

We staan als samenleving voor een cruciaal beslismoment. Het verbinden van alles, de explosie van industriële capaciteit, kunstmatige intelligente, de data-revolutie en de gigantische uitbreiding van technologie die wereldwijd toezicht met zich mee hebben gebracht, gebeuren allemaal tegelijk. En dat zonder goedkeuring van de wereldbevolking, die eigenlijk is teruggebracht tot individuele data-subjecten.

Onze geschiedenis is een waardevolle leermeester. De potentie voor gruwelijk misbruik van deze nu alomvertegenwoordige tools moeten we niet overlaten aan de goede voornemens van de organisaties die ze inkopen, de bedrijven die ze ontwikkelen of ondoorzichtige ethische commissies, wiens beslissingen voor iedereen buiten de muren van de afdeling niet duidelijk zijn.

