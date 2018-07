Je fysieke datacenter gaat fors groeien

Het aantal fysieke servers in het datacenter staat bij veel Amerikaanse bedrijven op de rol om te verdubbelen in 2019, zo meldt onderzoeksbureau IHS Markit. "We blijven een groei waarnemen in het zakelijke datacenter-domein die vorig jaar al werd aangegeven door respondenten. Tegelijk zetten bedrijven hun on-prem datacenter om in een cloudarchitectuur terwijl ze zich richten op een multicloud-aanpak", schrijft hoofdonderzoeker Clifford Grossner van de marktvorser.

Investeren in datacenters

Behalve het verdubbelen van het aantal fysieke servers, gaven respondenten aan dat ongeveer 73 procent van die capaciteit wordt ingezet voor hypervisors of containers. Ik had graag gezien dat het onderzoek dieper was ingegaan op een interessant datapuntje: 9 procent van die servers zijn naar verwachting single-socket, in vergelijking met 3 procent vandaag de dag.

De redenen voor de datacenterinvesteringen hebben vooral te maken met security, schaalbaarheid en applicatie-prestaties. Ongeveer de helft van de respondenten is van plan te investeren in software-defined opslag (53 procent), NAS (52 procent) en SSD (42 procent). Ze kopen ook switches, routers, security-appliances, load-balancers en appliances voor WAN-optimalisatie in.

Ook merkt IHS op dat opkomende technologieën als containers en AI voet aan de grond krijgen en dat traditionele datacenter-applicaties als Office, Sharepoint en andere Unified Communications-toepassingen en algemene IT-applicaties nog steeds gebruikt worden.

Meer data dan ooit

Een tweede onderzoek komt van het in Dubai gevestigde marktonderzoeksbureau SNS Telecom & IT. Dat wijst de komst van allerlei ongestructureerde data in de financiële dienstverlening aan als reden voor de groei in IT-apparatuur. "Met streaming- en archiefdata, tezamen met sensortelemetrie en transactiegegevens, groeit de big data analytics van financiële bedrijven voor HFT, fraudedetectie en een groeiend aantal consumententoepassingen", zo staat te lezen in het rapport.

Dat heeft ertoe geleid dat banken, verzekeraars, betaalproviders en andere financiële diensten dit jaar naar schatting bijna acht miljard euro uitgeven aan big data-technologieën en SNS verwacht dat dit jaarlijks toeneemt met 17 procent gedurende de komende drie jaar. Dat komt uit op een slordige 12 miljard euro in 2021.

Ook financieel naar hybride cloud

Het hele 521-pagina's tellende rapport is niet publiekelijk beschikbaar, maar de korte versie is dat het onderzoeksbureau ondervonden heeft dat banken en andere financiële diensten steeds serieuzer kijken naar cloudgebaseerde platforms, met name hydride cloud-implementaties om schaalbaarheidsproblemen met on-prem datacenters te vermijden.

Daarom stapt ook vrijwel iedereen over op cloud: daarmee kun je naar believen virtuele machines toevoegen, terwijl dat op z'n snelst enkele uren zou kosten met eigen hardware. Maar financiële instituten zijn wars gebleven van cloud, vooral omdat ze de beveiliging van gegevens nog niet helemaal vertrouwen. En niet onterecht: financiële bedrijven worden het heftigst aangevallen online.

Het lijkt erop dat ze nu meer op hun gemak zijn in de cloud, zij het in een hybride aanpak. SNS wijst erop dat big data-technologieën een cruciale rol spelen bij FinTech-startups, vooral in sectoren die zich richten op leningen, alternatieve assurantiën en de betalingssector.