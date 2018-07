3 machine learning-fouten om te vermijden

Zet je data goed in - machine learning is alleen in sommige gevallen de oplossing.

Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van cloudgebaseerde machine learning, deep learning en kunstmatige intelligentie in het algemeen. Iedere geek droomt immers al heel lang van het moment dat je een gesprek kunt voeren met een machine die elke vraag die je maar hebt kan beantwoorden. Dat gezegd hebbende, ik heb vaak gezien hoe de technieken verkeerd worden toegepast en dat zijn vaak vermijdbare issues.

Lees over de grenzen van deep learning in: Hoe Microsofts aanpak met kunstmatige intelligentie spaak loopt

Machine learning krijgt erg veel aandacht, maar ondanks de hype is het geen tijdelijke trend. Het is wel verstandig om op te letten dat je de volgende drie veelvoorkomende missers die ik vaak zie vermijdt, zodat machine learning iets toevoegt aan je processen.

1. Te weinig data om het model te trainen

Machine learning dat niet leert is waardeloos. De use case voor machine learning is het toepassen van algoritmes op gigantische databergen om bepaalde patronen op te merken, die vervolgens worden gebruikt om machine learning-applicaties op te trainen. Zonder die databergen leer je niks. Het heeft een beginpunt nodig waarbij genoeg gegevens zijn gebruikt waardoor het systeem weet waar het over moet nadenken.

Er zijn bijvoorbeeld modellen die machine learning gebruiken om te voorspellen wat de kans is dat een patiënt overlijdt, om de zorg daar beter op af te kunnen stemmen. Als je daarvoor minder dan 100.000 datapunten gebruikt, wordt die kans ingeschat op 0 of 100 procent en daar heb je natuurlijk weinig aan.

2. Machine learning gebruiken als het niet nodig is

Dit zie ik het vaakst en dit zorgt ervoor dat bedrijven drie á vier keer zoveel investeren in ontwikkeling om de machine learning in een toepassing te gebruiken zonder dat het nut heeft. Voor veel scenario's is machine learning nou eenmaal niet zo nuttig. Procedurele logica werken meestal prima, dus een machine learning-databank te bouwen voor, laten we zeggen, een accountingsysteem is simpelweg een brug te ver. Erger nog, de applicaties die dit uiteindelijk oplevert, zijn veel minder efficiënt.

3. De prestatie-impact onderschatten

Machine learning-systemen embedden in applicaties kan ervoor zorgen dat ze veel meer waarde toevoegen aan het bedrijf. Maar het kan ook applicatieprestaties drukken. Een embedded machine learning-service kan seconden latency toevoegen om de data door algoritmes te halen. Als het gaat om een applicatie die vrijwel realtime moet zijn, is de meerwaarde van machine learning snel verloren gegaan aan het verlies van productiviteit door deze vertraging.