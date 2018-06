Hoe Microsofts aanpak met kunstmatige intelligentie spaak loopt

Als Microsoft vooruit kijkt naar de toekomst, kijkt het bedrijf vooral naar kunstmatige intelligentie en in het bijzonder deep learning. Het bedrijf heeft miljarden geïnvesteerd in AI, met onder meer de aankoop van bedrijven als deep learning-startup Bonsai vorige week en Semantic Machines afgelopen mei.

Overal kunstmatige intelligentie

Microsofts CEO Satya Nadella heeft gezegd dat kunstmatige intelligentie "de definiërende technologie van ons tijdperk" is. Hij herhaalde zijn visie daarop tijdens een conferentie die voorjaar voor investeerders: "Het wordt AI in de edge, AI in de cloud, AI als onderdeel van SaaS-applicaties en AI zelfs als element van infrastructuur."

Maar deep learning pakt verkeerd uit voor Microsoft als het bedrijf niet investeert in andere kanten van AI. En we zien al voorbeelden van die verkeerde aanpak. Het is niet dat deep learning onbelangrijk is - integendeel. Het wordt alleen veel te positief aangekleed en loopt al tegen een plafond aan van wat ermee is te bereiken.

Machine leert zelf

Dat argument hoor je van een groter groeiende groep van informatica-wetenschappers en onderzoekers. Laten we daarvoor eens even kijken naar hoe deep learning werkt. In feite komt het erop neer dat gegevens in een systeem worden ingevoerd, zonder dat ontwikkelaars de programma's en algoritmes verder verfijnen. Dat doet het model op basis van hertraining op nieuwe datasets, zodat het systeem zelf leert.

Een een simpel maar doeltreffend voorbeeld zie je hoe een algoritme van Google katten leerde te herkennen na honderdduizenden kattenfilmpjes te hebben gezien, zodat het model een willekeurig filmpje kan kijken, de kat identificeert en het dier aanmerkt als kat. Het idee is dat een machine zelf leert naar welke kenmerken hij kijkt. Hoe hij dat precies aanpakt is een black box voor de mensen die de machine in de eerste plaats hebben ontworpen.

Teleurstellingen

Deep learning wordt toegepast om zelfrijdende auto's te verbeteren, voor medicijnonderzoek met name kankerbehandelingen, back-office automatisering en andere taken. Maar in een artikel van The New York Times stellen wetenschappers de vraag of deep learning eigenlijk wel zo 'deep' is. Volgens het artikel zijn we te verliefd op de technologie en hebben we last van tunnelvisie, wat vervolgens leidt tot teleurstellingen.

Een deelgebied van lerende machines waar je de laatste tijd weer meer over hoort, is een vorm van supervised learning genaamd active learning, waarbij een mens onder meer selecties verfijnt om de leercurve te verkleinen.