Wat is een Digital Twin en wat is het nut?

In het kort komt een Digital Twin eigenlijk neer op een virtuele versie van een product. Het is handig om een digitale equivalent van een apparaat te hebben, vooral met de complexiteit van IoT-apparaten waar designers, IT'ers en datawetenschappers allemaal werken aan de optimalisatie van het product en kijken naar hoge efficiëntie en wat als-scenario's.

Een Digital Twin is in de basis een digitale vorm van een fysiek object of systeem. Het idee is verder gegroeid en omvat nu ook grotere simulaties, zoals gebouwen, fabrieken en zelfs steden. Sommigen denken dat ook mensen en processen Digital Twins kunnen hebben, waarmee het concept nog breder wordt toegepast.

Brede toepassingen

De toepassingen zijn in allerlei sectoren, waaronder energie, transport, bouw en productie. Grote complexe objecten zoals vliegtuigmoteren, treinen, boorplatformen en turbines kunnen digitaal ontworpen en getest worden voordat ze daadwerkelijk fysiek worden geproduceerd. Deze digitale tweelingbroertjes kunnen ook met onderhoud helpen, bijvoorbeeld zodat technici een voorgestelde oplossing kunnen proberen op de virtuele versie voor het wordt uitgerold op de fysieke tweelingbroer.

Met de explosieve groei van IoT-sensoren kunnen Digital Twin-scenario's ook om kleinere en minder complexe objecten gaan om bijvoorbeeld de verschillende resultaten te testen van variabele gegevens. Dat kun je zien als simulatie-scenario's die je nu nog vaak in sciencefiction ziet, waarbij in een digitale omgeving wordt gekeken hoe een gebeurtenis in de realiteit zou uitpakken.

Met aanvullende software en data-analytics zou je Digital Twins kunnen inzetten om een IoT-uitrol te optimaliseren zodat het zo efficiënt mogelijk is. Met zulke informatie kunnen designers achterhalen wat de haken en ogen zijn van hun apparaten voordat ze in een productie-omgeving actief zijn.

Vaardigheden verfijnen

Hoe beter een digitale versie het fysieke object kan nabootsen, hoe beter er efficiëntieslagen en andere voordelen mee te behalen zijn. Veel deskundigen denken dat deze technologie productie fundamenteel verandert. "Hoe meer instrumenten een apparaat bevat, hoe nauwkeuriger een Digital Twin de historische prestaties kan weergeven, zodat er in de toekomst beter wordt geanalyseerd en gesimuleerd", schreef IoT-deskundige Dean Hamilton vorig jaar op zustersite Networkworld.

Digital Twins maken met zoveel data kan wel eens aanvullende vaardigheden eisen van de ontwerpers, zoals expertise in machine learning, kunstmatige intelligentie, predictive analytics en andere datawetenschappen. Gartner waarschuwt dat Digital Twins niet altijd vereist zijn en complexiteit soms onnodig verhogen. "[Digital Twin] kan technologische overkill zijn voor bepaalde bedrijfsvragen. Er zijn ook zorgen over kosten, beveiliging, privacy en integratie."