Robots vervangen IT'ers niet (helemaal)

AIOps is een momenteel populaire term waar onderzoeksbureau Gartner twee jaar geleden mee op de proppen kwam voor de trend dat AI wordt ingezet voor operationele IT. Het gaat daarbij vooral om het meten van prestaties en het identificeren van mogelijke knelpunten, zodat een IT'er geen uitgebreid onderzoek vanaf nul hoeft te doen, maar een vliegende start krijgt omdat het systeem alvast een voorselectie maakt. AIOps staat inmiddels hoog in zijn hypecycle, dus het is een term die we in toenemende mate voor de kiezen krijgen.

Software die AIOps gebruikt

Je ziet AIOps bijvoorbeeld terug in producten als ServiceNow ITOM, waarbij IT wordt ondersteund door ML-processen die root-oorzaken opsporen en andere datapunten selecteren die mogelijk aangeven waar de problemen worden veroorzaakt. Dat is nodig, omdat het met de gigantische hoeveelheid data en endpoints een monsterklus begint te worden om een incident uit te pluizen.

Eerder dit jaar zagen we bij een conferentie van ServiceNow een demo van hoe IT wordt gewaarschuwd en vanaf een smartphone een probleem kan detecteren, analyseren en aanpakken. Bij Splunk zagen we deze week in Las Vegas bijna één op één dezelfde demonstratie aan de hand van een nieuw platform voor IT, met de integratie van producten als VictorOps voor detectie, Splunk ITSI voor onderzoek en Phantom om actie te ondernemen.

De twee demo's van Splunk en ServiceNow hadden een wel erg soortgelijk voorbeeld van een storing en de verplichte "nu kan ik gewoon rustig mijn koffie drinken" van de IT'er die een probleem oploste in de rij bij de Starbucks.

Jarvis en Ultron

De voorbeelden van "incidenten wegwerken onderweg" zijn overdreven simplistische voorstellingen van de praktijk die op zo'n congresdemo wel verdacht soepel gaan. In het echt zit je in plaats van in een 'single pane of glass' op de werkvloer nog steeds te kijken met meerdere dashboards, waarbij je echt moet weten waar je moet kijken om een incident inderdaad 'in de rij bij de koffiebar' op te kunnen lossen. De belofte is altijd veel mooier dan het daadwerkelijke proces. Maar, zoals we eerder dit jaar ook al concludeerden, zulke kunstmatige assistentie om probleemanalyse te versimpelen, is veelbelovende technologie.

Het is dan ook niet verrassend dat meerdere back-end specialisten interfaces bouwen die ML-processen en AI-assistenten gebruiken om IT'ers de weg te wijzen in de grote golf aan ruis die vanuit alle monitorende applicaties vloeit. Volgens Splunks onderdirecteur van de IT-markt Kia Benhia moet je AIOps niet zien als een robot die de mens vervangt, maar als een mens die een Iron Man-pak aantrekt. "Je krijgt superkrachten en een assistent die je voorziet van informatie, suggesties doet voor te ondernemen acties en incidenten identificeert." Aanvullen op mensen dus, niet het vervangen van mensen. Om bij die Iron Man-analogie te blijven: AIOps draait om JARVIS, niet om Ultron.

De rol van een mens

Alles moet ervoor zorgen dat incidenten deels geautomatiseerd worden opgelost. ServiceNow nam zelfs de boude stelling in dat eerstelijns tickets verdwijnen door het gebruik van AIOps. Wat de vraag oproept wat dit dan betekent voor frontoffice IT, want dit klinkt er toch verdacht veel naar dat robots toch enkele IT-functies vervangen. Volgens Splunk gaat het meer om veranderende rollen en waarom we dingen uitbesteden aan apparaten.

"We noemen switches zo vanwege de oorsprong waar een mens in een verbindingsstation een stekker van de ene poort steeds in de andere stak", zegt Splunks beveiligingsspecialits Monzy Merza in gesprek met Computerworld, "maar mensen zouden dat werk niet moeten hoeven te doen, dat is machinaal werk. Mensen zijn goed in gesprekken en ideeën en creatief denken en beslissingen nemen - en dat is wat ze moeten doen."

"Er zit waarde in de ervaring van individuen en organisaties moeten dat inzien", zegt Merza naar aanleiding van onze scenarioschets dat zulke automatisering uiteindelijk leidt tot verkapte bezuinigingen op personeel. "Mensen die zich bedreigd voelen door automatisering moeten beseffen dat ze waarde hebben en organisaties moeten beseffen dat ervaren personeel inzicht heeft in de business en operationeel functioneren. Personeel is de waardevolste resource die een bedrijf heeft. Organisaties die dit niet begrijpen en niet kijken naar de waarde van vaardige, ervaren mensen zijn organisaties die niet zullen overleven."