Iedereen kan nu langere ondersteuning Windows 7 kopen

Microsoft wijzigde deze week zijn plannen voor de ondersteuning van Windows 7 nadat het OS geen patches meer ontvangt. De laatste daarvan volgen over iets meer dan drie maanden en daarna is het officieel afgelopen met Windows 7. Grote organisaties konden langere ondersteuning aanschaffen, maar nu biedt Microsoft deze optie voor iedereen die maar wil betalen.

Niet alleen volumelicenties meer

"Tot januari 2023 breiden we de beschikbaarheid van betaalde Windows 7 Extended Security Updates (ESU) uit naar alle bedrijfsgroottes", schrijft Jared Spataro, een bestuurder van de Microsoft 365-afdeling in een blogpost. ESU werd in september van vorig jaar aangekondigd en dit jaar in april is Microsoft begonnen met het verkopen ervan, maar alleen voor klanten met volumelicenties voor Windows 7 Enterprise of Professional.

De ondersteuning van Windows 7 vervalt op 14 januari en daarna krijgen de meeste machines die het besturingssysteem uit 2009 draaien geen patches meer voor kwetsbaarheden die dan nog worden ontdekt. "Vanaf 1 december 2019 kunnen bedrijven van elke grootte ESU aanschaffen door het Cloud Solution Provider (CSP) programma", schrijft Sparato, verwijzend naar een van de vele reseller-programma's van Microsoft. Klanten kunnen deze tool gebruiken om een (Nederlandse) reseller binnen CSP te vinden.

Wat gaat me dit kosten?

Het is alleen niet duidelijk hoeveel ESU precies gaat kosten voor MKB's zonder volumelicentie. Niet geheel verrassend onthulde Sparato geen prijzen, maar we kunnen je wel vertellen wat het kost voor bedrijven die wel een volume-deal hebben. Het eerste jaar kost het voor deze klanten 50 dollar per apparaat als het Windows 7 Professional is en 25 dollar per apparaat met een Windows 7 Enterprise-versie.

Elk aanvullend jaar levert een verdubbeling van de prijzen op, als extra duw richting migratie, naar een totaal van 200 dollar per apparaat voor Professional en 100 dollar per apparaat voor Windows 7 Enterprise. Dat is dan in jaar drie en daarna vervalt ook deze ondersteuning. Klanten die pas in het tweede jaar na ondersteuningseinde overstappen op ESU, dienen ook de kosten van het eerste jaar te betalen.

Microsoft noemt de lagere prijs van Windows 7 Enterprise een korting, de traditie volgend dat zakelijke klanten het meeste prijsvoordeel behalen. Het is onduidelijk of kleinere organisaties dezelfde korting krijgen, vooral aangezien ESU via een tussenpersoon wordt verkocht. Het advies van Computerworld is dan ook: ga uit van andere - en hogere - prijzen.

Systeembeheerder nodig?

Andere aspecten van ESU leveren wat drempels op voor MKB's die geen aparte IT-afdeling hebben. ESU-patches (alleen de patches die als 'Kritiek' worden beoordeeld door Microsoft) worden namelijk geleverd door Windows Update, maar bij pc's die deze patches ontvangen moeten ze worden uitgerold met een Multiple Activation Key (MAK). Hoewel dat niet lastig is - als MAK eenmaal staat, neemt de activatiedienst van Microsoft het proces automatisch over - is dit waarschijnlijk nieuw terrein voor kleine bedrijven.