5 onbeantwoorde vragen over Windows 10 1909

We hebben inmiddels veel van Microsofts nieuwe updatebeleid kunnen ontcijferen uit verschillende meldingen van het bedrijf over de demotie van de "najaarsversie van Windows 10 "tot "een verbetering van de lenteversie". Maar we zitten we nog steeds met een aantal vragen - vooral voor IT-admins en andere zakelijke klanten - over Windows 10 versie 1909 die er begin volgende maand aankomt. Te weten:

1. Is de stabiliteitsupdate 1909 een eenmalige oefening of is dit hoe de najaarsversie voortaan werkt?

Computerworld heeft hier een duidelijke mening over: er is weinig kans dat Microsoft zoveel tijd en moeite steekt in een nieuw soort upgrade en onderhoudsmodel als eerder het geval was om het vervolgens maar één keer te gebruiken. Dat zou waanzin zijn als er minder kostbare en minder onderbrekende methodes zijn. Bijvoorbeeld het overslaan van deze refresh of het uitbreiden van ondersteuning voor eerdere versies om de ondersteuning over het gemiste half jaar heen te trekken.

Als dit inderdaad het nieuwe updateschema is, moeten zakelijke klanten zekerheid krijgen dat de manier waarop 1909 wordt afgeleverd en de opzet van de versie de nieuwe norm is voor het najaar. Bedrijven hebben een definitieve planning nodig en moeten op de hoogte blijven van wat een update bevat - dat laatste voor een beeld van hoeveel er is gewijzigd - om een uitrolschema te kunnen hebben. Een ad hoc-onderhoudsmodel voldoet simpelweg niet voor een IT-omgeving.

Microsoft verklaarde de planning eerder wel en legde vast in april 2017 dat klanten voortaan twee keer per jaar op gezette tijden een Windows 10-refresh zouden krijgen, met een richtdatum voor maart (eigenlijk april) en september (eigenlijk oktober).

Dus waarom heeft Microsoft deze keer niets gezegd? We weten niet waarom Microsoft doet wat het doet, maar we hebben enkele vermoedens gebaseerd op gezond verstand. In dit geval is de meest logische verklaring dat Microsoft eerst wil zien hoe 1909 voldoet (of niet) aan het concept van een kleine upgrade. Als dit succes heeft, zal Microsoft klanten vertellen dat ze min of meer hetzelfde kunnen verwachten in het najaar van 2020 en verder - totdat Microsoft weer van gedachten verandert.

2. Gaat Microsoft over op één jaarlijkse upgrade?

Het lijkt er inderdaad op dat het bedrijf zijn Windows-update (en -upgrade) model heeft aangepast om dit te doen, want er is nu praktisch gezien een jaarlijkse update met een hoop nieuwe features en een onderhoudsupgrade met misschien een feature hier en daar. Ze zouden die featurekraan nog een halve slag kunnen aandraaien om de stroom helemaal te stoppen.

De vraag is: waarom doet Microsoft dat niet gewoon? Het antwoord: wie weet? Het is in elk geval momenteel duidelijk dat het bedrijf vast blijft houden aan twee upgrades per jaar, ook al is eentje daarvan enkel nog een upgrade in naam, maar niet in uitvoering. Het is niet duidelijk of het standpunt van Microsoft een kwestie is van het inlossen van een belofte of iets minder abstract is.

Een upgrade die eens per jaar komt, betekent dat er opnieuw aan het schema gemorreld moet worden. Niet dat daar iets mis mee is (en Microsoft is gezien het recente verleden duidelijk niet tegen op dat soort aanpassingen). De ondersteuning van 30 maanden voor Windows 10 Enterprise en Education zou verschuiven naar het voorjaar als de najaarsversie niet meer uitgebracht zou worden. Verder zou de naamgeving veranderen, want waarom zou je iets jj03 noemen als er geen jj09 is? Misschien zou het bijvoorbeeld Windows 10.21 kunnen heten vanaf het jaar na het komende jaar.

Met zijn twee upgrades per jaar is Microsoft de vreemde eend in de bijt. Andere OS-makers - met name Apple en Google - gaan voor jaarlijkse refreshes van hun (mobiele) besturingssystemen. Deskundigen, vanaf de in de branding staande systeembeheerder tot aan de sectormonitorende analist, hebben een jaarlijks releasetempo gevraagd of voorspeld. Misschien geeft Microsoft daar gehoor aan.

3. Is Microsoft gestopt met het aangeven dat een Windows 10-versie klaar is voor zakelijke uitrol?

Daar lijkt het zeker op. Tot aan Windows 10 1809 gaf Microsoft normaal gesproken het groene licht aan bedrijven als het bedrijf vond dat de code genoeg was getest onder vroege gebruikers en consumenten die tot upgrade werden gedwongen, zoals gebruikers van Windows 10 Home. Enige maanden na het debuut van de officiële release kwam er witte rook uit de schoorsteen voor zakelijke klanten. Maar na vier maanden hebben we nog niets vernomen over Windows 10 1903, de op 21 mei verscheen en nu vier maanden oud is.

Aan de ene kant zijn er voldoende aanwijzingen dat Microsoft deze melding niet meer gaat geven: van het verdwijnen van de Semi-Annual Channel-mijlpaal die aangaf dat een upgrade klaar is voor commerciële gebruikers, tot aan het benadrukken dat bedrijven met hun upgradetraject moeten beginnen zodra de code verschijnt (in plaats van enkele maanden af te wachten).

Aan de andere kant heeft Microsoft beloofd deze melding aan bedrijven te zullen blijven doen. In een blogpost in maart beloofde Microsofts Windows-as-a-Service-evangelist John Wilcox dat er voor toekomstige versies gecommuniceerd zou worden als Windows 10 klaar zou zijn voor 'brede uitrol' (Microsofts eufemisme voor bedrijfsklaar). Wilcox maakte op dat moment die melding over versie 1809. Sinds die tijd was er niets dan stilte.

Dat klinkt allemaal goed en wel, maar wat heeft dat te maken met 1909? Tijd voor wat meer veronderstellingen. (Het zou mooi zijn als Microsoft ons gewoon zou vertellen wat het plan is, maar dat lijkt verboden te zijn in Redmond.)

Omdat 1909 een cumulatieve update is van 1903 - voor mensen die oud genoeg zijn om zich ze te herinneren, vroeger noemden we dit 'servicepack' - en de inhoud is identiek aan 1903, maar dan met fixes en verbeteringen. De release wordt gericht op september en we zijn al bijna aan het eind van de maand. Oktober ligt meer voor de hand en dat zou in dezelfde periode zijn als normaal gesproken gezegd zou worden dat 1903 klaar zou zijn voor zakelijke uitrol.

Deze twee factoren - 1909 als een geteste 1903 en de aankomende release van 1909 - maken het waarschijnlijk dat 1909 deze mijlpaal is voor zakelijke klanten om de onderdelen-update van 2019 te installeren. Microsoft zegt dit misschien niet met zoveel woorden (of blijft zelfs bij de belofte van Wilcox) maar zal zeker verwijzen naar een soort groen licht in een blogpost of op het Windows releaseoverzicht.

4. Hoe weet je of een update 1903 is of het nieuwere 1909?

Systeembeheerders zijn bezorgd over de aanpak voor cumulatieve updates aan Windows 10, vooral omdat Microsoft uitlegde hoe numerieke labels identiek zouden zijn, todat ze dat niet meer waren. De update van eerder deze maand, de Patch Tuesday-collectie, voor 1903 (KB4512941) werd ook uitgeleverd aan Insiders die de previewversie van 1909 aan het testen waren.

Normaal gesproken krijgt elke versie van Windows een geheel eigen update op bijvoorbeeld Patch Tuesday. Bijvoorbeeld dezelfde Patch Tuesday-updates voor versie 1809 was KB4512578, terwijl 1803 de update KB4516058 kreeg. Maar als de update voor 1903 en 1909 hetzelfde KB-nummer krijgt, levert dat verwarring op: Als 1909 uitkomt na 8 oktober (de nieuwe Patch Tuesday), wat krijg je dan met de patch?

Als een organisatie eenmaal 1909 heeft draaien - waarschijnlijk als upgrade vanaf een versie van vóór 1903 - moet het goed in de gaten houden dat de KB-toewijzing voor de twee versies identiek is. Omdat de inhoud van beide versies gelijk zou moeten zijn, zou het in principe niet uit moeten maken als je deze cumulatieve update uitrolt op machines met 1903 of 1909. (We gaan daarbij uit van een bedrijf dat sommige pc's op 1903 heeft en andere op 1909, wat regelmatig voorkomt.)

Microsoft zou een stuk beter communiceren en verwarring onder beheerders voorkomen door beter uit te leggen hoe het cumulatieve updateproces werkt op endpoints, of het nu Windows 10 Pro of Windows 10 Enterprise is. Wellicht doet het bedrijf dat als 1909 straks uitrolt.

5. Gaat Microsoft nieuwe features voor 1909 aanvankelijk standaard uitschakelen en zo ja, krijgen bedrijven de optie om te bepalen wanneer ze worden ingeschakeld of om ze zelfs permanent uit te schakelen?

Windows 10 1909 is heel anders getest de vorige upgrades: aanvankelijk werd de update uitgebracht voor Insiders waarin bepaalde nieuwe features waren uitgeschakeld. Later werden deze gefaseerd ingeschakeld - het waren geen grote of belangrijke features - voor een deel van de gebruikers en daarna voor iedereen.

Dat mechanisme noemde Microsoft een klein 'enablement package' van Windows Update die deze features voor 19H2 (1909) inschakelde. Maar Microsoft heeft niet gezegd of 1909 op deze manier wordt uitgebracht - ofwel als cumulatieve update voor 1903 of als een grotere versie voor gebruikers die upgraden vanaf een nog eerdere versie.

Er is veel te zeggen voor het standaard uitschakelen. Het testen van 1909 is veel minder uitgebreid geweest dan bij vorige versies omdat de tijd beperkt is geweest (in juli werd daarmee gestart) en het aantal testers kleiner is: de gebruikelijke Fast Ring-insiders testten in diezelfde periode de grotere update voor dit voorjaar. Het zou daarom goed uitkomen om de nieuwe features gefaseerd in te schakelen, wat in de huidige vorm kan, om de impact van eventuele problemen te beperken.

Als Microsoft 1909 inderdaad inzet als de bedrijfsklare versie van 1903, zou het ook betekenen dat bedrijven de nieuwe versie niet hoeven te testen, maar kunnen ze ervan uitgaan dat alles wat gold voor 1903 ook geldt voor 1909. (Het verschil qua ondersteuning voor zakelijke gebruikers is natuurlijk de 30 maanden voor de aankomende versie, versus de 18 maanden voor 1903.)

Mocht Microsoft de nieuwe features bij de release uitschakelen is het alleen niet duidelijk wanneer ze worden ingeschakeld. Gaan die allemaal op hetzelfde moment aan of voor wie gaan ze later? Hoe wordt dat besloten? Microsoft moet deze vragen - en meer - beantwoorden.

Kunnen systeembeheerders bijvoorbeeld dat 'enablement package' voor 1909 tegenhouden? Geeft Microsoft IT die controle? Dat zou niet geheel zonder precedent zijn: beheerders kunnen al de toegang tot bepaalde gebundelde Windows 10-applicaties beperken. Maar het zou betekenen dat Microsoft de touwtjes meer uit handen geeft. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat Microsoft het het beste wist (zelfs met het vragen van Insider-feedback, want het bedrijf bepaalt immers welke feedback wordt meegenomen en welke niet). Door beheerders die controle te geven - vooral als die fijnmaziger zijn, als in feature voor feature - kiest Microsoft ervoor om te zorgen dat klanten het soms beter weten.

Zonder officiële bevestigingen van Microsoft kunnen we bij Computerworld alleen een door ervaring geïnformeerde inschatting maken dat beheerders in staat zullen zijn om de nieuwe features van 1909 nog even tegen te houden, maar het ligt minder voor de hand dat ze de controle krijgen om bepaalde features nog even langer te blokkeren, terwijl sommige worden geaccepteerd. Dat laatste is waarschijnlijk een group policy object te ver.