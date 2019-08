Migreren kan niet zonder inzicht en analytics

Telindus is een interessant bedrijf om dit vraagstuk neer te leggen wat ons betreft, omdat men er daar zelf ook goed naar heeft moeten kijken. Van oudsher komt het bedrijf namelijk uit de integrator-hoek, waarbij het vooral om de hardware ging. Otten zelf is ooit bij Telindus begonnen om de converged benadering van het datacenter in de markt te zetten, ook primair een hardwareverhaal.

Inmiddels gaat het bij Telindus echter steeds meer richting IT-as-a-service. De cloud is hierbij uiteraard een drijvende kracht. Otten is dan tegenwoordig ook Cloud/ITaaS Architect & Datacenter Solutions Architect bij Telindus. Nog altijd met een been in het datacenter, maar met het andere in de cloud. Otten omschrijft de kernvraag waar Telindus tegenwoordig veel mee bezig is voor haar klanten als volgt: "Hoe kun je waarde uit de cloud halen?" Dat is onder de streep waar het steeds meer om gaat draaien.

Telindus heeft zelf dus ook goed gekeken en moeten kijken naar hoe het samen met klanten deze vraag beantwoordt. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het bedrijf een ervaringsdeskundige is. Gezien de historie van Telindus als IT-integrator had en heeft het bedrijf ook nog eens veel klanten met een on-prem-omgeving. Die gingen en gaan steeds meer de cloud in.

Cloud-first, maar dan?

Veel bedrijven die uit de on-prem-wereld komen, starten hun gang naar de cloud met het uitspreken van een cloud-first strategie. "Als je dan doorvraagt, weet men vaak niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt," aldus Otten. "Uiteindelijk draait het om het hebben van een business case. En hoe wil je nieuwe technologieën gebruiken?

Dat laatste is wat Otten betreft een tamelijk fundamenteel punt als het gaat om de cloud. Hij hoort nog steeds weleens mensen zeggen dat het "just another datacenter" is. Dat is dus pertinent niet zo, volgens hem. Sterker nog, je doet er goed aan om gebruik te maken van de sterke punten van de cloudomgeving, ten opzichte van hoe het in je on-prem datacenter geregeld is. Lift-and-shift van je bestaande omgeving van on-prem naar de cloud, is dan ook eigenlijk geen goed idee. "Het geheel wordt er in het algemeen complexer op dan nodig en je bent meer tijd en kosten kwijt aan beheer," aldus Otten.

Eric Otten, Cloud/ITaaS Architect & Datacenter Solutions Architect bij Telindus.

Bij een nieuwe omgeving zoals de cloud horen dus eigenlijk nieuwe 'spelregels'. Workloads en applicaties draaien er op een andere manier bijvoorbeeld. Het is natuurlijk prima mogelijk om een on-prem applicatie of workload naar de cloud te migreren en die daar in een VM te laten draaien, Otten wil zeker niet zeggen dat dit onmogelijk is. Zijn punt is dat je veel meer uit je applicaties kunt halen als je ze bijvoorbeeld cloud-native draait, bijvoorbeeld in containers. Het beheer ervan zal dan uiteindelijk ook overzichtelijker worden.

Valkuil van hybride

Otten ziet uiteraard ook dat het gros van de organisaties niet alles naar de cloud migreren. Hij verwacht ook niet dat dit binnen afzienbare tijd wel gaat gebeuren. "In de praktijk betekent dit dus dat je nog productie-omgevingen hebt die on-prem staan, die gekoppeld worden aan een cloudomgeving," stelt Otten. Dat houdt eveneens in dat er nogal wat heen en weer gecommuniceerd wordt tussen cloud en on-prem. En daar wringt het schoentje danig, want zoals we inmiddels weten betaal je bij (public) cloudaanbieders niet alleen voor CPU's, storage en dergelijke. Als je data uit de cloud weer elders heen stuurt (bijvoorbeeld je on-prem omgeving), gaat de meter ook lopen.

Als je dat laatste niet hebt ingecalculeerd, dan kun je voor een verrassing komen te staan als je de rekening van je cloudaanbieder krijgt, waar veel meer line items opstaan dan je had verwacht. Aangezien er volgens Otten "altijd wel iets on-prem blijft draaien" doe je er goed aan om met name de koppeling tussen on-prem en de cloud goed in kaart te brengen.

De grote vraag is uiteraard hoe je goed in kaart brengt wat er communiceert met wat in je gedistribueerde omgeving. Voor organisaties zelf is dat volgens Otten erg lastig, omdat het alleen op hoog niveau duidelijk is wat er draait. Als je gaat spitten in allerlei afzonderlijke processen, kom je geheid dingen tegen die nog on-prem draaien, terwijl de rest in de cloud draait.

Real-time analytics

Om erachter te komen hoe de lijntjes lopen tussen on-prem en de cloud, moet je volgens Otten gedegen onderzoek doen. Dit doe je door middel van (real-time) analytics. Telindus zelf biedt een dienst aan, die kijkt naar bijvoorbeeld het netwerk, maar ook naar applicaties, al dan niet toegespitst op verschillende use-cases. Dat laatste is ook niet te onderschatten overigens, want eenzelfde configuratie van on-prem en cloud kan per use-case een verschillende impact hebben. Als de ene use-case juist veel gebruikmaakt van het on-prem gedeelte, terwijl de andere dat niet doet, zal je dat zeker zien op de rekening van de cloudaanbieder.

De dienst die Telindus aanbiedt draait een tijdje bij een organisatie, waarna er inzicht is in hoe de processen lopen en wat de kosten zouden zijn als je bepaalde segmenten naar de cloud zou migreren. Op basis daarvan kan er dan een advies uitgebracht worden. Uiteraard worden hierbij ook zaken zoals compliancy en security in meegenomen, twee zaken die je ook volgens Otten zeker niet te weinig aandacht mag geven bij een migratie.

Cloud als extensie van on-prem

De cloud mag dan een wezenlijk andere omgeving zijn dan de on-prem-wereld, toch doe je er volgens Otten goed aan als organisatie om de cloud een extensie te laten zijn van wat je on-prem doet. Hiermee doelt hij niet zozeer op zaken zoals kosten en performance. Die zijn nu eenmaal wezenlijk verschillend tussen de twee omgevingen. Waar je wel voor kunt kiezen, is dat je de security op beide plekken op hetzelfde niveau hebt en dat je compliant bent aan de verschillende regelgevingen in de branche waarin je actief bent.

Otten realiseert zich overigens ook terdege dat bovenstaande tot op zekere hoogte ook meer complexiteit op gaat leveren. Je moet bijvoorbeeld aan de slag met orkestratietools waarmee je de omgeving als geheel kunt beheren en waar je zaken zoals policies in kunt stellen. Die doen het weliswaar voorkomen alsof ze er zijn om alles eenvoudiger te maken, wat tot op zekere hoogte ook zo is natuurlijk, maar zorgen toch weer voor een extra abstractielaag en dus eigenlijk minder inzicht.

Tot slot: de toekomst voor hybride/multicloud

Moeten we dan maar rekening gaan houden met een wildgroei aan lagen in de nabije toekomst? Krijgen we orkestratielagen om orkestratielagen aan te gaan sturen? Otten denkt dat we daar vooralsnog inderdaad naartoe gaan. Op zich is dat niet zo gek ook natuurlijk, omdat het nagenoeg ondoenlijk is om een enkel beheerplatform te bouwen waarmee je alles kunt beheren. Al was het maar omdat je dan ook voorbereid moet zijn op wat er nog gaat komen. Nu maken API's het leven op dat vlak wel een stuk eenvoudiger, maar ook die hebben hun grenzen.

We zijn er dan ook zeker nog niet, zoveel is duidelijk. Gevraagd naar hoe hij het gedistribueerde IT-landschap in de toekomst graag ingericht ziet, pakt Otten zijn glazen bol er even bij. Hij ziet dan een multicloud-wereld waarin je met tags aan kunt geven aan welke criteria data maar bijvoorbeeld ook (gebruikers van) applicaties moeten voldoen. Op basis van die tags is dan duidelijk wat ermee mag gebeuren, in welke use-case. Stel je die tags goed in, dan heb je een zeer dynamische omgeving, waar een boel complexiteit uit gesloopt kan worden. Het nadeel hiervan is dan wel weer dat je zelf je cloud management moet gaan doen, waarbij je dus weer extra complexiteit toevoegt.

De kans dat organisaties het uiteindelijk gaan winnen van de complexiteit, schatten wij uiteindelijk niet zo heel erg hoog in. Zorgen dat je de juiste inzichten hebt, kan er echter wel voor zorgen dat je tijdig iets kunt doen met en aan deze complexiteit. Vandaar ook dat het na de overstap naar de cloud belangrijk is om alles goed te monitoren, iets wat klanten ook steeds beter gaan inzien. Dat geeft Telindus weer de mogelijkheid om van de analytics tooling die we hierboven hebben besproken, een real-time analytics-as-a-service te maken. Op deze manier gaat ook Telindus weer mee in de migratie, zoals het dat al vele jaren doet.