Hoe zit het met Windows 10's nieuwe jaarlijkse update?

Microsoft kondigde in een aantal verschillende blogposts aan dat er veranderingen op stapel staan. Ten eerste ging dat om de aankondiging op 1 juli dat de volgende feature-upgrade, 19H2, die straks het JJMM-label krijgt met 1909, werd getest.

Die eerste build verscheen op dat moment voor Insiders in de Slow-ring. Insider blijft previews uitrollen van 20H1, de onderdelen-update die zoals het er nu naar uitziet het label 2003 meekrijgt om aan te geven dat het de versie van maart 2020 is, aan Insiders in de Fast-ring. De eerste builds daarvan verschenen in februari, toen Microsoft de versie van volgend jaar vast liet zien.

De grootste aankondiging van Microsoft werd niet echt in klare taal gedaan, maar was doorspekt met marketingpraat, verhulde terminologie en tenminste één nieuw acroniem. Maar het was niet te missen: Microsoft stapt af van het idee van meer dan één upgrade per jaar en geeft voortaan één grote refresh uit in de lente. "De volgende onderdelen-update voor Windows 10 (in het Windows Insider-programma bekend als 19H2) is een scoped set features voor geselecteerde prestatieverbeteringen, zakelijke features en kwaliteitsverbeteringen", schreef Windows' update-chef John Cable aan het begin van de maand in een blogpost.

In zowel de blogpost van Cable als eentje van Windows-as-Service-evangelist John Wilcox werden de wijzigingen uit de doeken gegaan. Beiden hebben het niet over wat de wijzigingen betekenen voor het onderhoudsmodel, maar we lopen deze na en laten zien wat er verandert en, belangrijker, wat dit betekent voor de honderden miljoenen gebruikers van het besturingssysteem.

We weten nu wat er met 1909 is gebeurd

In mei vroegen we ons in een artikel af wat er aan de hand was met Windows 10 versie 1909. In februari bracht Microsoft namelijk, tegen alle verwachtingen in, de eerste builds uit van de versie van het voorjaar van 2020. In het verleden was 'De volgende van Windows' onder Insiders de onderdelen-update die volgt na de op handen zijnde versie. Dat zou in februari dus om versie 1909 gaan. Maar Microsoft sloeg die over en ging voor 20H1.

Microsoft lichtte dat als volgt toe: "Sommige dingen die we bouwen voor 20H1 hebben een langere ontwikkeltijd nodig." Dat is misschien wel waar, maar als rechtvaardiging is het niet toereikend, vooral niet richting de zakelijke klanten die Microsoft zo waardeert. Wel beloofde het bedrijf dat 1909 (19H2) nog als preview zou verschijnen, later deze lente. En vorige week verscheen deze build eindelijk in de Slow-ring.

Toen we ons in het eerdere artikel afvroegen hoe het nou zat met 1909, stelden twee deskundigen dat Microsoft de update echt niet zou overslaan. Het gerucht ging dat Microsoft zijn releaseschema zou willen herijken en daarom 1909 wellicht helemaal niet zou moeten uitkomen. De deskundigen hadden gelijk. De een voorspelde een verschuiving naar jaarlijkse upgrades, de ander voorzag een schema met een grote update elk voorjaar en een stabiliteitsupdate in het najaar.

Microsoft leek wel vast te houden aan twee updates per jaar, een releasetempo waar de softwarefabrikant zich zo ongeveer aan houdt sinds 2017. Maar dat blijkt niet helemaal juist.

Wat betekent scope in deze context?

Wilcox in zijn blogpost die bedoeld is voor zakelijke klanten zegt bijna woord voor woord wat Cable eerder zei: "19H2 is een scoped release met een kleinere set verbeteringen die zich richt op prestaties, zakelijke features en kwaliteitsverbeteringen". Uit het feit dat ze elkaars termen herhalen kun je gevoeglijk concluderen dat dit een officieel onderdeel is van Microsofts communicatiebeleid. Maar wat betekenen deze woorden precies?

Met de bewoording scoped lijkt Wilcox het te hebben over een beperkte release, eentje met duidelijke grenzen over welke features het moet bevatten en wanneer deze moeten worden afgeleverd. Dat wordt nog eens benadrukt in een latere alinea waarin Wilcox schrijft: "Gezien de beperkte scope, leveren we 19H2 op een nieuwe manier af..."

Hij heeft het over een kleinere set en selectie, wat er allemaal op duidt dat de najaarsversie een kleine rol speelt ten opzichte van die in het voorjaar. Ook van belang is het gebruik van twee elementen in de aankondiging van 19H2, prestatie- en kwaliteitsverbeteringen, twee dingen die je bijna altijd ziet in omschrijvingen van minder ambitieuze upgrades van ontwikkelaars omdat ze geen grote nieuwe features aankondigen. Vertaling: je hoeft weinig features te verwachten in 1909.

Meer servicepack dan upgrade

"Om deze updates op een minder ontwrichtende manier af te leveren, brengen we de onderdelen-update op een nieuwe manier uit, met onderhoudstechnologie (zoals het maandelijkse updateproces) voor klanten die de May 2019 Update gebruiken en ervoor kiezen om naar de nieuwe release bij te werken", aldus Cable. "Met andere woorden, iedereen die de May 2019 Update draait en bijwerkt naar de nieuwe versie, heeft een veel snellere update-ervaring, omdat de update installeert zoals een maandelijkse patch."

Wat betekent dit eigenlijk? Nou, omdat 19H2 (1909) een kleinere refresh is dan vorige upgrades - dat waren volledige OS-vervangers tussen 3 en 5 GB groot - installeert hij heel anders. Microsoft bevestigt dat de najaarsversie geen OS-vervanger is, als je tenminste deze aflevermethode kiest - omdat de versie wordt beperkt tot mensen die Windows 10 1903 draaien.

Dat betekent dat 19H2 veel meer gaat lijken op de cumulatieve updates die je maandelijks ziet voor Windows 10. Deze zijn bovenop het OS gebouwd, maar vervangen het niet. De bekendste cumulatieve update is de 'kwaliteitsupdate' die elke maand uitkomt op de tweede dinsdag van de maand, oftewel Patch Tuesday. Deze update bevat beveiligingspatches en andere fixes. Ze installeren enkel wijzigingen van de bestaande code en Microsoft heeft de laatste jaren gewerkt aan het verkleinen van de grootte van de cumulatieve updates.

Hierom spreken veel mensen van de nieuwe servicepacks. Voor de mensen die het vergeten zijn: dit waren de cumulatieve updates van het verleden, zoals je zag bij Windows 7 en eerder. Hier werden fixes opnieuw uitgebracht in de originele code en je had zelden nieuwe features. Het laatste servicepack kwam in 2011 uit met Windows 7 SP1. Dit is de versie die Microsoft momenteel ondersteunt, tot het in januari afgelopen is met Windows 7. Versie 1909 is dus alles wat je in Windows 10 1903 ziet, met aanvullende prestatieverbeteringen, bugfixes en stabliteitsoplossingen met weinig, zoniet geen nieuwe features. Dat klinkt inderdaad als een servicepack.

Gefaseerde feature-uitrol

"We starten met de release van 19H2-build voor Windows Insiders in de Slow-ring vanaf vandaag (1 juli) met nieuwe features in toekomstige Insider-builds als die klaar zijn", schreef Cable in zijn post aan het begin van de maand. "Sommige Insiders zien de nieuwe features wellicht niet meteen omdat we een Controlled Feature Rollout (CFR) uitvoeren om betere feedback te krijgen over buildkwaliteit."

Het doel van dit proces is duidelijk, maar de uitvoering is in nevelen gehuld. Wat duidelijk is: de preview van 1909 die Insiders te zien krijgen hebben default uitgeschakelde features die op een later moment ingeschakeld kunnen worden. Elke feature wordt eerst getest met een kleinere groep Insiders. Als bugs worden ontdekt en aangepakt, krijgt Microsoft een beeld of de feature werkt zoals verwacht zonder vervelende neveneffecten en anderen worden bij de testpool getrokken. Zoals het zich laat aanzien hebben uiteindelijk alle Insiders de nieuwe feature ingeschakeld.

Deze 'Controlled Feature Rollout' is ongeveer wat Microsoft al doet met het selecteren van eerste testgroepen van systemen die het best compatibel zouden moeten zijn met een onderdelen-update. CFR, met een andere naam of niet, is allang onderdeel van de aanpak van sommige browserfabrikanten, niet in de minste plaats Google met Chrome en Mozilla met Firefox. Ze voegen een hoop features toe aan updates, maar schakelen deze niet noodzakelijkerwijs in en wachten dagen of zelfs weken, terwijl meer en meer gebruikers worden aangesloten in de hoop dat een nieuwe bug niet iedereen treft.

Microsofts CFR lijkt heel erg op de inschakel-aanpak van Chrome en Firefox, zelfs op de manier waarop een optie wordt aangezet: "Wat betreft CFR's zullen we de features in deze updates mogelijk standaard uitschakelen en ze los van de bits die worden gedownload naar de pc's van Insiders inschakelen", aldus Wilcox. Dat is de manier waarop Google en Mozilla het ook doen.

Dan het in nevelen gehulde stuk: Hoewel Microsoft heeft aangekondigd CFR te gebruiken met 1909 gebaseerd op het testen bij Insiders, heeft het bedrijf niets gezegd over de uitroltactieken bij de officiële release. De voorzichtigheid van CFR lijkt een verstandige zet, aangezien er weinig testtijd zit tussen de eerste preview en de release die in september, oktober of november zou moeten uitkomen. En als nieuwe features dingen zijn die getest worden voor 20H1 (de focus van Insider sinds februari) dan zou een tijdige en voorzichtige distributie een goed idee zijn, omdat de integratie met de eerdere upgrade weinig tijd om te testen heeft gehad.

Aan de andere kant, CFR-gebaseerde activatie kan een kopzorg zijn voor systeembeheerders, zoniet Microsoft zelf, als ze niet kunnen bepalen wanneer een feature opeens wordt ingeschakeld. Zakelijke IT houdt niet van verrassing en dat is een van de belangrijkste reden waarom er weerstand ontstond onder bedrijven met het snellere releasetempo van Windows 10 en diens oorspronkelijke achttien maanden aan ondersteuning.

Waar het op neerkomt:

Er zijn, niet geheel verrassend, nog veel onbeantwoorde vragen over het nieuwe proces. Het ligt voor de hand dat veel pas duidelijk wordt dit najaar, nadat 19H2/1909 uit het Insider-proces rolt en klanten bereikt. Maar we denken dat we genoeg informatie hebben om het volgende ruwe plaatje te schetsen over het nieuwe onderhoudsproces van Windows 10: