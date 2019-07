Wat is de beste manier om back-ups te verhuizen?

Als je een back-up opslaat op dezelfde plek waar je hem maakt, wordt bij een calamiteit de back-up tegelijk met de originele data vernietigd. Als je hem op een tweede locatie bewaart, heb je een kans te herstellen zelfs na een groot incident. De methode die je kiest, bepaalt hoe snel en hoe duur een herstelactie kan worden uitgevoerd. Vandaar dat hier een overzicht van je opties volgt.

Originele back-up fysiek verplaatsen

De oudste methode is de tape met back-up fysiek te laten transporteren naar een andere locatie, maar dat heeft een aantal nadelen. Je hebt hierbij twee keuzes: gebruik de tape met de nieuwste kopie of een wat oudere tape. Wanneer je de nieuwste gebruikt, kun je herstellen vanaf de recentste back-up. Daarmee heb je een lagere Recovery Point Objcetive (RPO).

Maar je wilt waarschijnlijk een oudere tape gebruiken, want als je de recentste meteen wegstuurt, heb je geen recovery als er iets misgaat op de dag zelf. Omdat operationeel herstel de recovery is die je het vaakst zult uitvoeren, is dit het belangrijkste nadeel van deze methode. Elke Recovery Time Objective (RTO) voor een operationele recovery zal de tijd in acht moeten nemen die je kwijt bent aan het terughalen van de tape naar je primaire locatie.

Er is nog een nadeel: de risico's van fysieke verplaatsing. Een verloren back-up is een probleem als het de originele tape is, maar al helemaal omdat het een datalek is die je zult moeten melden. Elke keer dat je een tape fysiek laat vervoeren, stel je jezelf bloot aan een aantal risico's. De voordelen zijn de eenvoud en lage mediakosten. De voornaamste afweging is de balans tussen disaster-recovery RPO en operationele recovery RTO en de risico's die gepaard gaan met fysieke verplaatsing.

Kopie van de back-up fysiek verplaatsen

Deze methode lijkt heel erg op de eerste, maar in plaats van je back-up te versturen, verstuur je een kopie naar een externe locatie. Daarmee voorkom je het nadeel dat we hierboven behandelden en kun je een snelle operationele recovery uitvoeren, terwijl het back-upproces ook gewoon doorgang heeft. Je loopt nog wel steeds het risico van verloren data. Als je back-ups maakt op disk om ze daarna naar tape te kopiëren, kun je de tape versturen en de schijfversie behouden.

Replicatie

Replicatie van back-ups is mogelijk als back-ups zijn gededupliceerd en je voldoende bandbreedte tot je beschikking hebt. De grootte van de data die je moet repliceren kan met factoren worden verkleind met deduplicatie, een proces waarbij dubbele bestanden worden verwijderd.

Voordat we het hier over hebben, moeten we het verschil tussen target- en sourcededuplicatie bespreken. Target-deduppen gebruik je als je traditionele back-upsoftware gebruikt om volledige of incrementele back-ups te versturen naar een appliance die je bij het doel dedupliceert. Source-deduppen is een modernere aanpak waarbij gedupliceerde gegevens worden verwijderd voordat de back-ups over het netwerk worden verzonden. Hierdoor kun je back-uppen in kleine netwerken.

Direct op externe locatie back-uppen met source-deduplicatie

Als je duplicatie al kunt voorkomen voordat je de back-up überhaupt verstuurt, heb je een optie die je met andere methodes niet hebt: stuur je back-ups direct naar waar ze maar nodig zijn. Je kunt ze naar een je source-deduplicatiesysteem in een ander datacenter verzenden of direct naar een cloudgebaseerd back-upsysteem dat source-deduplicatie ondersteunt.

Direct op een andere locatie back-uppen kan efficiënt en kostenbesparend zijn, maar een nadeel is dat een restore over een WAN-verbinding moet lopen, wat impact heeft op je RTO. Als de tijd die het kost om een herstel over het netwerk uit te voeren past in je RTO-requirements is deze methode heel geschikt voor operationele recovery. Maar als zo'n herstelactie te veel tijd kost, is het beter om naar de volgende methode te kijken.

Back-up naar intern dedupsysteem en externe replicatie

Je kunt naar een intern systeem die je back-ups naar een externe locatie repliceert. Deze methode werkt me beide soorten deduplicatie. Het idee is dat als de back-ups eenmaal zijn gededupliceerd en opgeslagen zijn op schijf, ze eenvoudiger extern kunnen worden gerepliceerd.

Deze methode heeft de meeste voordelen en relatief weinig nadelen. Je krijgt je back-ups op een tweede locatie zonder tussenkomst van een persoon, bewaart een back-up voor operationeel herstel en zonder dat je een recovery via WAN moet uitvoeren. Het belangrijkste nadeel is de prijs. Deduplicatieproducten zijn meestal niet goedkoop en twee aanschaffen loopt behoorlijk in de kosten. Ook vereist deze methode behoorlijk wat beschikbare bandbreedte.

Wat je ook doet, doe iets

Slechts één versie van je back-up hebben op de primaire servers zelf is een heel slecht idee. Gebruik een van bovenstaande methodes om een letterlijke afstand te scheppen tussen de data die je wilt beschermen en de back-ups die dat doen. Uiteraard is het ook belangrijk dat je test hoe goed die kopie werkt met een recovery.