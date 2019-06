8 tips voordat je Windows 10 versie 1903 uitrolt

De recentste update van Windows 10, versie 1903, is nu beschikbaar voor iedereen die op 'Controleren op updates' klikt, mits er geen blokkerende issues zijn. Microsoft gebruikt niet langer Semi-Annual kanaal (Targeted)" voor Windows-releases, net als eerder Current Branch (CB) en Current Branch for Business (CBB) verdwenen.

Voorheen vormden deze kanalen de tekenen dat de releases zijn getest door leveranciers, goedgekeurd en klaar zijn voor brede uitrol. Maar hoe weet je zonder deze tekenen of je organisatie klaar is voor brede uitrol van beveiligingspatches en onderdelen-updates? Hier volgen enkele tips.

1. Wat zijn de bekende issues?

Microsoft publiceert een lijst met bekende issues van 1903 inclusief de plannen voor hoe en wanneer ze worden opgelost. Een nieuwe manier om issues in de gaten te houden is het Twitter-kanaal Windows Update. Als ze nieuwe issues bekendmaken, word je meteen geïnformeerd over het onderzoek en de oplossingen die Microsoft heeft bedacht.

2. Ondersteunt de beveiligingssoftware 1903?

Het is uiteraard belangrijk dat de securitysoftware versie 1903 ondersteunt. Bepaalde leveranciers hebben al problemen gehad met 1903 en sommige raden uitrol af totdat die problemen zijn opgelost. Kijk vervolgens of tools die je gebruikt voor de uitrol en beheer van besturingssystemen 1903 ondersteunen.

3. Heb je de recentste servicing-stack?

Voor de soepelste update-ervaring kun je het beste vanaf de laatste servicing-stack updates installeren, zodat je een bijgewerkte Windows 10-build hebt. Het is niet nodig dat je op Windows 10 1809 zit voordat je overstapt op 1903. Je kunt toekomstige releases beter overslaan en de versie pakken die het beste door jouw software wordt gesteund.

4. Ondersteunt LoB-software .Net 4.8?

Voordat je begint met de uitrol van een onderdelen-update, kijk je natuurlijk eerst naar de line-of-business (LoB) software die door het bedrijf wordt gebruikt. Als je geen totaaloverzicht in een lijst hebt, dan zijn er dit soort PowerShell-scripts om een inventaris en rapport te genereren. Kijk naar dit overzicht en stel een lijst samen van de software die van kritiek belang is voor de bedrijfsvoering.

Let vooral op de ondersteuning van .NET. Sommige LoB-software gebruikt enkel een specifieke versie van .NET en je moet wachten op wat de leverancier doet voordat je kunt updaten. De 1903-release bevat .NET 4.8. Wat nu veranderd is ten opzichte van het verleden is dat .NET 4.8 nu ook los beschikbaar is voor eerdere versies van Windows 10.

5. Zet een pilotgroep in

Zelfs met alle documentatie van leveranciers is de beste manier om te ontdekken wat Windows 10 in jouw omgeving gaat doen door een test te draaien. Zoek sleutelafdelingen waarbij het van levensbelang is voor de organisatie om volledige productiviteit te behouden. Kies enkele personen in deze afdeling die kunnen fungeren als zowel bètatesters als evangelisten voor de afdeling.

Die testers hebben goede communicatieve vaardigheden nodig en gevarieerde software gebruiken die belangrijk is voor jouw organisatie. Geef ze een speciaal feedback-kanaal en specifieke hulp via de helpdesk om ervoor te zorgen dat hun bevindingen prioriteit hebben. Dat kan al zo simpel zijn als dat ze weten hoe ze Stappenbeschrijving starten in Windows 10 en een apart e-mailalias hebben om hun rapportages heen te sturen.

6. Welke browsers zijn vereist?

Weet welke browsers worden ondersteund door jouw applicaties. Als ze bijvoorbeeld oudere Internet Explorer-technologie ondersteunen, kijk dan hoe het zit met toekomstige versies en hun compatibiliteit met interne software waar je van afhankelijk bent.

7. Welke issues zijn opgelost?

Ik hield zelf enige maanden de bekende en opgeloste issues-lijst van releases in de gaten voordat ik besloot of de versie klaar was voor uitrol. Kijk in het bijzonder naar de releases die aan het eind van de maand uitkomen en noteer welke bugs daarin zijn gerepareerd om te bepalen of en zo ja hoe die van invloed zouden zijn geweest op jouw omgeving.

Deze laatste releases van de maand zijn de C/D-week uitgaves en bevatten previews van bugfixes die de volgende maand op de tweede dinsdag officieel uitkomen, oftewel op Patch Tuesday. Dat geeft je een beeld van hoe buggy de release zou kunnen zijn. Als je kijkt naar 1903 had je eind mei de volgende lijst van bugs die werden gerepareerd:

Een probleem waarbij aangepaste URI-schema's voor toepassingsprotocolhandlers de corresponderende toepassing voor het lokale intranet en vertrouwde sites op Internet Explorer mogelijk niet starten.

Een probleem waarbij bepaalde apps niet meer worden gestart wanneer Mapomleiding is ingesteld voor de map AppData/Roaming in een netwerkpad.

Een probleem waarbij de modus Nachtlampje wordt uitgeschakeld tijdens wijzigingen in de weergavemodus.

Een probleem waarbij de weergave van een game in volledig scherm kan worden vervormd wanneer de Microsoft-gamebalk zichtbaar is boven op het spel.

Een probleem dat verwijdering van Bluetooth-randapparaten verhinderde uit sommige systemen met specifieke Bluetooth-radio's.

Een probleem dat ertoe leidde dat gebeurtenis 7600 in het gebeurtenislogboek van de DNS-server (Domain Name System) een onleesbare servernaam bevatte.

Een probleem waarbij de dots per inch (DPI) van de gast niet overeenkomen met de host.

Een probleem dat ertoe kan leiden dat een extern USB-apparaat of SD-geheugenkaart opnieuw wordt toegewezen aan een onjuist station tijdens de installatie.

Een probleem waarbij een File Share Witness Server Message Block (SMB)-handles niet verwijderde, wat ertoe leidde dat een server op den duur geen SMB-verbindingen meer accepteerde.

Een probleem dat voorkomt dat een toepassingsprotocol-URL wordt geopend wanneer deze wordt gehost op een intranet pagina.

Een probleem met BranchCache in de gedistribueerde-cachemodus. BranchCache gebruikt mogelijk meer schijfruimte dan is toegewezen aan cache voor heruitgave.

Een probleem dat voorkomt dat sommige Direct3D-toepassingen en -games in volledig scherm worden weergegeven als de schermstand is gewijzigd van de standaardwaarde.

Een probleem met het maken van een Windows-catalogusbestand op een x64-systeem met behulp van Windows System Image Manager.

Een probleem dat tot een vertraging leidde bij het laden van veel niet-ondertekende DNS-zones (Domain Name System) die betrekking hebben op de DNSSEC-functie (Domain Name System Security Extensions).

Een probleem dat is gerelateerd aan invoer - IOMMU-virtualisatie (Output Memory Management Unit) met hypervisors van derden.





8. Hoe zit het met uitrol en provisioning bij jou?

Als je geen grote issues ziet die bij jou van invloed zouden zijn en je testgroep loopt niet tegen problemen aan, is het waarschijnlijk veilig om aan de uitrol te beginnen. Kijk ten slotte nog eens naar de processen die je momenteel gebruikt voor uitrol en provisioning. Windows 10 Autopilot, SCCM en Intune voeren momenteel wijzigingen door om Windows 10 makkelijker en soepeler voor systeembeheerders om uit te rollen.