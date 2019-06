ServiceNow zit boordevol ambitie

ServiceNow is zonder twijfel een van de grote jongens in de SaaS-wereld. Met een jaaromzet die inmiddels zo rond de 2 miljard dollar zit, hoort het bij de top vijf van bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met cloud-gebaseerde diensten. Het bedrijf is ooit opgericht om IT Service Management aan klanten te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van informatie van onder andere IT-apparatuur, waarbij er in het geval van een probleem een melding doorgezet kan worden naar een ander systeem of een medewerker. Die gaat er dan vervolgens mee aan de slag.

De verschillende IT-systemen in een dergelijke configuratie worden via digitale workflows aan elkaar gekoppeld door ServiceNow, waarna er een overzicht gegeven kan worden van de totale stand van zaken. Dat is in het kort de meerwaarde van wat een partij zoals ServiceNow te bieden heeft.

Uitbreiding naar andere onderdelen

IT Service Management is nog altijd de grootste tak van ServiceNow, maar men realiseerde zich dat een rol 'tussen de linies' niet alleen binnen IT kan renderen. Ook andere onderdelen van organisaties, die overigens ook steeds meer een IT-smaakje krijgen, kunnen worden toegevoegd.

Dave Wright, Chief Innovation Officer bij ServiceNow, was tijdens een gesprek dat we met hem hadden duidelijk over de ambities van het bedrijf. Aangezien mensen zich binnen organisaties meer en meer buiten IT gaan bewegen, moet een leverancier zoals ServiceNow daar iets mee. Het doel is dan ook om een compleet beeld van de enterprise te bieden met behulp van de diensten van ServiceNow. Zij zijn het front-end voor een organisatie als geheel en zij moeten uitvogelen wat alle onderdelen van organisaties doen en hoe dit aan elkaar te koppelen is.

Drie categorieën waar ServiceNow zich naast IT momenteel sterk op richt, zijn Customer Service, HR en Security. Daarnaast biedt het bedrijf met het Now Platform een omgeving waarin organisaties zelf aan de slag kunnen, om processen te automatiseren. Een no-code omgeving voor het bouwen van (rudimentaire) applicaties is hier ook onderdeel van bijvoorbeeld.

Grote uitdaging

Met name de opmerking van Wright over het meer en meer buiten IT gaan bewegen van mensen, is iets wat we vaak horen tegenwoordig. Het feit dat ServiceNow als IT-leverancier (in ieder geval van oudsher) hierin meegaat, geeft ook aan IT als het ware mee verhuist naar het gebied dat voorheen buiten IT lag. Het is dus deels een semantische discussie of er nu wel of niet buiten IT bewogen wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat IT alomtegenwoordig wordt, iets wat we bijvoorbeeld recent ook nog hoorden van Mendix CEO Derek Roos.

Over deze uitbreiding van IT over de grenzen van IT heen moet je echter niet te gemakkelijk denken volgens Wright. Sterker nog, hij noemt klanten zover krijgen dat ze met ServiceNow voorbij IT gaan kijken de grootste uitdaging die het bedrijf nu heeft. Cruciaal hierin is dat je via meerdere routes bij organisaties en mensen binnenkomt. Uiteraard is het van belang wat men op C-level wil, maar ook de mensen die met de voeten in de klei staan zijn belangrijk.

Verder levert ook de multicloud de nodige kopzorgen op. Als je een dienst levert zoals ServiceNow die levert, dan kun je niet alleen de on-prem omgevingen afdekken. Veel van hun klanten hebben nu al een combinatie van clouds en on-prem. Het aanbod van ServiceNow moet goed afgestemd worden op dat van de cloudaanbieders. Het is dan ook geen verrassing dat ServiceNow veel bezig is met het bouwen van nieuwe integraties. Onder de streep streeft men namelijk zoveel mogelijk out-of-the-box integratie na.

Waar houdt het op?

ServiceNow heeft met de gang naar HR, Customer Service en Security overduidelijk nieuwe markten aangeboord. Dat is op zich prima te verklaren als je als bedrijf door wilt blijven groeien. Dat laatste is zeker de ambitie bij het bedrijf. ServiceNow zal ook wel moeten als het de visie - het zijn van het front-end dat alle onderdelen aan elkaar koppelt - wil realiseren. De vraag is hoever je gaat in deze expansiedrift, zonder hierbij de focus te verliezen.

Dat laatste is volgens Wright ook zeker een punt van aandacht, maar zeker niet iets waar men voor terugschrikt bij ServiceNow. Wel zorgt hij ook meteen voor de nodige duiding als het gaat om de grenzen van uitbreidingen. Hij schetst een beeld van organisaties in drie lagen als het gaat om applicaties, workloads en dergelijke: engagement, actie en system-of-record.

De engagementlaag kun je zien als de applicaties die je als organisaties gebruikt, bijvoorbeeld Workday voor HR. De actielaag is de laag waar informatie uit verschillende onderdelen van de organisatie (HR, IT, Security, bijvoorbeeld) samengevoegd wordt en waar acties op basis van deze informatie in gang worden gezet. De system-of-record-laag houdt zich uitsluitend bezig met vaststellen dat een bepaald stukje data ook daadwerkelijk is wat het is, ook als dit in meerdere afzonderlijke systemen tegelijkertijd voorkomt.

Alles draait om acties

ServiceNow heeft niet de ambitie om het werk van partijen zoals Workday over te nemen in de engagementlaag. Ook de system-of-record-laag is voor het grootste gedeelte niet waar men zich mee bezighoudt. Een uitzondering hierop is alles wat met de IT van een organisatie te maken heeft. Daarvoor wil ServiceNow wel het system-of-record zijn. Dat is niet zo gek, gezien de roots van het bedrijf in IT Service Management.

Verder is het dus vooral de actielaag waar ServiceNow zich op richt. Dat willen ze 'ownen met hun platform', zoals Wright het stelt. ServiceNow moet de laag zijn tussen de verschillende onderdelen, waarbij de acties niet beperkt zijn tot afzonderlijke onderdelen. Zo kan het onboarden van een nieuwe werknemer bij HR een actie in gang zetten die IT laat weten dat er de nodige rechten aangemaakt moeten worden. Ook op het gebied van IAM en security bijvoorbeeld, waarbij ook dat deel van de organisatie betrokken wordt in de actie.

ServiceNow in de praktijk

De theorie is best interessant natuurlijk, maar de praktijk is doorgaans een stuk weerbarstiger. Hoe houdt dit allemaal stand in de praktijk? Om daar beter zicht op te krijgen, hebben we tijdens de Now Summit met Jean-Paul Dijkstra van Quby en Wout Methorst van Engie gesproken. Quby gebruikt ServiceNow onder andere voor Customer Service-doeleinden, terwijl Engie de HR-mogelijkheden van het platform inzet. Beide zijn dus toepassingen van ServiceNow buitenom IT en dus goede voorbeelden van de nieuwere onderdelen van het platform.

Quby en ServiceNow

Dijkstra is bij Quby verantwoordelijk voor het platform voor de volledige dienstverlening. Deze diensten levert het aan energiebedrijven (Quby levert bijvoorbeeld de Toon van Eneco), om die bedrijven de transitie te laten maken van productleveranciers naar dienstenleveranciers. Dit soort diensten van energieleveranciers zijn gebouwd rondom het energie inzicht van apparatuur in huis, de profielen van gebruikers en hebben als resultaat dat men bewuster is van zijn of haar gedrag op dit punt. Dit kan zelfstandig gaan, maar ook aan de hand van gerichte adviezen middels een app.

Naast energieleveranciers bedient Quby ook leveranciers van verzekeringspolissen, die eveneens meer engagement met klanten wilen. Dit met behulp van security-systemen, sensoren, camera's en ga zo maar door. Daar hoort echter ook een Customer Service-component bij. Die verzorgt Quby voor bijvoorbeeld Interpolis. Ze managen de apparatuur, maar ook de processen die te maken hebben met de klantenservice. Zijn er problemen met de installatie van Thuiswacht van Interpolis, of wordt dit product niet geleverd, dan handelt Quby dit op de achtergrond af. Een nieuwe order bij Interpolis wordt opgepakt en geregistreerd in het systeem, waarna er een leverancier wordt ingeschakeld die het gaat leveren. Tot slot wordt Interpolis op de hoogte gesteld van het afhandelen van de order.

Voor dit alles gebruikt Quby ServiceNow. Dat is volgens Dijkstra erg geschikt voor datgene wat zij doen, omdat het logistiek en case management tegelijk in een enkel scherm kan doen. Op die manier kunnen ze de dienstverlening naar hun klanten en de klanten van hun klanten (de eindgebruikers) optimaal inrichten.

Het feit dat ServiceNow in de cloud draait, is handig voor Quby aangezien zij een volledig cloud-gebaseerd platform hebben. Ze hoeven dus niet te investeren in een eigen IT-omgeving en zijn lekker flexibel. Dat er voor nagenoeg alles wel een standaard integratie beschikbaar is, noemt Dijkstra ook als pluspunt. Tot slot is het handig dat er meerdere klanten vanuit dezelfde ServiceNow-omgeving beheerd kunnen worden. Dijkstra voorziet op het moment van ons gesprek overigens wel een probleem mocht Quby op termijn vol in gaan zetten op de integratie van al hun IoT devices in het Now-platform. Op dit moment is de transactierate van ServiceNow nog niet hoog genoeg om een dergelijke stroom aan data aan te kunnen. Daar moet dus nog een oplossing voor bedacht worden.

Engie en ServiceNow

Bij Engie Services (niet te verwarren met de tak die energie levert) houdt men zich bezig met het leveren van technische dienstverlening rondom installaties. Het betreft dan high-tech fysieke installaties. Denk hierbij aan warmte-koude systemen, sluizen en dergelijke. Wout Methorst is onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een HR-servicemodel voor de werknemers bij het bedrijf.

Aangezien men bij Engie al gebruikmaakte van ServiceNow voor IT Service Management, is het niet enorm verrassend dat er al meteen gekeken werd naar deze aanbieder toen er een HR-servicemodel moest worden opgezet. De voorwaarden die aan het model gesteld werden, waren behoorlijk uitgebreid. Het uiteindelijke product moet een portal hebben, zelfbediening aanmoedigen, een knowledgebase hebben, integreerbaar zijn met het back-end en het moet voldoen aan enkele principes die binnen Engie hoog op de agenda staan: het moet paperless zijn en vanaf mobiele apparatuur toegankelijk zijn.

Het is overigens zeker niet zo dat ServiceNow de enige partij is waar naar gekeken is, omdat men het al gebruikte voor IT Service Management. Methorst geeft aan dat er ook naar partijen zoals SAP Succesfactors en Oracle is gekeken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op ServiceNow, dat de bovenstaande eisen het best in kon vullen.

De dienst die men bij Engie heeft opgezet voor de medewerkers moet het mogelijk maken om als medewerker nagenoeg zelfstandig je HR-zaken te kunnen regelen. Iedereen die wil weten wat zijn verlofsaldo is, kan dit bijvoorbeeld snel zien door in te loggen op het portal. Op die persoonlijke pagina kunnen ook bepaalde kennisartikelen worden aangeboden. Die kunnen medewerkers wijzen op zaken die ze nog niet wisten, of bijvoorbeeld helpen bij het invullen van een aanvraag.

Als je bij een bedrijf HR richting zelfbediening wilt sturen, kan dat de nodige hoofdbrekens opleveren. Bij Engie werken vier generaties, die allemaal andere wensen hebben en anders tegen IT-gerelateerde zaken aankijken. Volgens Methorst slaagt ServiceNow erg goed in het bedienen van deze verschillende generaties.

Uiteindelijk ben je als bedrijf natuurlijk altijd afhankelijk van de wil om te veranderen bij je mensen. Volgens Methorst zijn mensen van alle leeftijden wel degelijk bereid om te veranderen. Als voorbeeld geeft hij aan dat digitale loonstroken (ook een onderdeel van het HR-servicemodel) in 12 maanden tijd al op 70 procent zit. Dit zonder dat er is gezegd dat men de overstap moest maken. Dat is behoorlijk indrukwekkend te noemen.

De omgeving waarin medewerkers bijvoorbeeld een digitale loonstrook op kunnen halen, speelt zeker een rol bij de acceptatie van de nieuwe manier waarop deze binnenkomt. Hoe groot die rol is in een dergelijke transitie, is uiteraard lastig te meten. Gebruiksgemak is een van de grote voordelen van ServiceNow, stelt Methorst, dus de keuze voor ServiceNow zou best een grote rol gespeeld kunnen hebben.

Op dit moment maakt Engie overigens nog geen gebruik van de koppeling tussen HR en IT Service Management, ook al gebruiken ze beide onderdelen. Daar wordt aan gewerkt, aldus Methorst. In eerste instantie zal de koppeling beperkt zijn tot off-boarden, daarna zullen ook andere processen worden toegevoegd.

De rek is er nog lang niet uit bij ServiceNow

Al met al is de rek er bij Engie en Quby overduidelijk nog niet uit als het gaat om hoe ServiceNow gebruikt kan worden. Voor ServiceNow zelf geldt eigenlijk hetzelfde. De 'nieuwe' onderdelen waar nu ook op gefocust wordt bieden nog een enorm groeipotentieel. Hoe groot ServiceNow uiteindelijk gaat worden, zal voor een deel te maken hebben met hoe het bedrijf de visie uit gaat voeren. Als het scherp blijft op waar het goed in is en niet gaat lijden aan een vorm van 'overstretch', is er nog veel groei mogelijk.

Van Chris Pope, VP Innovation bij ServiceNow, hebben we vorig jaar tijdens het Knowledge-evenement te horen gekregen dat de totale markt die men wil bedienen 60 miljard dollar bedraagt en dat een aandeel van 25 miljard dollar volgens hem voor ServiceNow een realistisch doel is. Als dat ook echt zo is, dan zullen we in ieder geval nog veel gaan horen van het bedrijf. We zullen het uiteraard blijven volgen.