Legacy-ellende weerhoudt bedrijven van de cloud

Migratie naar nieuwere systemen is niet makkelijk, zo blijkt wel uit tientallen gefaalde high-profile migratieprojecten. En uit de hardnekkige aanwezigheid van archaïsche systemen in de back-end van bijvoorbeeld banken. Transactiesystemen maken her en der nog steeds gebruik van applicaties die zijn geschreven in COBOL. Die zijn niet zomaar uit te faseren, omdat ze inhaken op propriëtaire systemen of simpelweg omdat de kennis van de programmeertaal zodanig is verdwenen dat organisaties de oude, veelal ongedocumenteerde code liever niet aanraken. Als het werkt, dan werkt het: afblijven is het devies.

Legacysysteem staat adoptie in de weg

Dergelijke houtje-touwtje systemen worden in de loop der tijd alleen maar logger en complexer. De legacy wordt groter en de mogelijkheid om te schakelen neemt daarmee af. Dit is dan ook een van de belangrijkste obstakels voor het transformeren van digitale bedrijfsvoering. Een gebrek aan visie van management voor de noodzaak van digitale transformatie staat op de eerste positie volgens Nederlandse IT-leiders als obstakel voor cloudadoptie. Dat is voornamelijk een issue van bedrijfscultuur, maar het belangrijkste technische obstakel is legacy. Dat blijkt uit een onderzoek onder Europese IT-leiders van IDG Connect in samenwerking met Box en Okta.

Legacysystemen hangen als een molensteen om de nek van menig IT-organisatie. Dat is bepaald geen nieuw gegeven, maar vooral met de komst van jonge organisaties die veel sneller bewegen door de inzet van cloudfeatures is de wet van de remmende voorsprong in de IT zichtbaarder dan ooit. Organisaties die zijn ontstaan in het cloudtijdperk en van meet af aan containeriseren en geen last hebben van oude netwerktechnologieën die ondersteund moeten blijven, zijn veel dynamischer en hebben een betere concurrentiepositie dan organisaties die daarin achterblijven.

Legacy-applicaties voorkomen cloud-native

Overstappen naar cloud is niet direct de oplossing voor de transformatiesores van bedrijven. Een migratie van workloads naar de cloud en het draaien van voorheen lokale applicaties in de cloud, levert op termijn geen grote voordelen op. Organisaties missen daarmee namelijk de beoogde voordelen van cloudadoptie. De winst van cloudmigratie ligt in het inzetten van native features, inhaken op cloud-API's, online databases en verbeterde security. Deze elementen geven de winst in prestaties en een agile inzet van IT. Dat gebeurt allemaal niet wanneer je traditionele applicaties van de eigen datacenters naar de cloud verplaatst. Bijvoorbeeld de verbeteringen qua performance en het gemak voor eindgebruikers vanwege het inhaken op cloudeigen features blijven in dat geval liggen.

Een bijkomend issue van het domweg verplaatsen van workloads naar de cloud is dat je niet zo snel kunt schalen als leveranciers wellicht benoemden toen de voordelen van cloudmigratie op een rij werden gezet. Hét grote voordeel van inzet van 'andermans computer' is dat je resources kunt bijschakelen wanneer dat nodig is en capaciteit terugschalen wanneer de load lager is. Dat levert aan de ene kant een kostenbesparing op ten opzichte van een on-prem serverpark, met name wanneer je minder gebruikt dan gebudgetteerd, en aan de andere kant ben je agile genoeg om snel te reageren als er meer wordt vereist dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Traditionele applicaties die niet zo strak inhaken op deze cloud-API's zijn inflexibeler dan applicaties die voor de cloud zijn ontworpen.

Voordelen van adoptie

Organisaties die vasthouden aan hun legacy-applicaties, gebruiken dan wel de een cloudinfrastructuur, maar behalen niet de echte voordelen van adoptie. Het is dan ook niet verrassend te noemen dat volgens recent onderzoek van IDG negen van de tien IT-beslissers aangaf het komend jaar hun legacy-applicaties te willen upgraden. De hoofdreden om traditionele applicaties te vervangen voor cloud-native zijn volgens de ondervraagden een soepelere ervaring voor eindgebruikers, gemoderniseerde databeveiliging en verhoogde productiviteit.