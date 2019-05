IT draait om meer dan de lichten laten aanhouden

Veel IT'ers voelen zich onder druk gezet om over te stappen op de cloud om de juiste tools snel beschikbaar te kunnen stellen voor werknemers, zo blijkt uit cloudonderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd door IDG. Inmiddels werkt de gemiddelde IT-organisatie met minstens vier cloudproviders, zo meldt dat rapport. De meeste organisaties omschrijven zichzelf dan ook als multicloudbedrijf.

Maar enkel het gebruik van cloud betekent nog geen transformatie. Nederlandse IT-leiders gaven aan dat een gebrek aan visie van management dat verandering noodzakelijk is het grootste obstakel is voor het digitaal transformeren van een bedrijf, zo staat te lezen in een recent onderzoek van IDG Connect in samenwerking met Box en Okta. Ondanks dat gebrek aan visie en urgentie vanuit de top is digitale transformatie wel vereist voor het succes van een bedrijf, zo stellen de ondervraagden tegelijkertijd.

Digitaal om personeel te behouden

Bijna twee derde van alle respondenten gaf aan dat het grootste bedrijfsvoordeel van digitale transformatie ligt in het tevreden houden van werknemers en het in staat stellen van personeel om taken goed uit te voeren. Vooral jongere generaties - de 'digital natives', mensen die zijn opgegroeid in een digitale wereld en niet anders weten - zijn behoorlijk kieskeurig in het selecteren van een werkgever die digitale middelen beschikbaar stelt, zo valt onder meer te lezen in 'True Gen': Generation Z and its implications for companies van onderzoeksbureau McKinsey.

Bedrijven die achterblijven in hun transformatie zijn dan ook minder goed in staat om personen uit cohorten als Generatie Z of Millennials aan te trekken. Uit het onderzoek van IDG met Box en Okta blijkt dat 64 procent van de Nederlandse IT-leiders meent dat het aantrekken en behouden van personeel de komende twee jaar de hoogste prioriteit heeft voor organisaties. Met andere woorden: het beschikbaar stellen van digitale middelen door het ontsluiten van cloudmogelijkheden moet aan de top van de to do-lijst van de meeste bedrijven staan.

Van beheer naar transformatie

IT draait niet meer om het beheren en configureren van de technologie die je al in huis hebt, of dat nu gaat om de multimediaserver of om cloudapplicaties, maar om het inzetten van IT om een bedrijf om te vormen tot een digitale organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet zozeer meer gaat om het beheren van bestandsopslag, maar om het zoeken naar manieren om die bestanden om te zetten in toegevoegde bedrijfswaarde. Bijvoorbeeld door analytics uit te voeren op de data om het bedrijf beter te laten presteren.

Een voorbeeld is het inzetten van analytics van ingevoerde gegevens om workflows in kaart te brengen. Waar stokt het bedrijfsproces precies en wat is daar de oorzaak van? Of zet netwerkmonitoring intelligenter in om de beschikbaarheid van het netwerk geautomatiseerd te vergroten. Wanneer heb je te maken met idle draaiende systemen, hoe kun je die beter inzetten, wanneer is het druk op het netwerk en hoe kun je die load beter verdelen? Kortom: traditioneel IT-beheer.

Dat laatste is namelijk een taak die voorheen vooral door netwerkbeheerders werd uitgevoerd. Die monitorden het netwerk om deze vragen te kunnen beantwoorden en vergrootten vervolgens de netwerkbeschikbaarheid zodat het primaire proces doorgang kreeg. Onder meer SDWAN zorgt ervoor dat netwerkbeheerders worden ontlast van deze taken en meer tijd hebben voor architectuurvragen en modernisering van het hele systeem. IT'ers houden zich zo meer bezig met fundamentele IT-vraagstukken en minder met het aanhouden van de lichten.

Niet iedereen is digitaal

Dat klinkt mooi, de overgang van het simpelweg inzetten van digitale middelen naar échte digitale bedrijfsvoering, maar niet ieder bedrijf is een digitaal bedrijf - ondanks wat je misschien zou geloven als je techbedrijven hoort orakelen over de kracht van cloudplatforms. Immers, niet alle organisaties kunnen hun primaire bedrijf naar de cloud overzetten, zoals een Netflix die zijn online videotheek transformeerde naar een videostreamingdienst. Sommige bedrijven zitten nou eenmaal dieper in onze fysieke, analoge wereld en bedrijfsvoering via bijvoorbeeld apps en streaming ligt dan niet voor de hand.

Maar zelfs traditionele bedrijven met een behoorlijk analoge, traditionele business zijn gebaat bij digitale transformatie. Kijk maar eens naar dit voorbeeld van bierbrouwer Carlsberg. Dat bedrijf keek naar digitale middelen om de traditionele bedrijfsvoering te verbeteren. Zoals tapsensoren die de temperatuur van het bier meten en tijdig aangeven wanneer onderhoud nodig is, en sensoren in het brouwproces om via analytics te bepalen waar het proces efficiënter kan worden gemaakt. Dat verlaagt vervolgens de terugkerende operationele kosten en zo betalen de digitale investeringen zichzelf terug.

De bierbrouwer demonstreert daarmee de belangrijkste cloudles voor organisaties: het inzetten van technologie om bedrijfsprocessen te verbeteren is véél waardevoller dan het simpelweg lift and shiften van je on-prem activiteiten naar de cloud.