Voor HP heeft DaaS de toekomst

Splitsing van HP was een zegen voor het bedrijf, volgens Rob Idink, directeur van HP Nederland. Meer en vooral sneller innoveren is de norm.

Zo'n 3,5 jaar geleden vond een van de meest besproken scheidingen in de IT-wereld plaats. We hebben het dan niet over een scheiding zoals die waar Jeff Bezos op het moment in verwikkeld is, maar over het opsplitsen van een bedrijf. De one-stop-shop HP werd namelijk opgedeeld en de afzonderlijke onderdelen gingen zelfstandig verder. Hewlett Packard Enterprise (HPE) ging zich richten op server, storage, hyperconverged en networking (met Aruba), terwijl de compute- en printafdeling verder ging onder de vlag van HP Inc.

Zoals bij alle scheidingen het geval is, was ook deze afsplitsing geen feest voor iedereen. Zo ging hij gepaard met de nodige ontslagen, iets wat HP in Nederland volgens Rob Idink heeft kunnen voorkomen, en zullen er ook ongetwijfeld mensen zijn geweest die het niet zagen zitten en opgestapt zijn. Inmiddels is het stof na 3,5 jaar (1 november 2015 is de officiële datum van de splitsing) zo goed als is neergedaald. In ons land is 2019 het laatste jaar waarin beide onderdelen nog samen in een pand in Amstelveen zitten, daarna is ook dat verleden tijd. DXC Technology en Micro Focus zijn al vertrokken, HPE vertrekt in mei naar een nieuw kantoor in Amstelveen en vanaf januari prijkt het logo van HP Inc. op het pand aan de A9 waar nu nog Esprit zit.

Innovatiever dan ooit

Volgens Idink is de splitsing zonder twijfel goed geweest voor HP. Hij stelt dat het bedrijf op dit moment "innovatiever is dan ooit". Dit is mogelijk geworden vanwege de veel scherpere focus die er sinds de splitsing is. Daarnaast is de afstand tussen HP en de partners en de klanten veel kleiner geworden. Ook is er volgens Idink meer ruimte voor ondernemerschap binnen de organisatie. De lijnen tussen de verschillende afdelingen zijn opener, waardoor je meer gedaan krijgt als je een goed idee hebt.

Rob Idink, directeur HP Nederland

Let wel, deze nieuwe manier van werken was in eerste instantie ook gewoon pure noodzaak. Na de splitsing moest men een nieuwe manier van werken kiezen om zo snel mogelijk weer op stoom te geraken. Alle bekende processen waren immers met de splitsing afgebroken. Men heeft er bij HP echter voor gekozen om deze nieuwe, wat meer start-up manier van werken door te zetten tot op de dag van vandaag.

Waar zit de innovatie eigenlijk?

Als je denkt aan HP, dan denk je wellicht vooral aan laptops en printers, op het eerste gezicht apparaten die onder de noemer commodity vallen. Wat is daar tegenwoordig nog innovatief aan? Volgens Idink moet je er echter niet op die manier naar kijken. Los van het feit dat HP naar eigen zeggen inmiddels de veiligste computers en printers ter wereld heeft, moet je innovatie ook meer in de breedte zien.

Op het gebied van printing zet HP in op de grafische printmarkt, om die grondig te innoveren. "Die markt was tot voor kort voor grofweg 80 procent analoog", zo schat Idink in. "Daar kunnen de digitale grafische printers van HP een groot verschil maken." Digitaal betekent namelijk dat je zaken tot in detail kunt personaliseren. Als voorbeeld geeft hij een drukkerij. Die drukt nu in de regel nog een voorraad van datgene wat ze moeten drukken. Regel je de zaken digitaal in, dan is dat niet langer nodig. Dan kun je namelijk eenvoudig inspelen op de wens van de markt en pas gaan afdrukken als er een vraag komt. Ook gepersonaliseerde Coca-Cola-flesjes en Tony Chocolonely-verpakkingen zijn het resultaat van de overstap naar digitale grafische printers.

Een bijkomend voordeel van deze innovaties is dat er minder grondstoffen worden verspild aan boeken en dergelijke die uiteindelijk toch niet verkocht worden. Als voorzitter van de stichting ICT Milieu (onderdeel van Nederland ICT), is dat iets wat Idink een warm hart toedraagt. Hij gebruikt zelf de term 'techno-ecodenken' voor een dergelijke benadering. Oftewel, hoe zorg je dat je technologie inzet met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu?

Uiteindelijk heeft een bedrijf zoals HP gezien het formaat en de leidende rol die het heeft in de markt wat ons betreft ook gewoon de plicht om hier actief mee bezig te zijn. Daar is Idink het ook zeker mee eens. Vandaar ook dat het bedrijf ieder jaar met een Sustainability Report komt, waarin naast het milieu ook de mensen die bijvoorbeeld in de fabrieken werken een rol spelen.

Innovaties in de producten

Met het breder trekken van printers richting printing in het algemeen, lijkt het alsof er in de producten zelf weinig of geen innovatie meer zit. Dat is echter geenszins het geval volgens Idink. Met name de nadruk op security bij zowel pc's/laptops als printers is iets waar veel in is geïnvesteerd. Zo wordt er realtime intrusion-detection gedaan, is er voorzien in een check of het BIOS niet corrupt is en worden uitgaande verbindingen gemonitord. De recente aankondiging van Sure Sense moet tot slot met behulp van AI zorgen voor het blokkeren (onbekende) malware.

Verder is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de PageWide-technologie voor inkjetmodellen. Kort door de bocht biedt PageWide dankzij de paginabrede printkop prestaties die vergelijkbaar zijn met die van laserprinters. Dit zonder het stroomverbruik, de kosten en het gebruik van toner en de milieubelasting die dit met zich meebrengt (verpakkingen, recyclen, dat soort zaken) van laser. HP heeft inmiddels meerdere grote klanten die alleen PageWide hebben staan, al is het gebruikelijker om een mix van laser en inkt te hebben staan. Voor specifieke doeleinden is een laserprinter nog altijd geschikter namelijk.

De combinatie van security en sustainability is niet alleen een mooi praatje waar HP eigenlijk geen business op doet, zo stelt Idink desgevraagd. Recent nog hebben ze Deloitte als klant opgetekend, een partij waarvan je mag aannemen dat die weet waar men mee bezig is. De voornaamste reden voor de keuze voor HP was volgens Idink het security- en het sustainability-verhaal.

Daarnaast is HP de laatste jaren zeer veel bezig met 3D-printers, met de line-up van Jet Fusion modellen. Om aan te geven hoeveel vertrouwen HP heeft in deze technologie, wordt deze al veel gebruikt bij het maken van eigen producten. Delen van Jet Fusion 3D-printers zijn bijvoorbeeld geprint met een 3D-printer van eigen makelij. Op dit moment is HP de nummer 3, 4 wereldwijd in dit segment.

Uitgebreid DaaS-aanbod

Eigenlijk is ook de focus op de grafische printmarkt niet echt waar de innovatie ligt bij HP op het moment. Uiteindelijk is ook dat onderdeel van een groter geheel. HP zet namelijk vol in op Device-as-a-Service, een dienst waar het al enkele jaren mee bezig is. Op dit punt heeft HP volgens Idink een unieke propositie, omdat men niet alleen compute en office printing aan kan bieden, maar ook de grafische producten hierin op kan nemen. Onderdeel van het compute-gedeelte is trouwens ook de ondersteuning voor zowel Android- als iOS-apparaten.

Het idee achter DaaS is conceptueel niet zo enorm spannend: je neemt producten af als een dienst en betaalt feitelijk voor de ondersteuning. Dat kennen we al geruime tijd uit de printing-markt, met Managed Print Services. Het DaaS-verhaal van HP is echter een stuk uitgebreider dan alleen MPS. Het komt erop neer dat HP de hele werkplek aan wil bieden, dus zowel pc's als printers. Telefoons maakt het bedrijf sinds de mislukte gok op Windows 10 Mobile niet meer, maar men ondersteunt wel de twee grote platformen die overgebleven zijn, Android en iOS.

Met behulp van TechPulse kun je de apparatuur daarnaast ook centraal monitoren. Hiermee kun je bijvoorbeeld predictive maintenance doen en je kunt zien hoe het gesteld is met de security van de apparaten. Is die niet up-to-date, dan kun je daar actie op ondernemen.

Verder biedt de toevoeging van grafische printers een groot voordeel voor HP, aldus Idink. "Het biedt ons de mogelijkheid om steeds meer in het kernproces van bedrijven te komen." Als voorbeeld noemt hij Heineken. Daar leveren ze compute en office printers, maar ook grafische printers. Waar de eerste twee vanuit business-perspectief als 'peripherals' gezien kunnen worden, is het drukken van labels met de grafische printers dat zeer zeker niet. Op deze manier heeft HP een directe impact op de producten van klanten en in dit geval ook op de marketing-activiteiten. Dat is zakelijk natuurlijk een zeer groot voordeel ten opzichte van de concurrentie.

DaaS heeft de toekomst

We zijn overigens benieuwd hoe deze focus bij HP op DaaS zich verder zal ontwikkelen. In eerdere gesprekken met Idink gaf hij aan dat het one-stop-shop-concept zoals het oude HP dat had bedacht, niet meer werkt in de huidige tijd. Het lijkt er nu op alsof dat concept nieuw leven ingeblazen wordt, zij het op een kleinere schaal dan voorheen. Kennelijk is men van mening bij HP dat het op deze schaal wel een goed idee is. De toekomst zal het uitwijzen.