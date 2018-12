Apple over de systeembeheerfeatures van Mac en iPhone

Podcast praat over Apple's strategie op het gebied van zakelijke IT.

Jerremy Butcher (Enterprise Product Marketing) en Doug Brooks (Mac Hardware Product Marketing) schoven aan bij de Mac Admins Podcast om Apple's visie op zakelijke IT toe te lichten. Ze bespraken onder meer de T2-chip en de noodzaak voor Secure boot. Hun gesprek richtte zich op de behoeftes van admins, met name qua integratie, systeembeheer en beveiliging.

Brooks lichtte de strategie toe die leidde tot de ontwikkeling van de propriëtaire T2-chips in de huidige generaties Mac. Dat komt neer op twee dingen: beveiliging en integratie. De chip bevat namelijk controllers voor SSD, camera en meer voorheen onafhankelijke features die nu in één chip zijn verwerkt. Daarnaast kunnen admins sterk beveiligde systemen ondersteunen qua hardware en software.

Over Secure boot

Als je de Mac opstart, begint het proces bij de T2-chip, wordt firmware gestart en pas daarna de Mac. Dat geeft de hardware de mogelijkheid om te controleren of de software die wordt opgestart legitiem is. De kritiek daarop gaat voorbij aan het feit dat hardwarebeveiliging een noodzakelijk onderdeel is geworden van security. Het is een must: met alleen maar meer verbindingen naar buiten toe neemt het oppervlak toe en software is niet genoeg gebleken om bedrijfssystemen te beveiligen.

Systemen beveiligen met een combinatie van hardware en software is een noodzakelijk reactie. "Secure boot is fundamenteel", zegt Butcher. "Het zorgt er in feite voor dat je op het startende besturingssysteem kunt vertrouwen."

Over Macs die iPhones worden

De Apple-vertegenwoordigers benadrukten dat het bedrijf technologieconcepten van zijn twee platforms naar elkaar blijft porten. Je kunt verwachten dat bepaalde hardwarebeveiligingstechnieken en die je krijgt op iPhones ook op Macs beschikbaar komt.

Ze spraken ook over de bètasoftwareprogramma's van Apple. Hiermee kunnen gebruikers software voor de officiële release uitproberen om potentiële problemen tijdig op te merken. Dat is mooi voor consumenten, maar essentieel voor zakelijke gebruikers, die zeker moeten zijn dat een software-upgrade geen machines in de war schopt. Het probleem is alleen dat Apple soms om twee voor twaalf een feature toevoegt of verwijdert, zodat bedrijven te weinig tijd hebben om de nieuwe versie van het OS te testen.

Over Apple Business Manager

Het bedrijf introduceerde recent Managed Software Updates waarmee admins software-updates kunnen uitstellen en inplannen in bedrijven die Apple Business Manager - enrollment-software om apparaten te beheren - gebruiken. Dat maakt het veel makkelijker om nieuwe OS-versies te testen voor ze bedrijfsbreed worden uitgerold.

"MDM is een kerntaak", stelde het Apple-team. Met Apple Business Manager kiezen bedrijven hun eigen Mobile Device Management-leverancier (neem Jamf of MobileIron) om die service te gebruiken samen met de beheersoftware van Apple als een centrale hub voor systeembeheer en configuratie.

Over de groei van zakelijk

De Mac is niet meer het platform dat gebruikt wordt door een paar rebellen van de grafische afdeling. "Veel klanten beheren dagelijks tienduizenden Apple-apparaten", zegt Butcher. Dat zijn ook grote bedrijven als IBM en SAP. "Het maakt je nederig als je bedenkt dat een organisatie als IBM Apple-apparaten in de honderdduizenden heeft en organisaties tienduizenden van onze producten heeft", aldus Brooks.

IBM opensourcete recent zijn software Mac@IBM (hier op GitHub te vinden), waardoor zakelijke gebruikers nu een Mac-uitroloplossing tot hun beschikking hebben die robuust genoeg is gebleken voor een van 's werelds grootste bedrijven.