Supergids: Migratie van Windows 7 naar Windows 10

Met nog iets meer dan een jaar voor de boeg voordat de ondersteuning van Windows 7 vervalt, leek ons dit een goed moment om nog eens door het migratieproces te lopen. Behalve enkele randgevallen is het niet logisch om Windows 7 te migreren naar Windows 8.1, aangezien je dan binnen enkele jaren opnieuw moet migreren. Betere opties zijn overstappen op Windows 10, voor iedereen dure Macs kopen of overstappen op Linux op de desktop. Die laatste twee zijn vooral opties voor kleinere bedrijven, maar grote zakelijke omgevingen die veel hebben geïnvesteerd in Microsofts stack komen onvermijdelijk uit bij Windows 10 als enige reëele optie.

Het overzetten van een groot aantal gebruikers van het ene besturingssysteem naar het andere OS, vooral eentje die veel veranderingen heeft ten opzichte van de vorige, is geen sinecure. Vandaar dat we deze gids hebben geschreven: ik wil graag verduidelijk met elke overwegingen IT'ers te maken hebben en welke factoren migratie tot een succes maken.

Eén kanttekening voor ik begin. Dit is dan wel geen recensie van Windows 10, maar wellicht is het belangrijk om stil te staan wat er gaat gebeuren. Voor mij persoonlijk is het OS een frustrerende mix geweest met aan de ene kant fantastische beveiligingsverbeteringen en OS-features, maar aan de andere kant grote stappen terug qua stabiliteit, bruikbaarheid en kwaliteit. Ik heb nog niet meegemaakt dat ik 48 uur lang een groep Windows 10-machines beheerde waarbij niet tenminste één pc crashte. De ervaring leert me dat het lastiger is clients te beheren met Windows 10 dan met Windows 7 en het kan voorkomen dat je meer tickets te verwerken krijgt dan in je Windows 7-tijdperk.

In hoofdlijnen zijn er vier aspecten waar je tegenaan zult lopen bij een Windows 10-migratie en ik ga daar in de rest van het artikel dieper op in. Maar in het kort zijn dat de volgende overwegingen:

Welke versie kies je? De ondersteuning van Windows is anders dan ooit tevoren, met verschillende updatekanalen, updatecycli, roll-ups en andere patches, en meer. Bepalen op welke Windows 10-variant je richt is al de helft van het voorbereidende werk. De ondersteuning van Windows is anders dan ooit tevoren, met verschillende updatekanalen, updatecycli, roll-ups en andere patches, en meer. Bepalen op welke Windows 10-variant je richt is al de helft van het voorbereidende werk.

Hoe je de updatecyclus beheert inclusief de geautomatiseerde beheertools om updategroepen te maken, machines toe te wijzen en te beheren in deze groepen en hoe je onderdelen-updates uitstelt om het nieuwste van het nieuwste te missen zodat je een verstandige updateritme hebt. inclusief de geautomatiseerde beheertools om updategroepen te maken, machines toe te wijzen en te beheren in deze groepen en hoe je onderdelen-updates uitstelt om het nieuwste van het nieuwste te missen zodat je een verstandige updateritme hebt.

Compatibiliteit van applicaties . De meeste standaardsoftware die je tegenwoordig kunt kopen is geschikt voor Windows 10, maar intern ontwikkelde software en web-apps kunnen compatibiliteitsissues hebben met enkele Windows 10-clients. Rigoureus testen is noodzakelijk en ik zal je in deze gids enkele tips en tools geven om dat te kunnen doen. . De meeste standaardsoftware die je tegenwoordig kunt kopen is geschikt voor Windows 10, maar intern ontwikkelde software en web-apps kunnen compatibiliteitsissues hebben met enkele Windows 10-clients. Rigoureus testen is noodzakelijk en ik zal je in deze gids enkele tips en tools geven om dat te kunnen doen.

Gebruikerstraining . In mijn ervaring is de interface van Windows 10 voor ongeveer zeventig procent hetzelfde als zijn voorganger, maar die laatste dertig procent kan fnuikend zijn, vooral als het gaat om draadloze netwerken, instellingenvensters, koppelen van domeinen en het startmenu. Ik zal ook links in deze gids verwerken naar traningsmateriaal om je een houvast te geven.

Het kiezen van Windows 10-releases

Een van de belangrijkste keuzes is op welke versie je de organisatie richt. Windows 10 is voor Microsoft de eerste poging tot Windows as a Service, het idee dat Windows altijd wordt bijgewerkt en altijd wordt ververst. Dat is heel anders dan vroeger toen je een volumelicentie voor een versie van Windows 7 kocht en die overal draaide om zelf van een servicepack te voorzien wanneer nodig, of eigenhandig een migratietraject te starten. Natuurlijk telt Microsoft niet gewoon door, zodat je geen Windows 29 hebt over een paar jaar, maar je moet wel zien welke variant je voor je hebt en er zijn in die context twee dingen om in ogenschouw te nemen:

Het nummer van de release dat Microsoft in een JJMM-formaat stopt. De versie 1803 was gericht op maart 2018 en rolde uit in april. Versie 1809 was al meteen niet gericht op september, maar op oktober en Microsoft doopte de versie ook als "October 2018 Update". Uiteindelijk rolde hij na een vertraging door een pijnlijke bug uit in november. Maar het versienummer blijft jaar-maand, met maand 3 en maand 9 als richtdata.

Het kanaal wat verwijst naar de frequentie van releases. Zie het alsof Windows door twee buizen wordt afgeleverd: een heel geregelde met een kortere ondersteuningstijd (hier is het afgelopen jaar veel aan veranderd en het einde van de wijzigingen van het beleid is nog niet in zicht, dus houd daar rekening mee) en een buis met heel af en toe een update en een lange ondersteuning. Dit zijn de twee opties:

1. Semi-Annual-kanaal

Dit kanaal richt zich op twee updates per jaar, eentje in maart en eentje in september. Dit zijn slechts richtdata, dus pin Microsoft hier niet op vast. Oorspronkelijk werden deze allebei 18 maanden ondersteund, waarna je een onderdelen-update moest hebben toegepast naar een nieuwere JJMM-versie, omdat de oude versie geen patches meer zou ontvangen. Dit systeem legde druk op IT'ers omdat het praktisch gezien erg lastig bleek om een versie over te slaan, mocht deze tot problemen leiden bij de werkstations.

Het oude systeem van Current Branch en Current Branch for Business bestaat niet meer en je hebt nu 'Semi-Annual' en 'Semi-Annual (targeted)', die laatste is bedoeld voor uitrol op testmachines voor een pilot om eventuele showstoppers op tijd te ontdekken. Microsoft lijkt te bewegen naar een systeem met ieder jaar één experimentelere update en één stabielere voor bedrijven, compleet met een langere ondersteuning. De details moeten nog uitkristalliseren, maar de softwarefabrikant heeft aangegeven de septemberversie langer te ondersteunen, namelijk 30 maanden in plaats van 18. Hou dit in 2019 goed in de gaten.

2. Long-Term Servicing Channel (LTSC)

Hier komt elke twee á drie jaar een nieuwe versie van. Microsoft benadrukt dat deze versie alleen voor gespecialiseerde hardware is, zoals kassasystemen, appliances, medische apparaten, geldautomaten en meer van dit soort systemen dat niet in een doorlopende update-schema kan worden meegenomen. LTSC worden nog tien jaar na de releasedatum ondersteund, waardoor deze versie het meest lijkt op Windows van vroeger - tenminste, wat ondersteuning betreft.

LTSC is wat voorheen bekend stond als LTSB en deze versie van Windows 10 is niet bedoeld voor pc's. Sterker nog, Microsoft doet er alles aan om gebruikers zoveel mogelijk te ontmoedigen de langetermijnversie te hanteren.

Kanaal kiezen

Dus welke te kiezen? Dat hangt van een paar dingen af. Ten eerste is dat het advies van Microsoft om de halfjaarlijkse versie te gebruiken voor mensen die regelmatig een pc gebruiken, 'kenniswerk', zoals het bedrijf dat pleegt te noemen. Microsoft zegt dat LTSC geschikter is voor industriële machines, ziekenhuisapparatuur, computers voor luchtverkeersleiding en meer van dat soort toepassingen.

De LTSC heeft niet standaardbrowser Edge - ooit bedoeld als vervanger van IE met een radicaal nieuwe codebase, maar inmiddels stapt Windows 10 over op een versie de browser maar dan gebaseerd op open source-project Chromium - en virtuele assistent Cortana ontbreekt - voor zover deze überhaupt beschikbaar is in Nederland. Er zijn nog enkele andere bekende elementen die ontbreken, maar het is belangrijk op te merken dat het basis-OS dezelfde is als de Windows 10 van het Semi-Annual-kanaal, maar dan veel langer ondersteund. Je zou zeggen dat als je Edge en Cortana niet gebruikt je net zo goed af bent met de LTSC, maar zo eenvoudig is dat niet.

Het is namelijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. Patches, inclusief belangrijke beveiligingsfixes, die in het halfjaarlijkse kanaal uitrollen worden niet altijd gebackport naar LTSC, behalve kritieke beveiligingsmitigaties. We hebben dit al gezien met updates in het halfjaarlijkse kanaal, zoals Control Flow Guard, Structured Exception Handling Overwrite Protection en Windows Hello for Business, die niet werden toegevoegd in LTSC tot versie 1809 die onlangs werd uitgebracht. Verontrustender is dat de laatste versies van Office - 2016 en 2019 - helemaal niet worden ondersteund binnen LTSC wat me een volledig kunstmatige barrière lijkt die Microsoft heeft ingesteld om werkstations naar de halfjaarlijkse versie te duwen.

Het idee dat deze versie beperkt wordt tot industriële machines en appliances lijkt me aan de bruuske kant. Als je machines hebt in een callcenter, computerlokaal op een school of andere grote computerruimte hebt die niet veel wijzigt, een relatief beperkte set applicaties draait en over het algemeen statischer wordt gebruikt, kun je gerust eens kijken naar een LTSC-release. Dat is vooral een tactiek als deze groep machines geen lokale versie van Microsoft Office gebruikt, met name in omgevingen waar LibreOffice zou voldoen of een Remote Desktop Services-uitrol beschikbaar is die toegang levert tot Office-applicaties.

Aan de andere kant is de halfjaarlijkse versie goed voor mobiele professionals, telewerkers en voor de meeste kenniswerkers of simpelweg om op goede ondersteuning van Microsoft te kunnen rekenen. Als je met Windows 10 Enterprise of Education werkt - wat inmiddels zou moeten aangezien Windows 10 Pro bijna net zo beperkt is als de Home-versie - heb je inmiddels betere keuzes dan pakweg een jaar geleden, toen de ondersteuningscyclus erg kort was. Inmiddels heb je dus 30 maanden voor de xx09-release.

In theorie heb je nu dus twee jaar en zes maanden op een herfstupdate, maar in de praktijk zal niemand de update meteen breed willen uitrollen (en gezien de recente problemen met 1809 weet je weer waarom) dus zo lang heb je nou ook weer niet. De klok begint af te tellen vanaf de releasedatum, dus als je een half jaar na de eerste release klaar bent voor installatie, heb je 24 maanden lang ondersteuning. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de 12 maanden die je in het oude scenario zou hebben.

Laten we een voorbeeld nemen aan de hand van de recentste versie, Windows 10 1809. Als je gebruikers overzet naar deze versie komend voorjaar, heb je tot het voorjaar van 2021 om klaar te zijn voor de volgende migratie. Je kunt 1903, 1909 en 2003 overslaan en starten met de migratie naar 2009 eind 2020 en gebruikers in de lente overzetten waardoor je jezelf een half jaar de ruimte geeft om te testen. Zo zit je niet in de voorhoede en alle stabiliteitsissues die helaas deel zijn gaan uitmaken van Windows-updates tegenwoordig.

Maar wees je ervan bewust dat deze dertig maanden niet gelden voor de halfjaarlijkse versie die in de lente uitkomt, Windows 10 xx03. Deze hebben nog steeds 18 maanden ondersteuning vanaf de releasedatum. Overigens heeft Microsoft de vorige twee voorjaarsupdates wel verlengd naar dertig maanden. Versie 1703 van vorig jaar wordt ondersteund tot 8 oktober 2019 en versie 1803 van afgelopen voorjaar wordt nu ondersteund tot 10 november 2020.

Mijn advies komt hierop neer:

Vermijd voorjaarsedities die na 1803 uitkomen. Wat bedrijven betreft kun je beter doen alsof ze niet bestaan. Deze onderdelen-updates zijn vooral gericht op consumenten en ze hebben niet de langere ondersteuningstermijn van de najaarseditie.

Stap over op 1803 of 1809 zo snel als praktisch gezien mogelijk is. Dat kan nu meteen met 1803, de laatste voorjaarsupdate waar je naar moet kijken. Voor 1809 betekent 'praktisch gezien mogelijk' dat je wacht tot het voorjaar (of langer) tot de ergste bugs eruit gehaald zijn. Hoewel 1607, 1703 en 1709 volgens Microsofts huidige planning dertig maanden worden ondersteund, zijn ze nu al te oud (meer dan een jaar gaat af van je realistische ondersteuningstermijn van 24 maanden) en kun je beter naar iets moderners stappen.

Versie 1803 wordt ondersteund tot het najaar van 2020 en is een redelijk doel-OS voor je gezien de tijd dat hij uit is en het huidige patchniveau. 1709 is momenteel nog acceptabel, maar dat wordt al een stuk krapper. Probeer in ieder geval niet nu nog te migreren naar 1607 of 1703, dat is op dit moment een probleem maar kortstondig voor je uit te schuiven.

Kies een ritme. Als je alle machines elke twee jaar gaat upgraden, kun je één najaarsupdate overslaan en elke 24 maanden upgraden en nog tijd hebben voor een pilotproject. Als je nu begint, eind 2018, zou ik tenminste alle machines op 1709 zetten. De ondersteuning daarvan vervalt ná Windows 10, namelijk in april 2020, dus in het eerste kwartaal van 2020 kun je overstappen op 1909. Dan twee jaar later, in het eerste kwartaal van 2022, kun je overstappen op 2109, enzovoorts, enzovoorts.

Als je dit stapsgewijs uitwerkt, zou de planning er momenteel zo uit zien:

Build 1709 is nu klaar voor uitrol en zou in het voorjaar van 2020 moeten worden bijgewerkt naar build 1909.

Build 1909 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2020 en zou in het voorjaar van 2022 moeten worden bijgewerkt naar build 2109.

Build 2109 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2022 en zou in het voorjaar van 2024 moeten worden bijgewerkt naar build 2309.

Voor grotere omgevingen is het wellicht verstandig om het uitrolritme in fases te doen zodat bijvoorbeeld de helft van je machines in productie 1709 draaien en in het voorjaar van 2019 zou je de helft kunnen overzetten naar 1809. In het voorjaar daarop zou je de 1709-machines kunnen overzetten naar 1909 en in het voorjaar van 2021 zou je de 1809-machines bijwerken naar Windows 10 2009, enzovoorts. Met dit ritme ben je elk jaar iets aan het upgraden, maar eventuele problemen hebben een minder grote impact op de organisatie en je leert van builds terwijl je ze uitrolt. Dan zou je planning er als volgt uitzien:

Groep één

Build 1709 is nu klaar voor uitrol en zou in het voorjaar van 2020 moeten worden bijgewerkt naar build 1909.

Build 1909 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2020 en zou in het voorjaar van 2022 moeten worden bijgewerkt naar build 2109.

Build 2109 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2022 en zou in het voorjaar van 2024 moeten worden bijgewerkt naar build 2309.

Groep twee

Build 1809 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2019 en zou in het voorjaar van 2021 moeten worden bijgewerkt naar build 2009.

Build 2009 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2021 en zou in het voorjaar van 2023 moeten worden bijgewerkt naar build 2209.

Build 2209 zou klaar moeten zijn voor uitrol in het voorjaar van 2023 en zou in het voorjaar van 2025 moeten worden bijgewerkt naar build 2409.

Het beheren van de Windows 10-uitrol

Als je eenmaal een kanaal hebt gekozen is het tijd om te kijken naar de tooling: hoe krijg je de nieuwe bitjes naar de machines? De meesten van ons hebben al een imagesysteem opgezet en dat werkt in de regel prima met Windows 10, dus de initiële migratie - het overzetten van Windows 7 of 8.1 naar Windows 10 - kan prima met de tool die je hiervoor gebruikt.

Maar kijk naar wat wijsheid is als je eenmaal naar Windows 10 bent gemigreerd en het nieuwe migratieritme pakt van Windows as a service. Volgens Microsofts originele richtlijn om releases te evalueren en uit te rollen zijn er drie fases aan dit nieuwe traject:

Voorbereiding: Dit bestaat grotendeels uit het inzetten van de testbuilds uit Windows Insider op een beperkte groep test- en ontwikkelsystemen zodat je een oogje in het zeil kunt houden van welke veranderingen er aan zitten te komen en om enkele compatibiliteitstests te doen.

Uitrol (targeted): Hierbij kies je een groep van tech-handige gebruikers, of gevarieerde machines met uiteenlopende configuraties, zodat je een beter beeld krijgt van hoe de nieuwe versie functioneert in je omgeving om te documenteren.

Uitrol (breed): Als je Insider-tests en 'bèta-gebruikers' de nieuwe versie hebben gehad en je zeker bent dat een versie geen issues of fouten die te voorzien waren oplevert in je organisaties, kun je bedrijfsbreed uitrollen.

Microsoft heeft geen schema's voor deze fases, maar ik zou adviseren om de Insider-builds zo vaak te bekijken als je wilt. Vermoedelijk is de Slow-ring hier het beste omdat Fast vaker bugs bevat voordat de build naar Slow gaat. Daarna kun je een maand tot zes weken (vermijd de feestdagen) testen met een groep praktijktesters die werken met de officiële release om grote issues op te merken wanneer deze optreden. Hoe stel je deze groep samen? Dat doe je met uitrolgroepen of -ringen.

Aanmaken en beheren van uitrolgroepen

Er zijn in feite twee manieren om uitrolgroepen te beheren voor de WaaS-aanpak: door de System Center Configuration Manager (SCCM) te gebruiken die je in een grote organisatie waarschijnlijk al hebt, of Microsoft Intune, het cloudgebaseerde apparaatbeheersysteem dat zich richt op kleinere organisaties die niet willen investeren in System Center-licenties. Er is ook een 'hacky' manier om updates te beheren, en daar ga ik ook zo op in.

System Center Configuration Manager

System Center Configuration Manager is een beest en het behandelen van het opzetten van SCCM is ver voorbij de scope van dit toch al uitgebreide artikel, maar gelukkig genoeg heeft Microsoft enkele goede resources beschikbaar waarin in detail wordt uitgelegd hoe je update- en uitrolinstellingen van Windows 10 configureert. Hier zijn een paar waar ik je specifiek naar wil verwijzen als je SSCM gaat gebruiken voor Windows 10-uitrol:

Deploy Windows 10 in a test lab using SCCM

Deploy Windows 10 updates using SCCM

Windows Intune

Aan de andere kant heb je met een creditcard en een paar uur stoeien met Group Policy aan Microsoft Intune een goede kandidaat om het beheer van de uitrolgroepen te testen. Intune besteedt de Windows as a Service-componenten uit aan Windows Update for Business (WUB), wat een beetje lijkt op de nieuwe versie van Windows Server Update Services (WSUS).

Met WUB zet je een uitrolstrategie op en kun je updatekanalen en uitstel-timeouts instellen voor verschillende groepen apparaten, hier 'ringen' genoemd, om de uitrol van een nieuwe versie van Windows 10 op te zetten en te beheren. Daarnaast kan WUB de uitrol stopzetten als je testgroep tegen compatibiliteitsissues aanloopt in je omgeving en je kunt ook op maat aanpassen hoe de update wordt uitgevoerd, inclusief welke uren van de dag de update wordt uitgerold, of ze stilletjes of onbeheerd wordt uitgerold en of ze een automatische herstart uitvoeren of niet.

Om hiermee te starten, ga je naar de Azure Intune-portal. Kies hier voor Alle services en scrol naar Microsoft Intune of filter op 'Intune'. Vanuit het veld Intune kies je Software-updates en daarin Windows 10 update-ringen. Klik op Maken om hiermee te beginnen en doorloop de volgende stappen:

1. Kies een naam en een omschrijving van de groep/ring testsystemen.

2. Kies Configureren.

3. Kijk naar de volgende componenten en kies welke optie van toepassing is:

Servicing-kanaal: Kies hier welke van de updatekanalen je wilt gebruiken. Kies hier welke van de updatekanalen je wilt gebruiken.

Microsoft-productupdates: Hier bepaal je of deze ring Microsoft-updates en/of nieuwe onderdelen-updates (upgrades naar nieuwe versies) krijgt. Hier bepaal je of deze ring Microsoft-updates en/of nieuwe onderdelen-updates (upgrades naar nieuwe versies) krijgt.

Controles voor opnieuw opstarten: Selecteer hier of Windows bij het opstarten kijkt naar actieve applicaties, gebruikers op het systeem en meer. Deze stap kun je overslaan. Selecteer hier of Windows bij het opstarten kijkt naar actieve applicaties, gebruikers op het systeem en meer. Deze stap kun je overslaan.

Windows-stuurprogramma's: Kies of je nieuwe apparaatdrivers wilt meenemen voor de componenten in de systemen van deze groep. Kies of je nieuwe apparaatdrivers wilt meenemen voor de componenten in de systemen van deze groep.

Gedrag voor automatische updates:/b] Stel hier in hoe de systemen in deze groep zoeken naar updates, ze downloaden en installeren.

[b]Uitstelperiode voor kwaliteitsupdates (dagen): Hier bepaal je het aantal dagen - tot op dertig - hoe lang kwaliteitsupdates (de maandelijkse patchbundel) worden uitgesteld na hun release.

Hier bepaal je het aantal dagen - tot op dertig - hoe lang kwaliteitsupdates (de maandelijkse patchbundel) worden uitgesteld na hun release. Uitstelperiode voor upgrades van onderdelen (dagen): Hier bepaal je het aantal dagen - topt op 180 - dat onderdelen-updates (de halfjaarlijke upgrades) worden uitgesteld na hun release. Hier bepaal je het aantal dagen - topt op 180 - dat onderdelen-updates (de halfjaarlijke upgrades) worden uitgesteld na hun release.

Delivery Optimization: Hier kies je hoe de updates worden afgeleverd (bijvoorbeeld door ze te delen over werkstations in het hetzelfde LAN, zodat niet elk apparaat afzonderlijk via het internet de hele update hoeft binnen te halen). Ik raad HTTP Only aan of 0 voor de beste security. De andere opties gaan over gedeelde netwerkcaching, wat mij een potentieel beveiligingsissue lijkt.

4. Als de eerste configuratie is voltooid, kun je instellen hoelang onderdelen-updates precies worden uitgesteld. Dat komt hierop neer: als je Semi-annual-kanaal (Targeted) kiest, een uitstelperiode van 60 dagen en de update komt uit op 15 oktober, betekent dat apparaten pas meedoen aan de update half december. Dat is vrij vanzelfsprekend. Maar als je Semi-annual-kanaal kiest en 60 dagen uitstelt, is een onderdelen-update die op 15 oktober uitkomt voor ongeveer de eerste drie maanden beschikbaar in het Targeted-kanaal vóórdat het naar het reguliere kanaal schuift schuift. Dat betekent dat die onderdelen-update 60 dagen later wordt toegepast ná die drie maanden en dan moet je denken aan halverwege maart.

5. Klik op OK en als het scherm Update-ring maken weer in beeld komt, klik op de knop Maken.

De low-budget optie: WSUS

Onderdelen-updates in een doorsnee zakelijke configuratie worden afgeleverd via WSUS en niet via Microsoft Update in het OS. Machines in je netwerk communiceren met WSUS en krijgen alleen de updates die WSUS in zijn repository heeft staan. Omdat deze machines afhankelijk zijn van wat WSUS heeft gesynchroniseerd met Microsoft Update kun je de onderdelen-update via de WSUS-console weigeren, waarna machines de update pas toepassen op het moment dat je de onderdelen-update hebt gesynchroniseerd. Dat heeft als grote nadeel dat je niet de fijnmazigheid hebt van testupdates en ringen om naar uit te rollen, maar aan de andere kant is het de simpelste manier om absolute controle in handen te houden over het tijdspad van update-uitrol.

Het is vrij simpel om de updates in- en uit te schakelen. Met de WSUS admintool in de MMC-utility kies je links Opties en klik je op Producten. In deze tree zie je Windows 10 en Windows 10 LTSC die je hier kunt aanvinken om te synchroniseren en de onderdelen-updates beschikbaar te maken (en uitvinken om ze weer te verbergen). Als je eenmaal alle selecties hebt gedaan, kun je in het linkerveld de synchronisatie activeren, waarna WSUS de updates die je nodig hebt binnenhaalt.

Compatibiliteitstests van applicaties

Een van de belangrijkste taken als je een migratie naar Windows 10 plant en uitvoert is het testen of applicaties die veel worden gebruikt compatibel zijn met de nieuwe build. Traditioneel was dit een eenmalig voorstel, omdat je dit bijvoorbeeld deed wanneer je migreerde van iets als XP naar Windows 7. Maar omdat Windows 10 doorlopend wordt uitgegeven, moeten beheerders meer dan ooit compatibiliteit doorlopend blijven controleren.

De eerste stap is om een overzicht te maken van alle programma's die in de organisatie draaien, van de voor de hand liggende kandidaten als Office en SAP naar de kleine utilities die enkel ergens op een buitenlocatie worden gebruikt. Je gebruikt daar het beste een softwareinventarissysteem voor, zoals System Center. Als je nog geen masterlijst hebt van software is dit een uitgelezen moment om die aan te maken. Tot voor kort moest je ook kijken naar webapplicaties, aangezien standaardbrowser Edge enkele compatibiliteitsissues heeft gehad met bepaalde pagina's. We moeten even afwachten hoe dit loopt nu Microsoft overstapt op Chromiums Blink, maar het is niet onverstandig webapps in het achterhoofd te houden bij de inventarisatie.

Als je deze lijst hebt, maak vervolgens een prioritering op basis van hoe belangrijk de applicatie is voor de bedrijfsvoering. Ik zou als vuistregel kijken naar non-mainstream software en het aantal gebruikers daarvan, aangezien je kunt verwachten dat de meeste software die je nu kunt kopen en/of wordt ondersteund inmiddels redelijk compatibel is met Windows 10. Als je zelfgemaakte apps hebt die problemen geven, kun je deze ook sorteren op het aantal geïnstalleerde instances en je eerst richten op de meeste gebruikte applicaties van die categorie.

Microsoft zegt op zijn eigen pagina over een update-strategie voor Windows 10: "Alleen de kritiekste bedrijfsapplicaties moeten worden getest voor de pilotfase; de rest kan naderhand worden getest." Dat lijkt me een agressieve (en onbezonnen) strategie. Tenzij je werknemers onderbrekingen prima vinden, is het verstandig om populaire eigen applicaties nog voor de pilot te testen, vooral als ze ouder zijn of op webpagina's inprikken, waardoor ze sneller op calls en componenten leunen die niet meer worden ondersteund in Windows 10.

Daarna kun je een combinatie van tools gebruiken om de verschillen uit te diepen:

Handmatig testen : het zelf of met een pilotgroep van gebruikers testen van applicaties, doorgaans samen met je updateringen en/of pilotgroep. Dit kost tijd, maar is wel erg effectief. : het zelf of met een pilotgroep van gebruikers testen van applicaties, doorgaans samen met je updateringen en/of pilotgroep. Dit kost tijd, maar is wel erg effectief.

Upgrade Analytics : de Application Compatibility Toolkit van Microsoft biedt een verrassend uitgebreide set geautomatiseerde tests als je abonnee bent van de optionele Microsoft Operations Management Suite (OMS). De OMS-portal verdwijnt overigens vanaf januari en gaat dan op in Azure Monitor . Met de ACT wordt de code van een executable bekeken en vergeleken met API-calls en procedures die niet werken binnen het beveiligingsmodel van Windows 10.

Gebruikers voorlichten

Er zal redelijk wat worden geklaagd door gebruikers over spullen die verplaatst zijn in Windows 10, maar Microsoft is wel goed in het verstrekken van informatie voor IT'ers, inclusief over hoe je migratie- en dienstverleningswijzigingen kunt communiceren naar eindgebruikers. Je vindt een hoop nuttige informatie op de (Engelstalige) IT Pro subsite Windows 10 end user readiness.

Ten slotte

Migreren naar Windows 10 is een onderneming. Het is behoorlijk wat werk om ervoor te zorgen dat software compatibel is, dat je de juiste releases kiest, dat je de levenscyclus van versies goed voor ogen hebt en dat je Windows as a Service onder de knie krijgt. Maar hopelijk levert al dat werk op dat je bedrijf goed uit de voeten kan met het gebruikte besturingssysteem.