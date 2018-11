Apple groeit in zakelijke IT

Als je de maand oktober van Apple in één woord zou omschrijven, dan is het wel 'pro'. Op Apple's systeembeheercongres JAMF in die maand werd benadrukt hoe je apps in het bedrijf uitrolt, beheert en ontwikkelt en op de consumentenpresentatie van de nieuwe MacBook Air, Mac mini en iPad Pro's vorige week benadrukte Apple wat deze producten betekenen voor zakelijke omgevingen. Apple is niet langer het buitenbeentje in het bedrijf, maar een serieuze speler met hardware, software, admintools en meer.

Admin-tools en uitrol

Apple is uiteraard al langer bezig met oplossingen die zich op zakelijke omgevingen richten en de BYOD-trend is zelfs grotendeels ingezet door leidinggevenden en werknemers die iPhones en iPads meenemen naar het bedrijf. Er is iets veranderd in de zakelijke IT-wereld dat Apple zo'n serieuze speler maakt in meerdere sectoren en dat heeft weinig te maken met de architectuur van Apple of diens concurrenten.

Dat zit meer in de schaal van Apple's aanwezigheid in het bedrijfsleven. We hebben het jaren gehad over bedrijven die de deur opendeden voor Apple (en andere non-Windows platforms als Chrome OS en Android) en gebruikmaakten van Apple's focus op zakelijke elementen als vereenvoudigde uitrol, netwerkondersteuning, beveiliging, enzovoorts. Maar de grootte van die uitrol was vaak beperkt en de integratie laag. Je zag doorgaans ondersteuning van VPN, Exchange, Office en enkele andere productiviteitstools - misschien met bescheiden interne app-store.

Het is verleidelijk om Apple te zien als bedrijf dat toevallig ook integreert met bedrijfsprocessen, maar al jaren zet Apple stevig in op de zakelijke markt.

De cijfers van IBM's Mac@IBM-programma, SAP's mobiele en desktop-adoptie en verschillende andere grote uitrollen zijn ongelooflijk. De Apple-apparaten die worden uitgerold op grotere schaal betekent dat Apple een belangrijke partij begint te worden in de zakelijke technologiemarkt. Integraties met andere zakelijke spelers als Cisco en Microsoft zijn niet zomaar een halfbakken aanvulling, maar eentje die concurreert met traditionele pc-uitrol.

Om de omvang van Apple's iPad-business te benadrukken vergeleek CEO Tim Cook het aantal gebruikers vorige week met het aantal Windows-laptopgebruikers. Dat benadrukt het punt dat Apple graag maakt dat diens iPad Pro's makkelijk concurreren met veel pc's en Apple wil die ingang gebruiken om verder binnen te dringen in het bedrijfsleven.

Er is zelfs een debat gaande of de beschikbare rekenkracht van de nieuwe A12 Bionic niet overkill is voor de meeste iPad-gebruikers, zelfs de zakelijke. De consensus die lijkt op te duiken is dat de iPad Pro genoeg capaciteit heeft voor de nabije toekomst, maar dat de 'gewone' iPad 9.7 al genoeg aan boord heeft om verschillende zakelijke taken te verrichten: het draaien van Office, toegang krijgen tot medische gegevens in een ziekenhuis of het beheren van klantentaken in retail, de reisbranche of hotels.

De meeste bedrijven hebben geen iPhone, iPad of Mac-uitrol in getallen van tienduizenden of meer, maar het aantal organisaties dat voor zo'n grote Apple-schaal gaat groeit. Kijk eens om je heen op kantoor, de kans is heel groot dat er veel meer Apple-producten in gebruik zijn dan een paar jaar gelden. Het bedrijf bouwt hier verder op en biedt ondersteuning voor grote uitrol die toch een duidelijke Apple-ervaring blijven bieden.

Automagisch voor gebruikers

Dat was een van de grote thema's bij JAMF, het idee van "er is geen stap drie" - verwijzend naar dat gebruikers niet veel meer hoeven te doen om aan de slag te kunnen. Met de zakelijke configuratiesystemen als Apple Business Manager, Device Enrollment Program en Volume Purchase Program kunnen bedrijven een apparaat klaar voor gebruik naar werknemers op afstand sturen, terwijl het apparaat nog steeds in de verpakking zit.

Bij activatie wordt hij automatisch opgenomen in de beheeromgeving, worden updates en beveiligingscertificaten binnengehaald, configuratieprofielen toegepast en vooraf vastgestelde apps (zowel openbaar beschikbare als interne) geïnstalleerd. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen is de iPhone aanzetten en verbinden met het internet, de rest gaat voor hem of haar vanzelf.

Dat is enorm waardevol voor de eindgebruiker, eenvoudig te implementeren voor IT en het is heel schaalbaar. Om deze redenen kunnen grote bedrijven Apple-producten nu breed uitrollen.

Toegang van third party

Maar ook belangrijk is dat Apple schaalbaarheid heeft kunnen bereiken door niet alles zelf te willen doen. Het zou makkelijk zijn geweest om eigen propriëtaire oplossingen te schrijven voor uitrol, beheer en ondersteuning, alsmede een heleboel exclusieve zakelijke apps die alleen bij Apple te gebruiken zijn, maar het bedrijf was slim genoeg om uitsluitend Apple niet de focus te maken tijdens de begindagen van iOS.

Toen het bedrijf in 2008 de iPhone 3G uitgaf met de nieuwe versie van iPhone OS (hernoemd tot iOS) en de App Store, dwong het gebruikers niet naar de eigen e-mail en productiviteitstools. In plaats daarvan werd er native ondersteuning voor Exchange ingebouwd. Twee jaar later, toen Apple zakelijke beheer- en uitrolfeatures toevoegde aan iOS 4 samen met de originele iPad, bouwde Apple een framework voor third party-bedrijven om IT-beheertools te maken. Dat is een methodologie waar het bedrijf keer op keer op inzet.

Impact voelbaar

Apple weet dat het goed is in het maken van hardware en software waar mensen een persoonlijk connectie mee hebben en daar heeft de focus dan ook op gelegen. Daardoor kunnen partners en andere leveranciers zich meer richten op producten die werken in de zakelijke wereld.

Ik denk niet dat iemand in 2008 had kunnen voorspellen wat iOS en de ondersteuning voor het zakenleven zou betekenen voor de markt, net zoals de impact van de eerste iPhone niet werd voorzien op de smartphonemarkt. Op sommige plekken leek het of zelfs Apple trends net zo goed volgde als het zelf aanzwengelen ervan.

Nu we 2018 alweer bijna aan het afronden zijn is Apple een van de grootste leveranciers van technologie aan bedrijven. En na het zien van de Adobe Photoshop-demo op het Apple-event vorige week en de schaal van Apple's hardwareuitrol in het bedrijfsleven is het duidelijk dat dit een enorme markt is voor het bedrijf en het gaat niet op zijn lauweren rusten.

Mac versus iPad Pro

Met de verzadiging van mobiele markt van consumenten, vooral de smartphonemarkt, is de zakelijke kant een interessante groeikans voor Apple en het bedrijf werkt er duidelijk aan om daarop te kapitaliseren. Wat dit verhaal terugbrengt naar de nieuwe iPad Pro en de nieuwe MacBook Air. Ik heb veel mensen horen vragen of de iPad Pro de zakelijke verkoop van de Mac kan kannibaliseren. Dat lijkt me een verkeerde vraag. Ten eerste omdat verkoop van beide goed is voor Apple. Maar ten tweede, en belangrijker, als de iPad Pro al een zakelijke markt op de korrel neemt, is het wel de pc.

Dat maakt de grote aanwezigheid van Apple - en het ecosysteem aan tools en toepassingen - zo belangrijk. Raak er maar aan gewend dat je meer Apple gaat zien op kantoor.