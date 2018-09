10 vragen over Device-as-a-Service

We duiken in de IT-trend die de nieuwe norm aan het worden is.

"Er moet een betere manier zijn." Dat is de impliciete belofte van abonnementendiensten, of het nu voor productiviteitstools is of voor datacenters in een cloudomgeving. De gedachte is dat je de verantwoordelijkheid voor een infrastructuur afwentelt op een third party in ruil voor maandelijke abonnementsgeld.

Zakelijke aanschaf van pc's en andere apparaten - telefoons, tablets, hybrides, et cetera - krijgen nu ook dit model van leveranciers die er happig op zijn om hardware op regelmatige basis af te leveren met doorsnee levenscyclus, rondom een verkoopmodel wat nu al vaak op een leasemodel neerkomt. Ze noemen dat PC-as-a-service (PCaaS) of Device-as-a-service (DaaS) en dit model begint nu voet aan de grond te krijgen en volgens deskundigen wordt het de komende jaren de nieuwe norm.

Maar wat houdt dit in en welke problemen zou het op moeten lossen? Computerworld zet hier voor je op een rijtje wat IT-professionals en andere zakelijke partijen die zich met de aanbesteding van hardware bezighouden zouden moeten weten over DaaS en PCaaS.

1. Wat is PCaaS/DaaS?

Zie het als het leasen van een pc of ander apparaat in plaats van het volledig aanschaffen. Maar het is meer dan alleen een andere manier van financieren. De dienst omvat ook hardwarelevenscyclusbeheer - het aankopen van apparaten, ondersteunen en afschrijven - naast enkele andere beheerdiensten. Dat kan zo breed zijn al helpdeskelementen, back-up van apparaten - meestal in de cloud - assetbeheer en -rappotages en het provisionen van beveiligings- productiviteits- en andere applicaties.

2. Gaat het bij PCaaS/DaaS dus om abonnementen?

Daar komt het wel op neer. Net als bij een abonnement van bijvoorbeeld Office 365 zijn PCaaS-contracten vaak omschreven als maandelijkse betalingen (zelfs als ze jaarlijks worden gefactureerd). De betalingen gaan per apparaat en het raakt nu in de mode dat je dynamisch apparaten kunt toevoegen aan of verwijderen uit het abonnement. Dat is nuttig voor wanneer het bedrijf groeit of krimpt qua werknemers.

3. Wat is het praktisch nut voor me van PCaaS/DaaS?

Dat is een beladen maar goede vraag. Soms is het budgettair: sommige bedrijven willen pc-aanbesteding van een kostenpost om de zoveel jaar naar een maandelijkse brengen, oftewel van een CAPEX (kapitaaluitgave) naar een OPEX (operationele uitgave) gaan. Andere bedrijven willen IT simpelweg zoveel mogelijk willen uitbesteden. Soortgelijke motieven hebben organisaties die on-prem servers naar cloudopslag en -applicatie brengen. De maandelijkse kostenpost is voorspelbaar, gaat flexibeler om met krimp en groei, en is budgettechnisch makkelijker te verwerken.

Weer een ander motief is het verkorten van de levensduur, omdat organisaties merken dat oudere machines issues hebben met betrouwbaarheid en beveiliging. Gartner stelt de looptijd van laptops nu op drie á vier jaar en desktop-pc's op vijf. Leveranciers zeggen graag dat nieuwe generaties werknemers - Millennials dus - afknappen op bedrijven met oude digitale tools en een PCaaS/DaaS zorgt ervoor dat je up-to-date blijft en tevreden personeel houdt.

4. Kan ik hardware vervangen wanneer ik maar wil?

Doorgaans niet, nee. Hoewel een van de voordelen een kortere looptijd is voordat apparaten worden vervangen is de timing van de cyclus vaak vastgesteld. Termijnen van twee en drie jaar komen vaak voor. (Langere termijnen verslaan enkele voordelen van de abonnementendienst.)

5. Worden alle pc's en apparaten tegelijk vervangen?

Nee. Opties moeten flexibel genoeg zijn en analytics gebruiken om te bepalen welke individuen of groepen werknemers gebaat zouden zijn bij een kortere cyclus. Een grafische afdeling zou bijvoorbeeld beter af zijn met een snellere cyclus om gebruik te maken van nieuwe processoren en GPU's.

6. Wie levert PCaaS/DaaS-contracten?

Aanvankelijk grote OEM's als Dell, HPE en Lenovo. Dat was logsich, want een belangrijk aspect is de snellere uitrol van nieuwe machines en fabrikanten waren gemotiveerd om een voorspelbare cyclus te hebben in de roerige tijden die de pc-markt momenteel doormaakt. (Autofabrikanten doen iets soortgelijks met lease-deals om de productielijnen te blijven bewegen.)

Dit blijven belangrijke spelers, maar ook anderen gaan deze markt op. Bijvoorbeeld Microsoft. Diens Microsoft Managed Desktop (MMD) bevat de delen die je gewend bent van de softwaremaker - hoewel MMD nu beperkt is tot Microsofts eigen hardware - maar omdat het OS van dezelfde leverancier komt, heeft Microsoft voordelen: het gebruikt Windows-as-a-service en ontvangt een hoop gegevens van Windows 10-apparaten dankzij de verplichte telemetrie.

7. Wat is daar het voordeel van?

Het betekent dat Microsoft een concurrentievoordeel heeft op andere PCaaS-leveranciers. Met de telemetrie bepaalt Microsoft welke pc's het beste de upgrades en beveiligingsupdates verwerken en dat geeft het bedrijf een groot vertrouwen in zijn mogelijkheden om apparaten te onderhouden. Concurrenten kunnen hetzelfde proberen, maar met minder heldere inzichten in de staat van doelmachines, hebben zij er een grotere kluif aan om zorgen van klanten weg te nemen.

8. Hoe zit het met andere leveranciers/resellers?

Microsoft heeft gezwaaid met partners qua PCaaS/DaaS, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat een beklonken zaak is. "We zien grote mogelijkheden voor ons partnerecosysteem om bestaande Microsoft 365-activiteiten uit te breiden en om apparaten en ervaringen met MMD te leveren", schreef Microsoft-chef Bill Karagounis deze maand in een blogpost over de plannen.

In dezelfde blogpost betoogde hij dat partners een belangrijke rol spelen in het naar de markt brengen van MMD, zodra Microsoft diens plannen daarvoor uitbreidt. Het is alleen onduidelijk of dit betekent dat resellers en integrators daadwerkelijk MMD zullen verkopen - zoals ze dat nu doen met Microsoft 365 - of dat ze enkel uitrolwerkzaamheden verrichten.

9. Biedt Microsoft MMD nu al aan?

Niet echt. Hoewel Microsoft al een klein aantal klanten heeft in de VS en Groot-Brittannië, en wil uitbreiden naar andere regio's, kun je uit Karagounis' blogpost merken dat het programma nog steeds in ontwikkeling is. "We blijven leren van deze eerste klanten en gebruiken deze inzichten om zowel Microsoft 365 als MMD te verbeteren", aldus de chef. "In de tweede helft van 2019 willen we uitbreiden naar verschillende andere regio's."

10. Wat voor pc's krijg je met een PCaaS-abonnement?

OEM's bieden doorgaans een beperkte assortiment in plaats van dat klanten in de hele catalogus mogen grasduinen. Zo biedt Dell bijvoorbeeld drie laptops en twee pc's, waarbij een van elk is geclassificeerd als werkstation. De drie laptops zijn Latitude 7490, XPS 13 en Precision 553. En MMD van Microsoft ondersteunt (aanvankelijk) alleen de eigen Surface-hardware.

Het beperken van de keuze is in meerdere opzichten logisch, niet in de laatste plaats vanwege het volumevoordeel voor PCaaS-leveranciers. Maar de selectie is ook belangrijk voor soepel beheer. Gestandaardiseerde en generieke systemen maken beheer theoretisch gezien minder lastig, wat een reden is dat IT-afdelingen apparaten voor werknemers op dezelfde manier benaderen.

Pc-selectie is belangrijker naarmate de leverancier meer belooft: om remote upgrades en updates uit te rollen is Microsofts PCaaS-programma gericht op "moderne apparaten die onze specificaties en runtime-kwaliteitslat halen", aldus het bedrijf. Vertaling: Alleen de modellen die volgens de telemetrie regelmatig upgraden en updaten zonder problemen en lange tijd draaien zonder crash of onverwachte reboot zullen worden aangeboden.