12 vragen over de nieuwe regels van Windows 10-ondersteuning

Eerder deze maand werd de ondersteuningscyclus van Windows 10 opnieuw veranderd door Microsoft, maar dat is goed nieuws voor veel bedrijven. In februari werden er namelijk al zes maanden toegevoegd aan iedere upgradecyclus waardoor bedrijven de optie hebben om een upgrade over te slaan of uit te stellen - wat in de praktijk lastig bleek - maar dat was een tijdelijke maatregel, want de April 2018 Update kreeg die verlening niet.

Maar in zijn missie om zakelijke klanten tevreden te houden, is Microsoft daar nu op teruggekomen. Op 5 september kondigde het bedrijf aan dat ondersteuning voor elke Windows 10 versie dertig maanden zou gelden. Hierdoor ging bij velen de vlag uit. Er zijn alleen een paar mitsen en maren die ervoor zorgen dat op sommige plekken die vlag weer naar binnen mag. Vandaar deze vragenlijst, waarin we ingaan op de brandende vragen die menigeen zal bezighouden.

1. Wat gebeurt er met m'n upgrade-agenda?

Dat ligt aan je versie. Als je Windows 10 Home, Pro of Pro Workstation gebruikt, verandert er niets aan je agenda. Klanten die Windows 10 Enterprise of Education draaien - en eerstgenoemde is de versie waar Microsoft zakelijke gebruikers naar stuurt - krijgen te maken met een nieuw schema.

2. Wat verandert er voor deze zakelijke versies?

Microsoft geeft zijn belangrijkste klanten, commerciële of in het onderwijs, nu een jaar extra voor elke onderdelen-update van Windows 10. Dat geldt voor de huidige versie (1803) en met terugwerkende kracht naar augustus 2016, oftewel versie 1607. Die beslissing over dertig maanden ondersteuning gaat per direct in.

3. Dit klinkt bekend - kregen deze versies niet al meer ondersteuning?

Ja, inderdaad. Versies 1607, 1703 en 1709 kregen al zes maanden meer ondersteuning. Volgens Microsoft hebben "veel klanten belangrijke vooruitgang geboekt in het verschuiven naar Windows as a service, maar sommige klanten hebben om meer tijd gevraagd dan de standaard 18 maanden van ondersteuning na een release van Windows 10".

Microsoft besefte dat zakelijke klanten weerstand bleven bieden tegen het snelle tempo. De upgrades van 2016 en 2017 kregen daarom al twee jaar, maar dat was niet permanent. Stilletjes verlengde Microsoft ook de versie van afgelopen april. Microsoft geve en Microsoft neme. En geve opnieuw.

4. Is deze verlening permanent?

Zoals het er nu naar uitziet, voor zover dingen ooit permanent zijn bij Microsoft. "Alle toekomstige upgrades van Windows 10 Enterprise en Education met een richtrelease in september wordt voortaan dertig maanden ondersteund vanaf de datum van release", zei een Microsoft-chef bij de aankondiging eerder deze maand. Windows 10 1809 komt ergens in oktober uit.

5. Wacht, alleen september-releases?

Niets is zo rechttoe rechtaan als het lijkt: zo te zien heeft alleen de versie xx09 dertig maanden ondersteuning en niet de voorjaasrversie xx03 die elk jaar rond april verschijnt. Die versie zit wel vast aan zijn 18 maanden, zo bevestigde Microsoft, die 18 maanden aanhaalt voor de komende voorjaarsversie, 1903.

6. Wat is er dan zo bijzonder aan de versie uit september?

Dat is een goede vraag en eentje die Microsoft niet heeft beantwoord. De beste reden die we bij Computerworld kunnen bedenken dat de september-versie is uitverkoren voor de langere periode is dat het nou eenmaal de eerstvolgende versie is en Microsoft snel het nieuwe schema wil invoeren.

7. Wat is het verschil met de eerdere zes maanden verlening?

Toen Microsoft zijn 6 maanden extra ondersteuning aankondigde, ging dat enkel om beveiligingsfixes die kritiek of belangrijk worden bevonden in Microsofts risicobeoordeling. Die beperking lijkt er niet meer te zijn in de nieuwe langere termijn die dus ook over reguliere updates, verbeteringen en patches zou gaan.

8. Wij gebruiken Windows 10 Pro op een aantal werkstations. Verandert daar iets?

Vooralsnog niet, nee. Gartner Research beargumenteerde twee maanden geleden dat Windows 10 Pro - de versie van het OS die is voorgeïnstalleerd bij pc's die bedrijven kopen - voor zakelijke doeleinden niet meer gaat werken. De stappen van Microsoft van deze maand benadrukken het gelijk van het onderzoeksbureau.

Niet alleen dat, achteraf bezien zag Gartner de situatie heel scherp in. Analist Stephen Kleynhans zag dit namelijk al aankomen en schreef eerder dit jaar dat Microsoft Pro duidelijker zou positioneren als ongeschikt voor het bedrijfsleven door toegang en ondersteuning van beheerfeatures terug te schalen.

9. Ik ben het kwijt. Kun je dit op een kalender zetten voor me?

Jazeker:

10. Waarom eigenlijk dertig maanden?

De 18 maanden was te krap voor bedrijven. Het bleek in de praktijk erg lastig om een upgrade over te slaan of uit te stellen, wat voor zakelijke IT een vereiste is. Thuisgebruikers lopen soms al tegen issues op, bedrijven kunnen die uitdagingen niet hebben omdat ze de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Die hameren er dan ook al langer op dat wil WaaS gaan werken er meer tijd nodig is.

De 18 maanden was simpelweg te krap en als Microsoft dit niet had veranderd, dreigde het snelle releasetempo van Windows 10 een probleem te worden bij de belangrijkste klanten. Bedrijven probeerden de migratie bij te benen en de overstap naar Windows 10 leek even snel te gaan. Maar ze liepen tegen problemen aan, kwamen in verzet en gingen op zoek naar een betere manier. Microsoft moest dit wel doen om bedrijven niet weg te jagen.

11. Hoe verandert dit het beheer van Windows 10?

Dat is moeilijk te zeggen, omdat het nog zo vroeg is. Maar het is in ieder geval dat bedrijven de kans hebben om minder vaak te upgraden. Zoals we hier al eens beschreven is het lastig een onderdelen-update over te slaan tenzij bedrijven heel flexibel of bereid zijn om systemen ongepatcht te laten. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven iedere zes maanden moesten migreren.

Met zes maanden meer, waardoor bedrijven in feite 24 maanden voor een versie kregen, was het niet alleen louter theoretisch mogelijk om een halfjaarlijkse update over te slaan, het was ook in de praktijk uitvoerbaar. Als een bedrijf bijvoorbeeld 1703 uitrolde op het moment dat deze bedrijfsgeschikt is, kon deze blijven draaien tot november het jaar daarop (ongeveer 18 maanden) en zou het bedrijf dan nog zeven maanden hebben om 1803 toe te passen. Versie 1709? Overgeslagen.

12. Is dit de laatste verandering in het ondersteuningsbeleid van Windows 10?

We durven te wedden van niet. Zo hint de verdeling van de najaarsupdate met zijn dertig maanden en de voorjaarsupdate met 18 maanden dat er nog een wijziging op til is met mogelijk één onderdelen-update per jaar. Nu ziet de voorjaarsupdate eruit als een naschrift waarvan eigenlijk niet duidelijk is waarom hij er is. Computerworld zou niet verbaasd zijn als de voorjaarsupdate verdween en Microsoft een jaarlijks updateschema zou omarmen.