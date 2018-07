Waarom het verschil tussen back-up en archief zo belangrijk is

Als je een back-updeskundige een rolberoerte wil geven, noem een oude back-up dan 'een archief'. Het is bijna net zoiets als zeggen dat gegevens op een RAID-array geen back-up nodig hebben. Het goede nieuws is dat het verschil tussen een back-up en archief vrij duidelijk zijn en makkelijk te begrijpen zijn.

Een backup

Een back-up is een reservekopie van gegevens om te herstellen mocht de data beschadigd worden of verloren raken. De originele data wordt niet verwijderd als je een back-up maakt. Denk aan de nachtelijke back-up van bestanden op werkstations, of het kopiëren van foto's naar iCloud voor het geval je iPhone kapot gaat.

In de IT back-uppen we bestandsservers (ongestructureerde data) en databases (gestructureerde data). Een back-up kan zich richten op pure gegevens, zoals bij de dump van een database, de hele besturingssystseemomgeving van een server als in een bare-metal back-up, of op allebei als in een back-up van bijvoorbeeld VMware's .vmdk-bestanden.

De definitie van een back-up komt neer op het doel ervan en dat doel is altijd hetzelfde: herstellen van gegevens voor het geval er iets mee gebeurt. Er kan bijvoorbeeld een driedubbele schijffaal zijn in een RAID 6-array, en dan moet alle data worden hersteld. Of iemand kan per ongeluk (of expres) een virtuele machine hebben gewist in je Hyper-V, VMware of EC2-configuratie en die situatie moet worden hersteld.

Of je wordt het slachtoffer van ransomware en moet een schone situatie herstellen met de gekopieerde gegevens. Zonder back-up heb je maar twee keuzes: het losgeld betalen (niet doen) of het verlies nemen. Maar met een back-up heb je de tijd om de bron van de ransomware-aanval te ontdekken, die tegen te houden en vervolgens alle data te herstellen.

Een archief

Een archief daarentegen is een datakopie die voor een heel specifiek doel. Hoewel het geen vereiste is, wordt het origineel vaak verwijderd nadat een archief is aangemaakt. Het idee van een back-up is om de situatie van eerder te herstellen, maar een archief heeft meerdere doelen.

Het meest voorkomende doel is om data te vinden van lang geleden. Dat kan een enkel bestand zijn dat een belangrijk onderdeel bevat, bijvoorbeeld een contract dat een klant jaren geleden heeft getekend. Of het kan een groep gerelateerde gegevens zijn, zoals de blauwdrukken van een gebouw dat is ingestort. Of CAD-tekeningen van een product dat je bedrijf vroeger maakte, uit de mode raakte, maar nu weer in is.

Of denk aan een dataset van e-mails die kan worden gebruikt om iets te bewijzen, zoals een werknemer die dacht te mogen beunhazen en vervolgens werd ontslagen. In een rechtszaak kan het spoor van e-mails worden gebruikt met zoekwoorden als "bijklussen", "werktijden" of de naam van het bedrijf waarmee hij of zij contractbreuk pleegde. Of iemand probeert te bewijzen dat er pesterijen op de werkvloer zijn geweest en vraagt e-mails van management op met bepaalde sleutelwoorden die we hier maar niet zullen specificeren.

Met een archief kun je deze doelen bereiken. Ook is een archief niet bedoeld voor herstel van data, en hoeft hij dus ook niet bereikbaar te zijn, zoals een back-up dat meestal wel is. Je hebt misschien een archief van elk verkoopcontract, elke factuur en elke offerte. Je bewaart wellicht de huidige contracten en orders op een netwerkverbonden plaats, maar de hele geschiedenis zit in een archief dat een index zou moeten hebben om orders en contracten op te zoeken.

Op de volgende pagina: herstellen versus ophalen.