5 manieren waarop workstations betere TCO bieden dan pc's

Voor deze intensieve workloads schaffen bedrijven vaak geavanceerde pc's aan, zoals gaming-pc's, om zo hun CAPEX te verminderen. Maar het lijkt erop dat workstations beter presteren en uiteindelijk een lagere TCO bieden. In dit artikel diepen we uit waardoor dit komt.

In eerste instantie lijkt het logisch om uw huidige apparatuur te blijven gebruiken of om zo goedkoop mogelijk nieuwe machines aan te schaffen. Uit recent onderzoek van IDC is gebleken dat een middenklasse workstation gemiddeld € 3.000 kost terwijl u voor een gelijkwaardige desktop-pc slechts € 1.800 moet neertellen. Maar in werkelijkheid worden workstations en pc's met zeer uiteenlopende typen systemen met elkaar vergeleken, die op de lange termijn niet dezelfde total cost of ownership (TCO) met zich meebrengen.

Daarom is het de moeite waard om niet alleen naar het prijskaartje te kijken, maar ook andere informatie te verzamelen. Houd deze informatie in het achterhoofd wanneer u de vijf manieren bekijkt waarop workstations betere TCO bieden dan desktops.

1. Het investeren in geavanceerde pc's zorgt voor een valse economie

Hoewel de aanschafkosten voor een geavanceerde pc aantrekkelijk zijn, leidt het investeren in pc's en processors voor processorintensieve taken tot een valse economie. Dit verschijnsel doet zich met name voor wanneer de salarissen van professionals in de vergelijking worden meegenomen.

IDC merkt op dat hoge kwaliteit en specifieke taken ervoor zorgen dat workstations extra kosten met zich meebrengen in vergelijking met geavanceerde pc's. Alleen zijn die kosten gering in vergelijking met de salarissen en licenties voor technische en productiesoftware. Workstations helpen vooral prestatievermindering en downtime voorkomen, die de productiviteit kunnen vertragen en tot grote verliezen kunnen leiden.

Het analysebedrijf berekende dat, met een verondersteld gemiddeld jaarsalaris van € 40.000 voor een mechanical engineer of ontwerper, een bedrijf zo'n € 40.000 uitgeeft aan salarissen, regelingen en belastingen. Gemiddeld is een bedrijf zo'n € 45.000 kwijt aan software die werknemers nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om een CATiA-pakket (computer-aided three-dimensional interactive application) voor een mechanical engineer om ontwerpen en spanningsanalyses uit te voeren of om ArchiCAD voor een architect om ontwerpen en visualisaties in 4K weer te geven.

IDC wijst erop dat minder dan 1% van de totale kosten van werknemers in drie jaar wordt uitgegeven aan hardware. Daardoor rijst de volgende vraag: "Waarom zou u grote productiviteitsverliezen riskeren voor zo'n kleine besparing?"

2. Componenten van workstations zijn ontworpen om industriële workloads aan te kunnen

Mainstream pc's kunnen worden geconfigureerd voor bepaalde verwerkings-, storage-, en grafische capaciteiten, maar workstations zijn gespecialiseerde, geoptimaliseerde, krachtige machines met meerdere logische processors, grote hoeveelheden RAM en hoogwaardige componenten. Daardoor zijn ze duurder. Maar eigenlijk koopt u minder downtime en meer betrouwbaarheid, wat op de lange termijn resulteert in een betere TCO.

Workstations zijn gemaakt voor prestaties, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en uitbreidbaarheid. Ze zijn doorgaans uitgerust met snel, DDR4 en niet-vluchtig geheugen. Workstations hebben over het algemeen gecertificeerde componenten van hoge kwaliteit, geavanceerde koeling en Error-Correcting Code (ECC)-geheugen voor meer betrouwbaarheid.

Ze bieden een uitbreidbaar geheugen en meerdere GPU's voor schaalbaarheid. In tegenstelling tot mainstream pc's hebben workstations uitbreidingssleuven, een grote interne ruimte om extra componenten te installeren, energieruimte en thermische ruimte en ondersteuning voor meerdere monitoren, wat allemaal bijdraagt aan de uitbreidbaarheid.

Alles bij elkaar opgeteld is de impact van deze factoren beduidend. Zo zijn de machines aantoonbaar beter in het uitvoeren van zware workloads.

3. Workstations zijn ontworpen voor prestaties

De prestatievereisten voor workstations zijn hoger geworden, met name in sectoren als architectuur, engineering en productie. Er zijn veeleisende usecases en applicaties voor workstations, zoals 3D CAD en CAM, medische beeldvorming, ingewikkelde financiële modellen en indrukwekkende, hoge resolutie VR voor de bouw en architectuur.

Mainstream desktops en laptops, zelfs de beste gaming-apparaten, beschikken niet over de capaciteiten om industriële applicaties zoals deze uit te voeren. Maar de professionals die daar op werken moeten wel applicaties uit de branche kunnen draaien en hun deadlines halen.

Moderne workstations zijn daarentegen ontworpen voor veeleisend gebruik, waarbij de prestaties elke dag op een continu niveau blijven. Bijvoorbeeld: Dell workstations zijn uitgerust met de nieuwste krachtige Intel Core en Intel Xeon verwerkingstechnologieën, en bieden ondersteuning voor Dual Intel Xeon processors met vier cores op instapniveau. In het hogere segment bevatten ze Dual Intel Xeon processors met maximaal 56 cores voor maximale verwerkingskracht, elk met een eigen grote cache.

In tegenstelling tot mainstream desktops ondersteunen deze workstations geavanceerde storage, zoals Intel Optane SSD's, waardoor de processors sneller data kunnen verkrijgen. De Optane technologie van Intel levert persistent geheugen, grote geheugenpools, snelle caching en snelle storage. Zelfs in zeer dynamische omgevingen zorgt dit voor een verbetering van de algehele platformprestaties.

Tot slot bieden workstations ondersteuning voor professionele grafische kaarten, die uiteindelijk de doorslag geven of een CAD-project of virtuele modelsimulatie slaagt of mislukt.

4. Optimalisatie van applicaties vermindert TCO

In tegenstelling tot fabrikanten van mainstream pc's werken fabrikanten van workstations nauw samen met ISV's (independent software vendors) om ervoor te zorgen dat de componenten van workstations en de software van de ISV's zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dus populaire industriële applicaties zoals Autodesk, Dassault Systèmes, Esri en Siemens PLM, worden gecertificeerd voor bepaalde workstations. Dit houdt in dat de hardware, besturingssysteem en platformsoftware, services en support er klaar voor zijn om de hoge prestaties van deze applicaties te waarborgen en gebruikers optimale productiviteit te blijven bieden.

Makers van processors en professionele grafische chips, zoals Intel, AMD en NVIDIA, zijn tijdens de ontwikkeling ook sterk afhankelijk van de input van ISV's. Al deze factoren helpen bij het oplossen van bugs. Die bugs veroorzaken namelijk een langzame rendering en vertraagde updates van afbeeldingen en implementatie van simulaties. Daarnaast leiden ze tot dure vertragingen en downtime wanneer er wordt gewerkt met meerdere applicaties die veel energie en geheugen vereisen.

Bovendien onderwerpen de fabrikanten van workstations en ISV's de hardware aan grondige tests voor nog betere prestaties. Alle haperingen, bugs en crashes worden gebruikt om configuraties aan te passen, totdat de software en de workstations perfect op elkaar aansluiten.

De combinatie van betere applicatiesupport, verbeterde softwarecompatibiliteit en meer systeembetrouwbaarheid, zorgt ervoor dat workstations een meer solide investering op de lange termijn zijn dan mainstream pc's.

Tot slot zijn Dell workstations uitgerust met de Precision Optimiser. Deze functie maakt gebruik van machine learning om gebruikersgedrag te herkennen en zo optimalisatiemogelijkheden te herkennen en aangepaste prestatieverbeteringen aan te brengen aan de hardware op basis van bepaalde applicaties en hoe deze gebruikt worden. Zo halen bedrijven de beste prestaties en waarde uit hun investeringen in workstations.

5. Workstations zijn VR- en AI-ready

Een groot voordeel dat professionele workstations met zich meebrengen, is dat ze zelfs de GPU's en RAM ondersteunen die nodig zijn om next-gen virtual reality (VR)-applicaties uit te voeren. Die worden steeds meer gebruikt voor digitale prototypen. Ook voldoen ze aan de vereisten van werk in kunstmatige intelligentie (AI).

Om de VR-ervaring mogelijk te maken, zijn Dell workstations voorzien van een 'Ready for VR' badge, die aangeeft dat deze apparaten voldoen aan de hoge standaarden van Dell en verzekert dat gebruikers de intensieve grafische en verwerkingskracht krijgen die ze nodig hebben voor optimale VR.

En als we kijken naar computingintensieve AI-taken, bieden workstations met Intel Xeon een Deep Learning-boost, waardoor de systeemprestaties tot 61% hoger zijn dan bij een drie jaar oud workstation. De prestaties per core zijn hierbij 18% hoger.

Dell Precision workstations bieden het vermogen om cognitieve technologieplatforms te implementeren en te beheren, waaronder Machine Learning (ML), AI en Deep Learning (DL). Dell werkt samen met geselecteerde partners in de sector om veelzijdige workstationconfiguraties met cognitieve technologie en een rendabele oplossing te leveren, zodat elk apparaat de verwachtingen overtreft en deze geavanceerde technologie voor de gebruikers binnen handbereik ligt.

Wanneer we de TCO die workstations bieden vergelijken met die van geavanceerde pc's, blijkt dat we te maken hebben met twee zeer verschillende soorten systemen. Workstations zijn een investering op de lange termijn en brengen veel voordelen met zich mee, zoals betrouwbaarheid, prestaties en optimalisatie van applicaties. Daarom is het aanschaffen van de beste tools om het werk gedaan te krijgen goed voor u en uw portemonnee.

Meer informatie over Dell workstations op www.dellemc.com/precision