Hoe workstations met VR betere training en samenwerking mogelijk maken

De industriële sector ontdekt nu dat er krachtige VR-ready workstations beschikbaar zijn waarmee ze realistische virtuele omgevingen kunnen visualiseren, simuleren en ontwikkelen. En met behulp van deze technologie kunnen ze op een rendabele manier virtuele modellen, producten en designs maken om mee te experimenteren en problemen mee op te lossen.

Bovendien kunnen bedrijven hun samenwerking en designs onmiddellijk verbeteren via AR en VR. In het rapport 2030 verwezenlijken: De toekomst van werk, dat is samengesteld door het Institute for the Future en Dell Technologies, speelt Extended Reality (XR) in 2030 een grote rol in de manier waarop we samenwerken. XR omvat onder andere Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality.

Het aantal trainingen via VR groeit ook. IDC voorspelt dat Europese fabrikanten € 611 miljoen zullen investeren in AR/VR voor training, om vaardigheden sneller aan te leren, het aantal contacturen voor trainingen te verminderen en geld te besparen op trainers en alternatieve kosten.

In dezelfde periode tussen 2020 en 2022 zullen ze meer dan € 877 miljoen investeren in AR/VR voor industrieel onderhoud, om onderhoud en reparaties te versnellen, onderhoudskosten te verlagen en apparaat- en procesuitvoer te verbeteren.

Industriële B2B-gebruikers worden tussen nu en 2021 zelfs de grootste gebruikers van AR/VR. Zij vormen dan 35,5% van de gebruikers, veel meer dan het aantal gebruikers in gaming en media (8%) en entertainment (3%).

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe industriële bedrijven VR/AR-workstations vandaag de dag gebruiken om zakelijke problemen op te lossen en een concurrentievoordeel te behalen.

Kijken naar de toekomst

In de industriële sector biedt VR nieuwe perspectieven voor productiebedrijven en ingenieursbureaus, van het simuleren van productieprocessen en het visualiseren van bewerkingen tot het nabootsen van echte ontwikkelingsprojecten met behulp van virtuele 'digitale tweelingen'.

Volke Entwicklungsring SE, dat nauw samenwerkt met Volkswagen, is een voorbeeld van een bedrijf dat immersive VR-headsets en -software gebruikt om de productiviteit, samenwerking en de houding van het team te verbeteren. Het ingenieursbureau voor autotechniek is gespecialiseerd in het maken van voertuigontwerpen, van design tot de carosseriebouw van personenauto's en showauto's. Zij ontwikkelden een VR-softwareoplossing genaamd Cloudmodelling, om de tijd tussen het bedenken van een nieuw voertuig en serieproductie te verkorten.

Volke gebruikt krachtige Dell workstations en technologieën voor de digitale ontwikkeling van voertuigen, aan de hand van de grafische Cloudmodelling-software waarmee het voertuig in een virtuele ruimte kan worden gemodelleerd, ontworpen, gesimuleerd en gepland. Tot 10 teamleden kunnen overal ter wereld samenwerken. "Door een model rechtstreeks in de virtuele ruimte te bouwen, zie je het object levensecht en kun je bepaalde kijkhoeken bereiken die voorheen niet mogelijk waren," zegt Martin Werthers, kleimodelbouwer en interieurontwerper bij Volkswagen AG.

Bouw de wolkenkrabbers van morgen

VR wordt ook op praktische manieren gebruikt in de architectuur en de bouw. Zo zet Laing O'Rourke VR in zodat klanten en architecten gebouwen kunnen visualiseren, inzicht krijgen in ruimte en vorm, en problemen met het design kunnen opsporen voordat de productie begint. Het bedrijf gebruikt VR-headsets in combinatie met de populaire gaming-engine Unity om platforms te ontwikkelen voor het uitvoeren van VR-applicaties.

Aannemer Multiplex bouwt momenteel 22 Bishopsgate, een wolkenkrabber van 62 verdiepingen die is ontworpen door PLP Architecture. Dit wordt na The Shard het op een na hoogste gebouw in Londen. Het projectteam gebruikt immersive en interactieve VR-technologie om te visualiseren en plannen hoe de wolkenkrabber in de loop van de tijd wordt opgebouwd. Dit noemen we '4D'. De technologie laat zien hoe elke verdieping van de wolkenkrabber er in detail uitziet, bijvoorbeeld over zes maanden, en zorgt dat het team kan anticiperen op problemen met kraanbewegingen of vliegroutes van vliegtuigen.

Ondertussen gebruikt architectuur- en ingenieursbureau LHB VR-technologie voor productdesign, visualisatie en samenwerking. In het verleden toonde het bureau de klant een statisch fotorealistisch beeld, maar nu kan de klant de designs van LHB verkennen en onderzoeken met immersive VR. Het bedrijf neemt de technologie vaak mee naar de gebouwen van hun klanten. De VR-technologie werkt op een reeks Dell Precision Workstations met Intel Xeon processors en NVIDIA Quadro grafische kaarten, voor vloeiende en immersive 3D-beelden.

Virtuele boorplatforms en brandweertraining

Training en samenwerking zijn in de industrie belangrijke groeigebieden geworden voor VR. De grote olie- en gasonderneming Halliburton gebruikt dit nu voor training en simulatie, maar ook voor 3D-presentaties voor veiligheids- en educatieve doeleinden.

Een ander bedrijf, Real Training, levert krachtige software voor brandweertraining op mobiele Dell Precision workstations. Dit Noorse bedrijf levert brandsimulatiesoftware aan klanten zoals hotels, restaurants en ziekenhuizen. Hiermee leren de werknemers hoe ze een echte handblusser kunnen gebruiken in een virtueel brandscenario. Cursisten dragen een VR-bril en lopen door zeer realistische virtuele ruimtes terwijl ze branden blussen.

Anderen, zoals de fabrikant van laswerk Lincoln Electric, hebben een virtuele lastrainingmachine geïmplementeerd om de fysieke lasomstandigheden te simuleren.

Deze trainingen zijn cruciaal omdat bepaalde vaardigheden schaars zijn en voorgoed verloren kunnen gaan. Volgens Deloitte gaan tussen 2015 en 2025 meer dan 2,7 miljoen productiemedewerkers met pensioen, en ze nemen hun kennis mee. VR biedt echter een rendabele manier om nieuwe werknemers te trainen en het vaardigheidsniveau in een organisatie hoog te houden.

Extra kracht voor uw virtuele wereld

Wanneer industriële organisaties de voordelen van VR/AR inzien, zal het gebruik hiervan aanzienlijk toenemen. Bedrijven kunnen dan profiteren van de nieuwste krachtige workstations die zijn uitgerust met de rekenkracht en graphics die nodig zijn om geavanceerde VR-applicaties uit te voeren.

Dell heeft bijvoorbeeld samengewerkt met software- en hardwarepartners om workstations te maken die VR-ready zijn. Deze ISV-gecertificeerde apparaten worden aangestuurd door Intel Xeon processors, voor het beheren van intensieve en complexe VR-modellering en -interacties. De workstations beschikken ook over NVIDIA Quadro of AMD Radeon Pro GPU's voor rendering van gedetailleerde en immersive virtuele locaties, met vloeiende bewegingen die de echte wereld nabootsen.

Bovendien zijn de VR-ready workstation-oplossingen van Dell geoptimaliseerd voor de nieuwste professionele mainstream ISV-applicaties, en dit levert direct resultaten op voor bedrijven. Deze formidabele computers leveren betere prestaties en bevatten betere graphics en meer geheugen. Daarmee zijn ze ideaal voor het maken van immersive VR- en AR-inhoud en geavanceerde commerciële visualisatie.

