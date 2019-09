3 verbeteringen om het tij te keren van de pc-markt

Onlangs was ik deelnemer van een telefonische vergadering met een aantal klanten en we hadden het over waarom de pc-markt nog steeds inzakt. Omdat dit verhaal iedereen in de IT-wereld aangaat, wilde ik enkele gedachten daarover met jullie delen. Het lijkt me dat er drie issues zijn die groei tegenhouden.

Dit is geen uitputtende lijst van de problemen die de pc-markt parten spelen, maar het aanpakken van deze drie zou de klanttevredenheid verhogen, enthousiasme vergroten en groei tot gevolg hebben. Ik denk dat de drie grootste problemen gaan om een gebrek aan een gestandaardiseerde en breed gebruikte processor-socket, een gebrek aan een uniforme beoordeling over beveiliging van systemen en het uitblijven van geavanceerde pc-innovatie. Laten we ze all drie even bekijken zodat ik kan uitleggen wat ik bedoel.

1. Gedeelde socket

Er was een tijd dat Intel en AMD een algemene socket gebruikten, wat betekende dat als een leverancier een probleem had, een OEM kon overstappen op een andere leverancier. Een gedeelde socket was geen eis van Intel of AMD, maar van de sector als geheel. Die zou intact moeten zijn gebleven zodat OEM's altijd aan hun vraag hadden kunnen blijven voldoen.

Maar in de jaren 90 verdween de gedeelde socket, zonder dat OEM's inspraak hadden, na een juridische strijd tussen AMD en Intel. Dat verzwakte de sector omdat een kritiek element niet meer mogelijk was: een plug die compatibel was voor processoren van meerdere leveranciers. Dat was een eis in de tijd dat de pc-markt ontstond. De markt die een gedeelde socket eiste waren het niet eens met het verdwijnen ervan en met een algemene socket zou de hele sector gezonder zijn.

2. Beveiligingsbenchmark

De wedloop om beveiliging is van groot belang, omdat de risico's groter worden, de kosten van een beveiligingsincident stijgen en de potentiële boetes van dataverlies astronomische niveaus beginnen te bereiken. Maar zonder een uniforme manier om beveiligingsinzet aan de buitenkant te meten, is er geen harde concurrentiestrijd tussen leveranciers en de meeste hebben niet het idee dat ze achterop raken.

Er is een industriebrede methode nodig om beveiligingsmethodologieën in te schalen en te beoordelen om de hele sector te beveiligen, zowel voor zakelijke als consumenten-pc's. Sommige high-end consumentenproducten worden op toplagen gericht, maar bieden niet dezelfde middelen als de zakelijke versies. Dat levert een situatie op waarbij C-level meer wordt blootgesteld aan risico's dan een gemiddelde werknemer.

Omdat we ons vaak op de schuldvraag richten in plaats van oplossing en mitigatie na een inbraak, hebben fabrikanten ook te lijden onder deze praktijk. Bovendien verwijderen sommige klanten de beveiligingsmiddelen die worden meegeleverd met de pc om ze te vervangen voor bedrijfsstandaarden die zelfs het risico op een inbraak vergroten.

De beschuldigende vinger wijst naar fabrikanten (OEM's) of bijvoorbeeld Microsoft en de ophef beschadigt hun merknaam. Zonder een uniforme methode om beveiliging te beoordelen, duikt dit probleem alleen op in reviews na een inbraak waardoor doeltreffende mitigatie uitblijft. Daarbij zit verhoogde beveiliging vaak niet in software, maar hardware en dat vereist een upgrade. Een modulaire aanpak zou dit issue verkleinen, maar je gaat waarschijnlijk geen harde stappen die kan opzien, totdat bijvoorbeeld een algemene benchmark de pc's scores meegeeft.

Net zoals verkeersveiligheid voortkomt uit samenwerking van autofabrikanten en met richtlijnen van overheden, zou pc-beveiliging ook op deze manier uit samenwerking tussen partijen in de sector moeten voortkomen. Aanvallen op grote schaal zouden verwoestend zijn voor landen, fabrikanten en de sector (en de bedrijven die worden getroffen), dus dit moet een hogere prioriteit krijgen.

3. Brede pc-innovatie

Verschillende bedrijven hebben de eerste twee decennia van het pc-tijdperk veel tijd en moeite gestoken in innovatie, wat deels werd gedreven door Intel's Pat Gelsinger (tegenwoordig CEO van VMware) om de sector te verbeteren. Microsoft probeerde iets soortgelijks rond de millenniumwisseling met bijvoorbeeld tablets en horloges, maar richt zich nu met innovatie vooral op de eigen Surface-lijn. Maar dat is wellicht de verkeerde aanpak, want laten we wel wezen: de omzet van Microsoft zou stijfen als de vraag voor de hele pc-markt steeg in plaats van enkel de Surface-producten.

Projecten om modulaire oplossingen, interessantere designs, robuustere behuizingen, zelfs iets als een voortvarende waterkoelingmethode zie je in de sector nauwelijks meer, of ze blijven bij de conceptfase hangen. Het gebrek aan een leidende rol in de sector houdt innovatie over de hele linie tegen en levert een hoger financieel risico op voor OEM's die hun eigen innovatie proberen toe te passen.

Net als ooit het geval was, zouden grote leveranciers innovatie moeten voortstuwen. Je ziet hier en daar interessante ideeën van bedrijven als Intel met iets als Tiger Rapids of bijvoorbeeld Nvidia met Ace, maar als de markt wil groeien, moet er minder individueel risico zijn en meer aandacht voor R&D om producten in de markt te zetten om het aanbod interessanter te maken, zodat de sector meer pc's kan afzetten. Dat zorgt er niet alleen voor dat de omzet van fabrikanten stijgt, maar ook dat er een stimulans is om hardwarebeveiliging bij te houden, waardoor we er allemaal veiliger op worden.

Terug naar hoe het was

Deze drie dingen zouden de pc-markt al interessanter, lucratiever en veiliger maken. Innovatie, concurrentie qua beveiliging en een gedeelde socket zouden de stagnatie die de markt al een decennium plaagt kunnen doen breken. De pc-markt kan veel beter zijn voor alle gebruikers en fabrikanten en het is in het belang van ons allemaal dat we meer teruggaan naar hoe het ooit was.