Deze functionele kunstarm kost nog geen tientje

Zachtjes staat een werkende 3D-printer te zoemen in een standje op Dell Technologies World. De machine print plastic vlakken die onder meer vingerkootjes, gewrichten en andere delen van een hand vormen. Het afdrukken van de onderdelen duurt zo'n 12 uur en daarna rollen er de componenten van een goedkope prothese uit de machine. Vrijwilligers werken wereldwijd mee aan een non-profitprogramma om deze protheses aan te bieden aan mensen met een fysieke beperking.

We werpen een blik op het eindresultaat: een kunstarm met bewegende componenten. Het geheel is een fraai staaltje MacGyverisme. Vislijnen vormen de pezen in de onderarm, elastiekjes zoals je vindt bij elke orthodontist zijn de peesjes die de vingers aansturen, en andere elementen die je in de winkel koopt maken het geheel af, bijvoorbeeld klittenband voor bevestiging aan de arm en simpele schroeven om de kunsthand te monteren aan een kunstpols.

De prijs aan materiaalkosten is erg laag: een kunststof onderarm kost 9 dollar. Een geavanceerder gepersonaliseerd model? 25 dollar. "Dit is strikt mechanisch", legt Karl Hamand van Dell uit. Hij demonstreert een kunstarm die op maat is gemaakt en wordt gebruikt door een negenjarig meisje. Deze modellen hebben geen bionische componenten, geen onboard computer of andere futuristische onderdelen: nuttige low-tech gemaakt met high-tech middelen.

Hij vertelt over een meisje dat in plaats van een haak zo'n simpele kunsthand kreeg. Om een persoonlijke touch te geven, werd die afgedrukt met een Frozen-thema, zoals je in het hoofdplaatje van dit artikel kunt zien. "Het komt voor dat je een beetje verlegen bent op het schoolplein met een prothese, maar dit ziet er ook nog eens cool uit en schoolkinderen vinden het heel interessant", aldus de Dell-medewerker.

Hamand demonstreert de kunstarm. Dit is een puur mechanische constructie: de vuist sluit bij het bewegen van de elleboog.

Er zijn designs - allemaal open source en gratis - voor verschillende protheses. Zo heb je een kunsthandmodel dat je met een polsbeweging de vuist laat sluiten, of ontwerpen die reageren op bewegingen van de elleboog als de gehele onderarm een kunstarm moet zijn. En dit is nog maar het begin. Hoe meer ontwerpers zich aansluiten en designs indienen, hoe breder het assortiment aan beschikbare protheses wordt.

Er is geen verdienmodel. De designs zijn open source en de protheses worden gefabriceerd door mensen die hun 3D-printer willen inzetten om iets goeds te doen. "Dit is ontzettend belonend om te doen", zegt Hamand. "Om iets goed te doen kun je natuurlijk geld doneren of je aansluiten bij een goed doel, maar is het niet fantastisch om je unieke vaardigheden in te zetten om mensen te helpen?"

Om dat te doen, koppelt een non-profit genaamd [url=https://enablingthefuture.org]e-NABLE[/urlx] makers en gebruikers die een prothese zoeken aan elkaar. Mensen met een 3D-printer, ontwerpers van designs of professionals die de vaardigheden hebben om de prothese te assembleren kunnen zich aansluiten om het aanbod te vergroten. "Het is daarom belangrijk dat mensen weten dat dit project bestaat", legt Hamand uit. "Je kunt je aanmelden bij e-NABLE voor ofwel printen, of ontwerpen, of assembleren - of allemaal." Het idee is dat de makers zo kwalitatieve protheses uitrollen naar een publiek dat voorheen niet in staat was voor uitgebreide medische hulp te betalen.

Dells Franceso Paolo Tuzzelino is zelf gebruiker. Hij werd geboren zonder linkerhand en de prothese die hij gebruikt - een gepersonaliseerd zwart, futuristische ogende kunsthand - is de tweede iteratie die hij nog maar enkele dagen in bezit heeft. Bij het dragen ervan test hij de limieten, zodat hij voor de derde versie de prothese nog verder kan verbeteren. "Ik gebruik deze hand puur voor het grijpen van dingen", vertelt hij, terwijl hij een plastic kunstarm oppakt met zijn prothetische hand. "Ik kan bijvoorbeeld makkelijker eten snijden of halters gebruiken in de sportschool."

Tuzzelino laat versie 2 van zijn prothese zien op de stand op Dell Technologies World.

Voor hem draait het om het makkelijker maken van bepaalde fysieke taken. Zie het als een uitbreiding van je functionaliteit; het vergoten van een fysieke featureset. Dat is al handig, maar voor een kind in Afrika, dat normaal gesproken geen toegang heeft tot kostbare protheses, kan zo'n 3D-geprinte arm een levensverandering inhouden. "Het gaat om de democratisering van technische hulpmiddelen, zodat iedereen er gebruik van kan maken", licht Tuzzelino toe.