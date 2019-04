Hoe het zit met Google's hardwaredraai

Het komt niet zo vaak meer voor dat technologienieuws geheel onverwacht komt en ik me moet afvragen wat dit betekent. Maar dit gebeurde onlangs toen bekend werd dat Google tientallen werknemers van zijn laptop/tablet hardwareteam haalt om ze in andere functies te plaatsen. Het nieuws werd verdrukt door onthullingen over Android Q, maar Business Insider merkte op dat de projecten van hardwareontwikkelaars en managers zijn afgelast. Dat maakt onderdeel uit van nieuwe roadmap-bezuinigingen en het wordt gezien als een eerste stap van Google om zijn productenlijn te stroomlijnen.

Geen uitbreidingen

Voor een bedrijf dat hard heeft gewerkt om zichzelf als serieuze hardwarespeler neer te zetten - en dat constant beweert dat het produceren van apparaten een langetermijnsinvestering is met langetermijnsdoelen - lijkt het terugschalen van deze ambitie een vreemde stap, tenminste op het eerste gezicht. Maar zoals het vaak is met dit soort technologische ontwikkelingen, ligt de zaak iets ingewikkelder dan het lijkt.

Een aantal bronnen die ik ken die dicht bij het vuur zitten (en alleen wilden spreken zonder met name genoemd te worden, zoals meestal het geval is in deze situaties) bevestigen de schatting van tientallen werknemers, maar benadrukken dat we hier op korte termijn niets van zullen merken, dat Google nog steeds investeert in laptops en tablets en - het belangrijkste - dat Google geen producten schrapt. Het ontwikkeltempo zou zelfs niet moeten veranderen volgens hun informatie, maar het idee is dat enkele eerder geplande uitbreidingen van Google's hardwareproducten zijn afgeblazen. Onthoud ook dat deze verschuiving zich richt op de tablet/laptop afdeling van Google en dat het niets te maken heeft met andere hardwareprojecten van het bedrijf, zoals de Pixel-smartphone of iets van de Google Home-lijn.

Meer greep op UX

Laten we eens een stapje terug doen en kijken naar de doelen van het hardwareprogramma bij Google. Het idee daarvan is om beter greep te krijgen op de UX om het type ervaring af te leveren dat Google wil leveren. Huidig leider en voormalige Motorola-CEO Rick Osterloh heeft dit meerdere malen benadrukt. Dit betekent dat Google middels het project ervoor wil zorgen dat zijn diensten voorop staan en zo opvallend en prominent mogelijk in eindproducten zitten. Het einddoel lijkt momenteel te draaien om Google Assistant, wat logisch is, zoals we hier beschreven. In een interview met Osterloh van The Verge toen de hardware werd onthuld in 2016 zei hij onder meer:

We geloven fundamenteel dat een heleboel van de innovatie die we willen erom draait de end-to-end gebruikerservaring te sturen. (...) We moesten een systeem bouwen waar [Assistant] perfect op draaide. (...) Ons doel is om gebruikers de best mogelijke ervaring te geven.

Laten we met dat in het achterhoofd naar de hardwaredraai kijken. We weten dat Google zijn eigen hardware begon te produceren om meer greep te krijgen op de UX en om er zeker van te zijn dat zijn diensten - en het belangrijkste: Assistant - zodanig werden gepositioneerd dat ze optimaal succes zouden hebben. Met Android is dat heel logisch als je kijkt hoe fabrikanten als Samsung Google's software aanpassen om Google-diensten minder te benadrukken en eigen alternatieven erop te leggen (neem Samsungs Assistant-alternatief Bixby).

Wat Google Home betreft, is het ook al niet geheel verrassend. De slimme speaker is nog steeds een nieuwe markt die snel groeit en Google wilde er vroeg instappen om zo iets te kunnen bieden wat de spijker op de kop zou slaan, iets was consistent was met de rest van het ecosysteem en rijp was voor succes.

Hardwareplannen a.d.h.v. Assistant op Chromebook

Maar met Chromebooks ligt het anders. Chrome OS heeft inmiddels vaste vorm aangenomen en is, in tegenstelling tot wat sommige mensen nog lijken te denken, behoorlijk succesvol. Iedereen die wat tijd heeft doorgebracht met een Chromebook weet dat de interface opvallend consistent is als je van het ene model naar het andere gaat. In schril contrast met Android, kunnen fabrikanten weinig veranderen aan de software. Google is de baas over elk element van het OS (en dat is de reden dat upgrades op Chrome OS zo radicaal anders zijn dan de problematische updates van Android). Google bepaalt waar en hoe diensten worden gepresenteerd, inclusief die superbelangrijke Google Assistant. En de manier waarop Assistant wordt gepositioneerd binnen Chrome OS heeft waarschijnlijk iets te maken met de hardwareplannen.

Hoewel er veel gesproken is over het toevoegen van Assistant aan Chromebooks (en een heleboel werk onder de motorkap is verricht om deze uitrol mogelijk te maken) is de dienst op dit moment slechts kant-en-klaar beschikbaar voor twee apparaten: Google's eigen Pixelbook en Pixel Slate. Ik heb zelf een Pixelbook, die Assistant aan bood had toen het apparaat verscheen, en laat ik duidelijk wezen: Assistant op het apparaat is niet zo geweldig. Sterker nog, het is vreemd en vaak eerder irritant dan behulpzaam.

Laat ik dat uitleggen: op een Pixelbook zit een dedicated hardwareknop om Assistant aan te spreken. Tussen Ctrl en Alt aan de linkerkant zit de speciale knop om de Assistant box tevoorschijn te toveren op het scherm. De enige keren dat ik daar op druk gebeurt dat per ongeluk als ik eigenlijk Ctrl of Alt wil indrukken, of uit automatisme de Windows-toets probeer te gebruiken. Die knop dient als zoektoets als je een Windows-toetsenbord koppelt aan een Chromebook. Ik ben niet de enige. Je leest online meerdere klachten van mensen die per ongeluk de knop aanraken en Google is op zoek naar de mogelijkheid om de toets te remappen naar iets anders.

Toch al toetsenbord

Dus je vraagt je misschien af waarom Assistant zo onpraktisch is op een Chromebook. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Voor mij is het deels omdat als ik voor een apparaat zit, ik gewend ben om te typen. "Weer" intikken in de omnibar voelt natuurlijker voor me dan de Assistant-knop indrukken en "hoe is het weer?" te vragen. Dat geldt ook voor het opstellen van een e-mailtje in Gmail en op verzenden klikken, in plaats van Assistant te vragen om Gmail te openen en te verzenden met een spraakopdracht. Zelfs als ik een reminder wil instellen, tik ik net zo makkelijk de reminder, omdat ik toch al achter het toetsenbord zit, dan dat ik de Assistant zou aanspreken.

Maar los daarvan is het als je Assistant op een Chromebook gebruikt vaak een ongemakkelijke en incomplete ervaring, net alsof de virtuele assistent niet altijd doorheeft dat hij op een laptop zit. Wanneer je bijvoorbeeld vraagt wat hij op een Chromebook kan doen, komt hij met opties als het versturen van sms'jes of plegen van telefoontjes. Maar als je een van deze opties probeert, krijg je te horen dat ie dat niet daadwerkelijk kan op je apparaat.

Er is genoeg wat Assistant wel kan doen in zijn omgeving - het opzoeken van antwoorden op vragen, informatie, uitvoeren van vertalingen of berekeningen, et cetera - maar het voelt nooit als een natuurlijke of logische manier om deze taken uit te voeren. Hoewel er iets te zeggen valt voor consistentie van de software tussen verschillende platforms en apparaten, heb ik nooit een goede manier gevonden om het toe te passen op m'n workflow om daadwerkelijk iets te verbeteren.

Liever software

Het lijkt erop dat Google zich heel bewust is van dit issue: Het bedrijf is momenteel een nieuwe versie aan het testen die onder handen neemt hoe Assistant wordt gepresenteerd in Chrome OS - eentje die de huidige configuratie zou schrappen om Assistant direct in de Chromebook-launcher te integreren. De presentatie die in ontwikkeling is kun je al zien in het Canary-kanaal, waar je een ruwe bèta van het besturingssysteem ziet. Je ziet hier dat Assistant eigenlijk de ingebouwde zoekfunctie van de launcher overneemt en het een all-in-one opdrachtprompt wordt voor alles wat je op het systeem wilt doen.

Kortom, Google maakt hardware om de UX te verfijnen en de eigen diensten te benadrukken, met name Google Assistant. Chromebooks hebben een consistente software-ervaring en de aanvankelijke aanpak om Assistant aan te bieden via een dedicated knop is niet echt geworden wat het bedrijf ervan hoopte. Google kijkt nu naar een heel andere manier om Assistant te integreren in Chromebooks, waarmee het volledig softwaregebaseerd wordt en een kernonderdeel van het besturingssysteem, ongeacht de hardwarespecificaties.

Gezien al deze punten - en het feit dat Chromebooks niche-producten zijn - is het dan logisch dat Google resources steekt in de ontwikkeling van hardware met andere prijspunten of designesthetiek? In tegenstelling tot Android en Google Home past het niet in de strategische doelen van Google om een groot deel van de markt te bezetten met een eigen product. We zijn op een punt aangeland waarop het meer verkopen van eigengemaakte Chromebooks nog maar weinig waarde toevoegt aan dat doel van het verfijnen van de UX en het aanbieden van eigen diensten. Want los van enkele hardware-extraatjes, kan dat doel worden bereikt met iedere Chromebook, Google of niet. Vooral als de software-aanpassing met Assistant straks wordt doorgevoerd.

Anders dan het lijkt

Ik wil benadrukken dat dit allemaal niet betekent dat Google het opgeeft met zijn Pixelbook. Het artikel dat deze vragen opriep, stelt dat zelf ook en ik hoor hetzelfde van mijn bronnen. De huidige personalia geven aan dat Google niet van plan is op zijn eigen lijn van Chromebooks te variëren met een breder aanbod. Ik vroeg commentaar aan Google, maar het bedrijf wilde geen verklaring leveren voor dit artikel.

Op het eerste gezicht lijkt de hardwaredraai van Google dus een schokkende ontwikkeling, maar als je een stapje terugdoet, zie je dat dit niet zo heel gek is. Sterker nog, het lijkt een vrij logische stap en helemaal niet op de mineurstemming en doemtijdingen die je her en der hebt kunnen lezen de afgelopen tijd.