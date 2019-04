Wat is USB 4?

De USB Promoter Group kondigde recent de specificaties aan voor USB 4, dat een hoop verbeteringen levert (PDF). De nieuwe versie is gebaseerd op de Thunderbolt-architectuur, wat de bandbreedte van de huidige USB-technologie verdubbelt en meerdere data- en displayprotocollen tegelijk kan afhandelen.

Het zal nog steeds lijken op wat we nu gewend raken met USB-C, maar dan met datasnelheden die vergelijkbaar zijn met Intels Thunderbolt 3-versie van USB-C. De meesten van ons zullen nog steeds adapters gebruiken om USB-A apparaten te gebruiken met USB-C-poorten, dus een nieuwe versie klinkt misschien afschrikwekkend. Maar dat valt mee. Hier volgt wat we nu weten:

USB 4 in een notendop

Tot aan 40 Gbps dataoverdrachtsnelheden met two-lane kabels, overeenkomend met de snelheden van Thunderbolt 3.

Betere videoprestaties dankzij het intelligent toewijzen van resources gebaseerd op overdrachtsbehoefte.

Thunderbolt 3-compatibel, afhankelijk van hoe USB 4 is geimplementeerd.

Het gebruikt type-C-poorten.

De verschillende versies van USB-C

Er is een aantal types USB, met verschillende namen en dataoverdrachtssnelheden. Hier een overzicht:

USB 3.1 Gen 1 , USB 3.2 1: 5Gbps SuperSpeed USB aka, USB 3.2 1: 5Gbps

USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 2 : 10Gbps SuperSpeed USB 10Gbps,: 10Gbps

USB 3.2 2x2 20Gbps SuperSpeed USB 20Gbps,20Gbps

Thunderbolt 3 : 40Gbps : 40Gbps

USB 4 : 40Gbps

Compatibiliteit tussen USB 4 en Thunderbolt 3

Intel, de ontwikkelaar en eigenaar van het Thunderbolt 3-protocol, gaf deze aan de USB Promoter Group om ervoor te zorgen dat toekomstige USB-platforms compatibel zijn met Thunderbolt 3-apparaten. Hoewel dit goed nieuws is voor consumenten zijn fabrikanten niet verplicht om Thunderbolt 3-functionaliteit te ondersteunen in hun USB 4-specificaties, dus het is mogelijk dat je een USB 4-apparaat hebt die niet compatibel is met Thunderbolt 3. Zoals altijd is het belangrijk om de specificaties van het apparaat dat je koopt door te nemen voordat je ervoor betaalt.

De belofte van 40 Gbps lijkt goed in theorie, maar niet elk USB-apparaat zal deze snelheid halen, dus USB 4-apparaten moeten mogelijk hun snelheid verlagen om compatibel te zijn met de hardware waar ze mee zijn verbonden. Er zijn drie beschikbare snelheden in USB 4 (10 Gbps, 20 Gbps en 40 Gbps) en je kunt meestal verwachten dat de kleinere en goedkopere apparaten begrends zijn op een lage snelheid.

Intelligente bandbreedtedeling

USB-C introduceerde de 'alternative mode' waardoor je input van DisplayPort en HDMI kunt verwerken in een USB-C-poort, maar met de huidige technologie is het niet mogelijk om resources intelligent te verdelen als je data en video tegelijk verstuurt: de bandbreedte van de twee streams wordt 50-50 verdeeld.

Met USB 4 worden resources slimmer gedeeld om te kijken wat de realtime behoefte is van video en data. Dus als je 4k video's streamt en tegelijkertijd bestanden overzet, doet de technologie zijn best om deze twee behoeftes zo goed mogelijk te verdelen, zodat je weinig merkt van de overdracht terwijl je een video afspeelt.

USB en stroom

Alleen bepaalde USB-C-poorten ondersteunen USB Power Delivery (USB PD), wat een vereiste is voor het opladen van sommige apparaten, waaronder latops. Elk USB 4-apparaat en -poort zal USB PD ondersteunen met een capaciteit van 100 watt, ook al is er geen oplaadapparaat op dit moment dat zoveel energie levert.

Ook is USB 4 achterwaarts compatibel met USB 3- en USB 2-apparaten, hoewel je natuurlijk beperkt zal zijn tot de snelheden van de oudste standaard als je er twee koppelt. Een USB 4-apparaat bereikt uiteraard geen USB 4-snelheden wanneer hij is verbonden met een USB 2- of USB 3-poort.

Verschijningsdatum

USB 4 komt pas aan het eind van dit jaar uit en je zult nog waarschijnlijk een jaar moeten wachten tot je de standaard aantreft in consumentenproducten, dus je hoeft je hier pas druk over te maken eind 2020 of begin 2021. Gedurende die tussenperiode gaan we ongetwijfeld meer details horen over de technologie, maar het lijkt nu al een veelbelovende stap vooruit.