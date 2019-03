Smartphone-vooruitgang is praktische achteruitgang geworden

Als je kijkt naar wat vorige week allemaal uit de Mobile World Congress in Barcelona rolde, bekruipt je het gevoel dat je naar een heel bizar high-tech circus kijkt; een parade aan bizarre en excentrieke gadgets die in het voetlicht staan omdat de circusmeester weet dat je aandacht hierdoor wordt gegrepen.

Aandachtstrekkers

Aan de ene kant van de ring zie je de LG G8 ThinQ die een trucje heeft waarbij je met gebaren je telefoon kunt ontgrendelen, bijvoorbeeld met een bepaalde zwaai in de lucht of door een klauw van je hand te maken (want blijkbaar is dit iets dat mensen willen doen). Of de V50 ThinQ 5G (wat een mondvol) een lomp toestel met ingebouwd koelsysteem, een oplichtend 5G-logo op de achterkant en een onhandig tweede scherm dat je koppelt via een aparte case.

Verderop in het rariteitenkabinet heb je de komisch lange en smalle Xperia 1 van Sony - die, ter vergelijking, ondanks zijn vreemde voorkomen slechts een halve centimeter langer is dan een Galaxy Note 9 - of in gewone mensentaal: te lang om in de broekzak van een persoon te passen die geen reus is.

En laten we de Huawei Mate X niet vergeten, een opvouwbaar toestel van 2600 dollar, waarmee het hele oppervlak een scharnierend en ombuigend scherm is - want dat gaat heus geen duurzaamheidsissues opleveren - en die ongeveer even dik is als Samsungs eerste Android-smartphone uit 2009.

Dat is nog maar een kleine greep uit de rariteiten die je momenteel aantreft in de mobiele technologie. Ik vind dit allemaal heel cool omdat het nieuw en anders is, maar tegelijkertijd is het bijna allemaal een downgrade als we het hebben over werkelijke UX. Er is een groot verschil tussen iets dat cool is omdat het kan, en cool omdat het een praktisch nut heeft in het gebruik. Dit soort voorbeelden valt in de eerste categorie.

Opvouwbaar en 5G

Op het gebied van opvouwbaar hebben we inmiddels al meters tekst gewijd aan de gebrekkige toegevoegde waarde versus de nadelige effecten in gebruikerservaring. Dit soort toestellen is nu vaak lomp of krakkemikkig, met een hoop nadelen als slechte schermkwaliteit, kortere levensduur, gebrekkige ondersteuning voor apps en een twijfelachtige nut.

Als je kijkt naar de aankomende hype van 5G-smartphones, zie je nu al veel te dure apparaten aankomen met een dure dienst die vaak niet bestaat en een hoop nadelen die je niet verwacht anno 2019: dik, heet wordend door warmteopbouw, verkorte accuduur en in veel gevallen niet eens compatibiliteit tussen verschillende providers, terwijl de dataconnectiviteit die 5G belooft je de komende jaren nog niet op schaal hoeft te verwachten.

En dit is niet alleen de klacht over de toestellen van dit jaar: de afgelopen jaren was elke vooruitgang een praktische achteruitgang. Neem bijvoorbeeld de vingerafdruklezer in het scherm ten opzichte van de ergonomisch verantwoorde en effectieve vorm die we de afgelopen jaren zagen achterop de toestellen. Die sensoren in het scherm ogen futuristisch en zijn zeker onderscheidend ten opzichte van vorige modellen - altijd goed voor marketeers - maar vraag het mensen die hiermee gewerkt hebben en ze zeggen vrijwel allemaal hetzelfde: scanners in het scherm zijn inferieur ten opzichte van de vingerafdrukscanners op de achterkant. Hoe goed ze er ook uitzien, ze zijn traag, inconsequent en onhandig in het gebruik.

Bezels en koptelefoons

Of kijk naar het verdwijnen van de bezel, wat ons toestellen opleverde met een notch of andere uitsparingen. Ja, dat ziet er aantrekkelijk uit en is heel anders dan eerdere modellen, maar in feite is een notch ook een bezel. Erger nog, een prominente en afleidende bezel. Fabrikanten hebben de moeite genomen om in het oog springende notches weg te werken met softwareaanpassingen die je vervolgens een virtuele bezel opleveren. Los daarvan, met of zonder notch is een dunnere bezel van zichzelf niet altijd een voordeel in gebruikersgemak. Maar dit gaat niet om praktisch nut voor ons als gebruikers.

Een aantal bezels. Nou, welke valt je meer op?

En laten we vooral de koptelefoonaansluiting niet vergeten. De meeste vlaggenschepen laten deze nu achterwege - wellicht de vijandigste zet richting gebruikers. Dat gaat minder om het verkopen van toestellen en meer om het verlagen van kosten en versimpelen van het productieproces. Het is niet het einde van de wereld, maar dit is weer zo'n achteruitgang die we uiteindelijk accepteren - na langer of korter durend gemor - maar er is vrijwel niemand te vinden die het verdwijnen van de universele 3,5mm-aansluiting een goede zaak vindt.

Suboptimale ervaring

Dit zijn voordelen voor de makers die nadelen zijn voor gebruikers. Als je kijkt naar alle vooruitgang in de smartphonesector van de afgelopen jaren, dan is dit ongeveer de lijst die je kunt verzinnen, nietwaar? Als je daar vervolgens over nadenkt, besef je dat ze allemaal bedoeld zijn om geld te besparen voor de makers, terwijl gebruikers een minder optimale ervaring hebben.

Na jaren van stagnatie en eenheidsworst is het bemoedigend dat er weer wordt geëxperimenteerd met hardware, maar het zou mooi zijn als dat meer gebeurde met iets dat daadwerkelijk het doel dient van de gebruiker - jeweetwel, wij arme zielen die deze extra dure smartphones zouden moeten kopen - in plaats van contraproductief een 'upgrade' in de markt te zetten die de aandacht trekt, maar een downgrade is in gebruikservaring.