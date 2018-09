Zeg, waar blijft Apple AirPower eigenlijk?

De verwachtingen waren gisteren hooggespannen wat betreft de AirPower die volgens Apple in 2018 zou verschijnen. Zoals gebruikelijk 'voorspelden' analisten dat een jaar na de aankondiging Apple het apparaat nu echt op de markt zou brengen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het apparaat werd verwacht in februari of maart of 'ergens in 2018' en inmiddels gaan we het laatste kwartaal tegemoet en zijn er nog altijd geen concrete apparaten te zien.

Incompatibiliteit?

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman, aangehaald door MacRumors voor zijn heldere kijk in de keuken van Apple, hoopten Apple-ontwikkelaars het oplaadstation deze maand op de markt te brengen. Maar op het evenement gisteren waar drie nieuwe iPhones en een Apple Watch werd aangekondigd hoorden we niets over een AirPower. Apple reageerde ook niet op onze vraag of de AirPower nog dit jaar zou verschijnen.

Volgens analist Jack Gold is het interessant dat het apparaat niet werd aangekondigd. "Misschien wilden ze de nieuwe Watch niet voor de voeten lopen, volgens mij is dat het juweeltje van deze aankondiging naast de iPhones, maar wellicht is het product nog niet klaar voor een grote onthulling", aldus de analist. "Iedereen lijkt al een draadloze oplader op de markt te hebben gebracht en sommige daarvan zijn zeer geavanceerd. Ik weet niet waarom Apple nog niets heeft gepresenteerd, tenzij ze iets moderners proberen dat de apparaten zelf - niet eens de oplader - nog niet aankunnen."

Lees meer over de ins en outs van draadloos opladen in ons eerdere achtergrondstuk Is draadloos opladen slecht voor je smartphone? waarop het antwoord is: "Dat ligt eraan."

Tijdens de aankondiging in 2017 omschreef Apple de AirPower-mat als goed om drie apparaten tegelijk op te laden: een iPhone 8 of iPhone X, een Apple Watch Series 3 en AirPods via hun oplaaddoosje. Aangezien er al draadloze opladers zijn die drie apparaten tegelijk kunnen opladen, is de logische vraag: waarom kost het Apple zoveel tijd om een eigen lader af te hebben, vooral omdat het bedrijf de breed uitgerolde oplaadstandaard Qi gebruikt.

Overschatting?

Volgens het artikel van Bloombergs Gurman hebben geïnformeerde bronnen gezegd dat Apple-ontwerpers hebben gezwoegd om methodes te vinden technische hordes te overwinnen en dat in de tussentijd concurrenten er met de draadloze oplaadmarkt vandoor zijn gegaan. Sterker nog, Apple heeft zelfs geadviseerd dat gebruikers draadloze oplaadmatten koopt van Mophie en Belkin om te gebruiken in combinatie met de iPhone 8 en iPhone X.

Nou kosten die apparaten ongeveer vijftig euro en Gold wijst erop dat Apple een stevig prijspunt zou kiezen voor zijn oplaadmat voor drie apparaten. "Apple wil niet gewoon nóg een draadloze oplader uitbrengen. Ze zullen hun eigen unieke zwaai eraan willen geven en hierom duurt het zo lang. De vraag is: hebben ze zichzelf overschat?"

"Ik denk dat ze in ieder geval hebben onderschat wat de omvang was van wat ze wilden bereiken en zeker de tijd die daarvoor was vereist", voegt Gold daaraan toe. "Ik neem aan dat als hij verschijnt, het een succes zal zijn omdat het gebruikers van Apple-apparaten zal aanspreken."

Als Apple inderdaad nog met de AirPower bezig is, richt het zich waarschijnlijk op issues met de lader die je niet bij huidige third party-concurrenten hebt, zoals het aanpassen van de lading en de laadduur van elk afzonderlijk apparaat dat je erop legt. Dat betekent dat je iets slims in het apparaat moet verwerken en mogelijk aanvullende features waar de processor gebruik van maakt, legt Gold uit.

Ad hoc plaatsen?

De AirPower-makers zou overwegen om features als cross-device synchronisatie en Bluetooth toe te voegen. "Ten slotte betekent het dat er een hoop getest moet worden om zeker te maken dat opladen goed functioneert en geen schade toebrengt aan de apparaten die Apple nu op de markt heeft", aldus de analist.

De technische uitdaging voor Apple is niet alleen het detecteren en opladen van verschillende apparaten met verschillende energie-eisen, maar om dit ad hoc met het oplaadstation te kunnen doen, legt Gartner-onderzoeker Mark Hung uit. "Gezien de vertraging lijkt het erop dat het ontwikkelteam dit een pittigere uitdaging heeft gevonden dan oorspronkelijk gedacht", zegt Hung. Met de huidige modellen die drie apparaten tegelijk opladen, moet je de apparaten op specifieke plekken op de mat neerleggen. "Terwijl je met AirPower ze je zomaar ergens zou moeten kunnen neerleggen."

Qi is ontwikkeld door een genootschap bedrijven die de Wireless Power Consortium voeren. Onder meer Samsung, NXP, Philips, Sony en LG zijn lid van het WPC die in totaal 230 bedrijven bevat. Apple is een van de prominentere leden van het WPC sinds vorig jaar.

De Qi-standaard ondersteunt zowel inductieladen als opladen met magnetische resonantie, waarmee apparaten tot een afstand van ongeveer vier centimeter kunnen worden opgeladen. Door die afstand kunnen apparaten wat losser op een mat worden gelegd in plaats van dat er een exacte plek vereist is, maar de speling is nog steeds krap.

Oplaadapparaten met Qi kunnen schalen van minder dan 1 watt naar meer dan 2000 W voor grote apparaten. Maar voor mobiele apparaten wordt tot op 15 W gebruikt, waardoor opladen via draadloos even lang duurt als via een bekabelde oplader. Apple's AirPower zal ongetwijfeld snelladen ondersteunen, waarbij 7,5 W wordt gebruikt in plaats van de 5 W die gebruikelijk is bij opladers.

Bejamin Freas, onderdirecteur bij Navigant Research, zegt dat draadloze oplaadtechnologie zo ver is gevorderd dat je een goede gebruikerservaring zou kunnen verwachten als de AirPower dan eindelijk zijn debuut maakt. En, zo moeten we benadrukken, we hebben nog meer dan drie maanden over dit jaar dat dit kan gebeuren.