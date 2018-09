EUV is de kampioen van het uitstel

Iedereen die de jaren '90 en '00 heeft meegemaakt en bovenmatige interesse had in muziek en/of gaming, kent waarschijnlijk de strijd die er woedde tussen het album Chinese Democracy van Guns n' Roses en de game Duke Nukem Forever. Uitstel nam bij beide producten legendarische vormen aan, waardoor de vraag welke van de twee eerder zou verschijnen de status van 'proto-meme' kreeg. In ons IT-wereldje zijn er echter ook de nodige voorbeelden van bekend. EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) hoort zeker in dit rijtje thuis. Een schets van de geschiedenis van deze technologie en de huidige stand van zaken.

Als IT-pers zien we het opgaan, blinken en verzinken van nieuwe technologieën aan de lopende band gebeuren. Er zijn echter de nodige technologieën waarbij de eerste stap niet echt wil vlotten. Dan kunnen de twee daaropvolgende stappen uiteraard ook niet gezet worden.

In de netwerkwereld is IPv6 hier een mooi voorbeeld van. Al sinds eind jaren '90 horen we ieder jaar wel dat het dat jaar echt gaat gebeuren: IPv6 gaat zijn definitieve doorbraak beleven. We zitten inmiddels in 2018 en je zou kunnen zeggen dat het nog altijd niet echt is gebeurd. Niet omdat het geen belangrijke stap is van IPv4 naar IPv6 overigens. Iedereen is het er wel over eens dat het noodzakelijk is dat het gebeurt. Kennelijk zijn er andere factoren die de doorbraak tegenhouden.

We zullen hier niet ingaan op de redenen waarom EUV er nog niet is, dat is meer iets voor een ander artikel. Hier hebben veel kenners een mening over namelijk. Op dit moment volstaat de constatering dat het wel erg lang duurt voor de nieuwe standaard er is.

EUV

Als het gaat om de tijd die we al wachten tot de doorbraak van nieuwe technologieën, valt eind jaren '90 nog relatief mee. Op EUV wachten we er namelijk al sinds 1988 op, toen de eerste wetenschappelijke werken erover verschenen. Halverwege de jaren '90 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling en de technologie staat al sinds 2000 op roadmaps van Intel.

EUV wordt alom gezien als de toekomst van het bakken van chips. Nieuwe productieprocessen (10nm en zelfs 7nm) zijn op zich wel mogelijk met de traditionele vorm van lithografie (Argon Fluoride Laser), maar die zal niet lang meer toereikend zijn.

De veel kortere golflengte van EUV zorgt ervoor dat er nog veel gedetailleerder 'gebakken' kan worden. Dat heeft weer als gevolg dat de chips kleiner kunnen worden, of dat er meer transistors op eenzelfde oppervlak kunnen worden gefabriceerd dan met de oude technologie het geval was.

Iedereen heeft er last van, maar bij Intel komt het extra slecht uit

EUV kwam deze keer in het nieuws, omdat Intel de nieuwe technologie naar verluidt niet in gaat zetten voor 2021. Dit terwijl het bedrijf - jarenlang de absolute leider onder de chipfabrikanten - het zoals aangegeven al sinds 2000 op de roadmap heeft staan.

Het verder uitstellen van de introductie van EUV door Intel, heeft overigens meerdere oorzaken. Allereerst is er het feit dat men bij Intel haar nieuwe 10nm-procedé nog steeds niet op orde heeft. Die is uitgesteld tot 2019 en maakt nog geen gebruik van EUV. Aangezien er voor EUV een volledig nieuwe productielijn moet worden gebouwd, is het een logisch gevolg dat we niet voor 2021 een 7nm-chip kunnen verwachten die is gebakken met behulp van EUV.

Dat laatste probleem hebben concurrenten zoals TSMC en Samsung niet. Samsung wacht met 7nm tot EUV klaar is voor productie en hoeft niet eerst nog een eerdere generatie af te leveren, terwijl TSMC al een 7nm-procedé heeft. Intel zal dus naar alle waarschijnlijkheid de laatste van de grote jongens zijn die EUV in gaat zetten.

Dat moet pijn doen bij de partij die zo dominant is geweest en nog altijd een enorme aanwezigheid heeft in de markt. Aan de andere kant hebben ze er ook wel behoorlijk wat jaartjes met de pet naar gegooid. De tick-tock-strategie en de Wet van Moore waren heilig, met soms tamelijk povere prestatieverbeteringen van generatie op generatie als gevolg. De focus op energieverbruik vanwege de opkomst van mobiele apparatuur was hier uiteraard ook deels verantwoordelijk voor.

Wat de reden ook mag zijn van de nieuwe positie van Intel in de markt, feit is dat Samsung inmiddels de grootste chipfabrikant is ter wereld en dat Intel niet meer vooroploopt bij de ontwikkeling van de onderliggende technologie.

Wanneer is EUV wel klaar?

Let wel, de verlate entree van Intel in de EUV-wereld is gebaseerd op datgene wat we nu aannemen over de beschikbaarheid van de nieuwe technologie. Samsung mag er dan van uitgaan dat het in 2019 EUV-gebakken 7nm-chips gaat leveren, dat moeten we eerst ook nog maar even zien. Het zou niet de eerste keer zijn dat een belofte niet nagekomen wordt als het gaat om EUV.

Bij ASML is men naar verluidt de productie van EUV-machines echter stevig aan het opvoeren, dus we mogen verwachten dat het nu echt niet meer lang gaat duren. Het Veldhovense bedrijf is de enige ter wereld die deze machines maakt. Het opvoeren van de productie doe je dan niet om een concurrent zand in de ogen te strooien. Wel is het zo dat vooral TSMC en Samsung voor de orders zorgen bij ASML, dus ze gaan ongetwijfeld een voorsprong hebben op Intel.

Toch leert wat nadere inspectie dat er nog de nodige haken en ogen zitten aan de technologie. Het gaat dan niet om kleinigheden, maar om het maximale vermogen dat de machines moeten leveren. Efficiënt zijn ze op dit moment sowieso nog niet echt, maar het is nog altijd niet mogelijk om langere tijd 250W te leveren. Dat is op dit moment de ondergrens die moet worden bereikt om echt in productie te kunnen gaan. Op dit moment wordt er gesproken over 2019-2020, maar in 2015 hadden de geleerden het over 2018.

De toekomst

Onder de streep is het afwachten tot de technologie daadwerkelijk klaar is. Eerder kun je deze natuurlijk sowieso niet inzetten. Daarnaast is het ook maar de vraag hoe goed deze dan al is doorontwikkeld. Anandtech wist eerder dit jaar te melden dat het nieuwste 7nm-procedé van TSMC weliswaar gebruikmaakt van EUV, maar niet voor alle onderdelen. Chips bestaan namelijk uit zogeheten critical en non-critical lagen. Met name die laatste zijn middels EUV gebakken bij deze nieuwste chips.

In de praktijk verwachten we dat de 'doorbraak' van EUV weliswaar ingezet gaat worden, maar dat het een stapsgewijs verhaal wordt. Pas als we bij 5nm aankomen, kunnen we meer lagen verwachten die met behulp van EUV zijn gefabriceerd (wellicht ook deels ingegeven door noodzaak, omdat het met de oudere technologie niet meer te doen is op deze schaal). Ook dan moeten de prestatieverbeteringen niet overschat worden, maar op dat vlak zijn de sprongen de afgelopen jaren sowieso al sterk afgenomen tussen de verschillende generaties. Het is simpelweg steeds lastiger om meer uit de siliconen te persen.

De stapsgewijze introductie van EUV kan voor Intel tot slot juist ook nog relatief goed uitpakken. Het bedrijf is dan weliswaar waarschijnlijk niet de eerste, maar kan wel altijd nog een gooi doen naar de titel van eerste chipfabrikant met een volledige EUV-gefabriceerde chip op de markt. Het bedrijf is al lang genoeg bezig met EUV om dit te kunnen bewerkstelligen en het heeft er de schaal voor. Het kan tijdens het ontwikkelen en produceren van de laatste oude generatie (10nm) uiteraard ook alvast met 7nm en EUV aan de slag.