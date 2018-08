Samsung verstoort GPU-markt voor HPC en AI

Samsung zou aan een GPU werken en heeft een sleutelfiguur weggekaapt bij Nvidia om dat een succes te maken. Volgens graphics-analist Jon Peddie heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf Dr. Chien-Ping Lu aangenomen, een voormalige Nvidia-bestuurder die de ontwikkeling van grafische kaarten en geïntegreerde GPU's voor Apple's MacBooks in goede banen leidde.

GPU en HPC

Hij was ook bezig met geïntegreerde processoren voordat GPU's in CPU's in de mode raakten. Nu hebben veel mobiele processoren een geïntegreerde GPU of heeft het toestel zelfs een dedicated GPU. Qualcomm doet dat bijvoorbeeld met zijn Adreno-serie. Maar Peddie denkt niet dat Samsung Lu heeft aangenomen om chips te ontwikkelen voor mobiele telefoons. "Er zijn niet genoeg GPU's voor alle AI-ambities die worden onderzocht", schrijft Peddie. "Samsung heeft al een fors AI-team en ze zijn zeker deze ontwikkeling aan het bekijken."

Het is geen toeval dat de GPU-technologie van Nvidia aan de top van de AI-processormarkt is komen te staan. Voor kunstmatige intelligentie is enorme parallellisatie nodig en dat is het bestaansrecht van GPU's. Ze zijn ontworpen om berekeningen te parallel te versnellen.

Een Xeon heeft bijvoorbeeld 22 cores, maar een Nvidia Volta heeft er duizenden die parallel taken uitvoeren. Om dezelfde reden zijn GPU's ook populair bij high-performance- en supercomputeromgevingen. In de recentste Top500-lijst zie je meer rekenkracht komen van GPU's dan CPU's en het meeste daarvan is afkomstig van Nvidia.

Waar is AMD?

Als je je afvraagt waarom we het niet over AMD hebben als het over GPU's gaat - dat is niet omdat diens GPU's zwak zijn. Integendeel, ze kunnen opboksen tegen Nvidia en hebben ongeveer een derde van de markt. Het probleem is dat AMD tot vorig jaar een existentiële crisis doormaakte: de chipmaker produceerde goede GPU's, maar hadden niet de resources om het op te nemen tegen Nvidia dat al twee decennia de HPC-markt bezet met zijn grafische processoren.

Nvidia lijkt daarom een plotseling succes qua AI, maar de chipfabrikant speelt al heel lang een grote rol in deze sector, terwijl AMD vocht voor bestaansrecht. AMD's recentste kwartaal was uitstekend en de Zen-architectuur (Ryzen-processoren) hebben het bedrijf weer op koers gezet. Maar AMD heeft een lange weg te gaan als het wil concurreren met Nvidia op HPC en AI.

Samsungs opmars

Dat is geen probleem voor Samsung, want dit bedrijf zit goed in zijn resources: de fabrikant maakt tientallen miljarden euro's winst per jaar. Volgens Peddie zitten de GPU-ontwikkelteams in Austin, Texas en San Jose, Californië en worden klaarblijkelijk mensen ingehuurd om te zorgen voor de hardware, software, testen en verificatie van ontwerpen.

"Simulaties hebben betere prestaties laten zien dan verwacht. De manier waarop batchinstructies worden verwerkt belooft veel goeds voor het verlagen van latency in het fotonenpad en het leveren van energiezuinigheid met fast recovery in dynamische weergave met hoge resolutie", schrijft de analist.

De vraag is vooral wat voor architectuur Samsung precies bouwt rond de chip. Die heeft een ecosysteem nodig die lijkt op dat van Nvidia's CUDA-taal en -tools, en het vereist dat developers worden bijgeschoold op dezelfde manier als Nvidia dat al jaren doet. Dus zelfs als de chip al volgend jaar wordt geïntroduceerd, duurt het nog jaren voordat ze opduiken in een halfjaarlijkse lijst als de Top500.

Meer kapers op de kust

Samsung is niet de enige fabrikant die het gemunt heeft op de GPU-markt. Zo werkt Intel aan een losse GPU en mikt het bedrijf op een release in 2020. Maar ze hebben dit al twee keer eerder geprobeerd en zijn daarmee onderuitgegaan. Bovendien heeft het schip momenteel geen kapitein en een nieuwe Intel-CEO kon het project wel eens schrappen ten faveure van meer focus op kerntaken. Dat zou hij of zij tenminste moeten doen.