Maker xkcd: Soms bedenk je iets raars en dan blijkt het al te bestaan

Op een conferentie van Tableau Software in Las Vegas, vertelt tekenaar van webcomic xkcd Randall Munroe onder meer over gedachte-experimenten, natuurkunde, robotica, hoe hij zijn baan verloor bij NASA en over bizarre Koude Oorlog-plannen die hij tegenkomt als hij een grappig idee heeft voor een strip of boek. In een droogkomische sessie spreekt hij uitgebreid over zijn simpele overpeinzingen die hem de kant opsturen van uitgebreide zoektochten naar antwoorden op vragen waar eigenlijk niemand antwoord op blijkt te hebben.

Rare vragen zijn niet zo raar

"Dat is een van mijn favoriete dingen van natuurkunde: veel simpele vragen zijn nog niet opgelost", legt hij het publiek op de conferentie uit. "Het gaat vaak over het zoeken naar het Higgs-deeltje. Dat is heel belangrijk onderzoek, maar het is belangrijk op een abstracte, fundamentele manier."

"Ik vond dat cool toen ik begon, maar daarna leerde ik dat we niet eens weten waarom onweersbuien bliksem bevatten. Ja, dat klinkt als een grap, maar als je het opzoekt, vind je een uitleg als: 'Je hebt een snel stijgende opwaartse luchtstroom die een ladingscheiding veroorzaakt. Die ladingscheiding wordt op een gegeven moment sterk genoeg dat het een doorslagspanning bereikt en dan krijg je dat bliksem van wolk naar wolk of naar de grond springt'. Maar dan denk je: 'Wacht, de opwaartse luchtstroom veroorzaakt dus een ladingscheiding, maar waarom gebeurt dat dan?'"

"Sommige mensen leggen dat vervolgens uit als: 'Het is hetzelfde effect als wanneer je een ballon over je haar beweegt. Daarmee bouw je een statische lading op.' Oké, maar hoe dan? Dan blijkt dat we dat niet precies weten. Elektronen bewegen bij wrijving van het ene object naar het andere, maar we hebben geen goede, coherente theorie over waarom dat gebeurt."

Waarom weet je dat niet?

Hij heeft meer van zulke voorbeelden. Munroe zegt dat er bijvoorbeeld geen sluitende theorieën zijn over hoe zand in een zandloper beweegt. "Er is geen manier om snel uit te rekenen hoe snel het zand gaat lopen. Je moet experimenten doen om het te ontdekken." En hij legt uit dat we pas vrij recent beginnen te begrijpen hoe schaatsen natuurkundig gezien precies werken als ze op ijs bewegen.

"Ik vind het heel leuk dat er allemaal vragen zijn waarvan we niet willen toegeven dat we het niet weten en dan blijkt dat wetenschap zelf ook geen antwoorden heeft."

Hij wijst er dan ook graag op dat het niet zo raar is als je iets niet weet. "Ik bedacht me dat als mensen om je lachen en zeggen 'iedereen weet X' dat dat eigenlijk niet zo is. We beginnen allemaal met het niet weten van iets. Als er een feit is dat iedere volwassene weet, maar iedereen begint zonder kennis, betekent dat gezien de hoeveelheid mensen in de VS dat er voor een feit dat iedere volwassene weet er dagelijks ongeveer 10.000 mensen zijn die dat feit voor de eerste keer leren."

"Als iemand iets niet weet, probeer ze dan niet belachelijk te maken. Je leert ze dan namelijk niet om harder te werken om kennis te vergaren; je leert ze alleen maar om niet toe te geven als ze iets voor het eerst ontdekken. En dan mis je alle lol, je mist het moment dat je er bij kunt zijn als iemand iets nieuws leert."

Hij maakte daar een xkcd-strip van, als bijvoorbeeld iemand niet weet waar je het over hebt als je praat over Coca Cola Light en Menthos. "In plaats van te reageren met 'hoe weet je dat nou niet?' is dit een gouden kans. Je kunt reageren met: 'hé, laten we naar de supermarkt gaan, want er staat je een leuke verrassing te wachten.'"

Bron: XKCD van Randall Munroe

Het huisje dat verhuisde

Veel van deze ideeën werkt hij uit in het boek Hoe Dan? Tijdens zijn presentatie beschrijft hij hoe hij is uitgekomen bij een grappige tekening van vier helikopters die moeizaam een huis verplaatsen. Toen hij werk-ontwijkend-gedrag aan het vertonen was bij een op handen zijnde verhuizing, dacht hij na over hoe hij efficiënter (of liever: luier) kon verhuizen en één van de plannen was om het hele huis te verhuizen. "Vooral als ik iets moet doen dat repetitief, saai, arbeidsintensief of irritant is, denk ik vaak na over hoe iets makkelijker kan", legt hij uit.

Bij zijn verhuizing itereert hij door diverse ideeën heen die hem melige cartoons opleverden, maar kwam hij uiteindelijk uit bij de vraag: waarom verplaats je niet het hele huis? Dat kan in de VS en daarvoor heb je een speciale vergunning nodig om de zware lading over de openbare weg te mogen vervoeren. "Wat de meeste mensen niet weten is dat je een ontheffing nodig hebt voor elke stad of jurisdictie waar je doorheen gaat. Men weet niet dat je dan ongeveer twintig vergunningen moet aanvragen om je huis te vervoeren."

Te land en in de lucht

"Dat is een heel saaie en repetitieve taak. Ik besefte dat de steden dan wel jurisdictie hebben over de wegen, maar als je 500 voet de lucht in gaat, val je onder de jurisdictie van de FAA. Dat is waarschijnlijk maar één vergunning." Toen Munroe vervolgens keek naar vervoer met een vrachthelikopter, liep hij tegen de maximale belasting aan. De grootste helikopters bleken niet krachtig genoeg om een doorsnee Amerikaanse huis op te tillen en de vrachtvliegtuigen waren niet breed genoeg om een huis te vervoeren.

Maar, zo redeneert de cartoonist, als een zware helikopter de capaciteit heeft voor ongeveer de helft van een huis, zijn twee wellicht in staat om het huis te tillen. "Of misschien een derde of vierde, want je wilt wel veilig zijn", houdt hij een lachende zaal voor. "Ze moeten alle vier in een iets andere richting trekken, dus je moet heel voorzichtig vliegen om botsingen te voorkomen. Je verliest efficiëntie, want ze trekken tegen elkaar. De trekkracht verviervoudigt niet netjes, dus je moet meer helikopters toevoegen. Je moet daarvoor corrigeren; het is belangrijk om realistisch te blijven", zegt hij droog.

"Je kunt beide problemen oplossen - de botsingen van helikopters en de inefficiëntie van trekken in verschillende richtingen - door een rigide structuur te maken om de helikopters te verbinden", realiseert Munroe zich op een gegeven moment. Om vervolgens te beseffen dat hij eigenlijk een gigantische quadcopter heeft 'uitgevonden'.

Bizar idee bestaat allang

"Vaak als ik op de proppen kom met een idee dat inmiddels zo vergezocht is dat ik niet meer met een strak gezicht kan beargumenteren dat je het serieus kunt overwegen, ontdek ik dat ik niet alleen niet de eerste persoon ben die dit idee heeft gehad, maar dat andere mensen het al hebben geprobeerd uit te voeren." Op dat moment tovert hij een document tevoorschijn uit 1972 met de titel Multi-Helicopter Heavy Lift System Feasibility Study van een Amerikaanse vliegtuigfabrikant. De producent onderzocht destijds voor de Amerikaanse marine hoe een vliegsysteem met meerdere helikopters om zware objecten te vervoeren zou moeten werken.

"Hun idee was: als je twee helikopters hebt en ze samenperst, kunnen ze twee keer zoveel vervoeren", zegt Munroe, zichtbaar geamuseerd. Hij vertelt dat het lijvige rapport concepten bevat als het verwijderen van de staart van een heli en het bouwen van een verbindingsmechanisme om er dan gewoon een tweede helikopter achter te lassen. Het rapport bevat gedetailleerde blauwdrukken waarin het idee wordt uitgewerkt. "Er zijn zoveel coole, rare overheidsonderzoeken als deze online beschikbaar."

Obscure onderzoeken

Munroe vertelt dat hij bij zijn onderzoek uitkwam bij enkele heel aparte voorbeelden en houdt van de obscure bronnen die hij soms kan citeren. Voor zijn boek stelde hij aan astronaut Chris Hadfield bizarre vragen over noodlandingen (bijvoorbeeld: "Is het beter om in een veld met een zacht gewas neer te storten en is het dan beter om op iets hoogs als graan te landen of iets laags als aardbeien?"), liet hij Serena Williams een drone bevechten met tennisballen, ontdekte hij dat regelmatig rare vragen al zijn beantwoord door tieners op YouTube die het maar gewoon proberen ("hoe brandgevaarlijk is een grote hoop stuifmeel?") en vond hij allerhande obscure onderzoeken.

"Ik vind het mooi als je een antwoord kan vinden op een rare plek. Een van mijn favoriete geciteerde bronnen is een boek van 400 pagina's genaamd 'Cheeseology and Texture'." Een andere was een ongepubliceerd onderzoek dat hij verstopt in de index van een studentenwebsite had gevonden. Dat leverde hem citaatproblemen op. "Het voelde niet goed om een onderzoek te citeren dat ik als het ware in een vuilniscontainer had gevonden." Met zijn uitgever vond hij de schrijvers van het onderzoek, een ervan was inmiddels een wiskundeprofessor in Australië. "Ik ben dol op deze bizarre paden die je bewandelt", zegt hij.

Raar idee; prima oplossing

Het punt van al zijn voorbeelden van 'zinloze' experimenten is dat je een raar idee kunt proberen uit te werken en daarmee tot een creatieve oplossing komt voor een probleem, die daadwerkelijk blijkt te werken. In zijn boek haalt hij het voorbeeld aan van NASA-ingenieurs die moesten bedenken hoe ze Marsverkenner Curiosity heelhuids op het oppervlakte van de rode planeet konden neerzetten. Parachutes zouden het gevaarte niet genoeg afremmen en raketmotoren zouden zoveel stof doen opwaaien dat je het zicht zou verliezen op het karretje.

Een oplossing die werd aangedragen leek heel bizar: een voertuig met raketmotoren zou hoog boven het oppervlakte blijven zweven en een hijskraan met kabel zou vervolgens het karretje langzaam neer laten dalen op Mars. "Als je niets weet over robotica en ontwerpen voor de ruimte klinkt het als een verschrikkelijk idee", vertelt hij op de conferentie, "maar als je wel iets weet over robotica... klinkt het ook als een verschrikkelijk idee." Maar de traditioneler ogende alternatieven werkten niet en toen ze het hijskraanidee daadwerkelijk probeerden, bleek dat prima te functioneren. Dus waarom niet?

Een voorbeeld uit Hoe Dan? komt van Munroe's eigen blog: How To Send A File - een verkenning van het kopiëren van bestanden, verzenden via drones en migratiepatronen, uit het in september verschenen boek en diens voorganger Wat Als?. Je kunt meer lezen op xkcd.com - en als je nóg meer wilt weten op de wiki Explain xkcd.