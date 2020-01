Meeste Python-migratieproblemen zijn randgevallen

De maker van Pyhton-distributie ActivePython, ActiveState, ondersteunt bedrijven in hun migratie van Python 2 naar 3 en diens enquête toont aan dat slechts een minderheid van de onderzochte organisaties zwaar leunt op Python 2. Daarvan had ruwweg de helft migratieplannen opgezet. Maar bedrijven die er niet klaar voor waren, bleken behoorlijk onvoorbereid.

Gemis alternatieven

Onder de 1250 onderzochte deelnemers gebruikte 37 procent Python 2 in minimaal de helft van hun applicaties. De meeste bedrijven die werden bevraagd - zestig procent - was voornemens om over te stappen op Python 3. De grootste struikelblokken voor migratie? Volgens het onderzoek:

Het vinden van Python 3-alternatieven voor bestaande pakketten (54 procent)

Testen van de migratie (40 procent)

Converteren van Python 2 naar Python 3 (37 procent)

Moeten ondersteunen van Python 2-apps (25 procent)

Het leren van Python 3 (20 procent)

Het vinden van alternatieve pakketten blijkt dus de grootste uitdaging. Gevraagd naar welke packages dan de grootste obstakels blijken, geeft ActiveState aan dat respondenten drie specifieke benoemden: het Mingwpy-project (beëindigd in 2017), Autodesk Maya (een high-end renderings en grafische applicatie die Python 2 gebruikt voor automatisering) en een intern testframework die wordt gebruikt voor Robot/Jython, waarbij Robot het testframework is (hoewel Robot zelf Python 3-compatibel is).

Een klein aantal packages vormt een werkelijk onoplosbaar issue voor mensen die migreren, aangezien de meeste populaire Python-pakketten geschikt zijn voor Python 3. Maar de gebruikers die deze nodig hebben, ondervinden grote problemen als ze zoeken naar alternatieven. Zo overweegt Autodesk een upgradetraject naar python 3, maar er is nog geen harde aankondiging geweest en een third part-oplossing biedt geen soelaas voor dit issue.

Migratieplannen onduidelijk

Ook zie je dat de tijdsdruk sommige organisaties in het nauw bracht. Hoewel de end-of-life van Python 2 ruim van tevoren is aangekondigd, is slechts 18 procent van de respondenten al meer dan twee jaar geleden aan de slag gegaan. Ongeveer de helft was pas in de laatste zes maanden of helemaal niet gestart (respectievelijk 21 en 28 procent). Minder dan de helft van de respondenten stelde dat het bedrijf een migratieplan had voor Python 2 naar 3, 31 procent gaf aan dat helemaal niet te hebben en 22 procent wist niet zeker of er een migratieplan bestond.

Van alle strategieën om migraties van Python 2 uit te voeren is er eentje die bijna niemand doet en dat is het aanschaffen van third party-ondersteuning om Python 2-apps te kunnen blijven draaien. Slechts 1 procent van de respondenten heeft deze strategie ingezet.

Van de rest hebben veel mensen "geen plan" (10 procent) of weten ze het niet (9 procent). De rest ondersteunt Python 2-apps intern (7 procent), faseren de apps helemaal uit (5 procent) of herschrijven ze in een andere taal (2 procent). Dat laatste kleine getal, samen met de conversieratio van Python 2 naar Python 3 van zestig procent, moet Python optimistisch maken over de toekomst binnen het MKB en grootzakelijke omgevingen. Gezien de resultaten van het ActiveState-onderzoek is het einde van Python 2 voor de meeste partijen geen reden geweest om Python in the ruilen voor een andere taal.