Zorg voor een software supply chain in de cloud

Snel en doorlopend nieuwe software ontwikkelen is voor organisaties de sleutel tot een gezonde digitale toekomst. Alleen blijken de tools om snel en gericht te innoveren vaak moeilijk te combineren met die andere belangrijke ontwikkeling: IT-outsourcing. Organisaties hebben daarom dringend behoefte aan een oplossing die deze twee essentiële ontwikkelingen bij elkaar brengt.

Bijna twee derde van de grote ondernemingen is in 2025 een zeer productieve softwareproducent, waar dagelijks nieuwe code wordt uitgerold. Dit voorspelt onderzoeksbureau IDC in zijn onlangs verschenen 2020 Predictions, waarin CI/CD en DevOps worden genoemd als de beste methoden om snel en betrouwbaar nieuwe functionaliteit op te leveren.

De belangrijkste drijvende kracht achter deze ontwikkeling is de cloud. Dankzij de mogelijkheid om software vanuit de cloud als een service aan te bieden, kunnen eindgebruikers altijd beschikken over de laatste versie van hun applicaties, waar kleine updates continu automatisch en ongemerkt worden doorgevoerd.

Dat proces heeft voor iedereen voordelen. Het is beter voor eindgebruikers, die nooit meer op updates hoeven te wachten; beter voor softwareleveranciers, die meer grip krijgen op de prestaties van hun applicaties; en beter voor de veiligheid, omdat updates en patches niet meer blijven liggen tot het de eindgebruiker belieft ze toe te voegen.

Maar bovenal is de cloud een zegen voor ontwikkelaars (en daarmee ook voor gebruikers). De cloud is namelijk bij uitstek geschikt om voortdurend vele kleine verbeteringen in het product te integreren en op te leveren, in plaats van eens in de zoveel tijd grote en ingrijpende veranderingen door te voeren. Dat proces noemen we Continuous Integration en Continuous Delivery, oftewel CI/CD.

CI/CD en DevOps

Continuous Integration is een technische oplossing om toepassingen consistent en geautomatiseerd op te bouwen en te testen. Codewijzigingen zijn dan makkelijker te integreren, waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger wordt kleine wijzigingen door te voeren. Deze manier van werken leidt tot betere communicatie tussen development- en operationsteams en tot software van aanzienlijk hogere kwaliteit.

Continuous Delivery zorgt er vervolgens voor dat de geteste en gebundelde codewijzigingen geautomatiseerd worden doorgevoerd bij de verschillende ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Een goede CD-oplossing zorgt er meteen ook voor dat alle nodige service calls en procedures worden uitgevoerd die nodig zijn om de aangepaste toepassing te kunnen implementeren.

CI/CD sluit perfect aan bij DevOps, de populaire software engineering methode die software ontwikkeling (Dev) en software operations (Ops) bij elkaar brengt. Het hoofdkenmerk van DevOps is dat het intensief gebruikmaakt van automatisering en monitoring in elke fase van de software ontwikkeling, van integratie, testen en release, tot deployment en infrastructuurmanagement. In feite is CI/CD de tool waarmee organisaties DevOps tot een succes maken.

Managed Services

CI/CD en DevOps zijn uitermate geschikt om de applicatie-explosie in de hand te houden die door IDC wordt voorspeld. Want het onderzoeksbureau verwacht dat in 2023 al meer dan 500 miljoen digitale toepassingen en diensten uit de cloud zijn komen rollen.

Er speelt echter meer. Software-ontwikkelaars doen namelijk in toenemende mate een beroep op externe specialisten, waarbij met name de infrastructuur en de dagelijkse operatie aan Managed Service Providers (MSP) worden overgelaten, in de public, private of hybrid cloud. Logisch, want dat zijn standaarddiensten die niet tot de onderscheidende kerntaken van de ontwikkelaar behoren. Het gevolg is wel dat Dev en Ops steeds vaker bij verschillende organisaties komen te liggen.

De grootste uitdaging die IDC ziet voor organisaties die zich in de komende jaren richten op software-ontwikkeling, is dat DevOps teams kunnen vastlopen in 'culturele inertie'. Daarom is een gezonde samenwerkingscultuur tussen ontwikkelaars, operationele afdelingen (waaronder ook die van managed service providers) en product- en businessmanagers volgens IDC essentieel om de snelheid te bereiken die nodig is om concurrerend te blijven.

Software-ontwikkelaars hebben dan ook dringend behoefte aan een oplossing die twee essentiële ontwikkelingen bij elkaar brengt: de outsourcing van standaard IT-diensten en de versnelde ontwikkeling en implementatie van nieuwe software.

Integrated Delivery en Stretched DevOps

Organisaties die hun IT-infrastructuur en -beheer volledig of deels hebben uitbesteed, maar wel met regelmaat eigen nieuwe software uitbrengen, hebben een softwarerelease-methodiek nodig die de muur tussen de eigen organisatie en de MSP wegneemt. Een elegante oplossing is de eigen developmentteams nauw te laten samenwerken met de operationsteams bij de MSP via een dedicated cloudmanagementsystem. Dankzij deze naadloos geïntegreerde 'online CI/CD productielijn' kan voorspelbaar, veilig en snel nieuwe functionaliteit worden opgeleverd.

Bij deze 'Integrated Delivery' methode wordt het gehele software release proces geautomatiseerd volgens een standaard portfolio van diensten, platformen en tools. Hierbij werken alle betrokken partijen optimaal samen, van ontwikkelaars en beheerders tot de business, eindgebruikers en securitymedewerkers. Het met een aangepast samenwerkingsmodel wegnemen van de muren tussen organisatie en leverancier noemen we ook wel Stretched DevOps: development- en operationsteams die op papier bij verschillende organisaties werken, maar in de praktijk op de locatie van de softwareontwikkelaar samen toewerken naar een voortdurende, voorspelbare en veilige stroom aan functionaliteit.

Integrated Delivery en Stretched DevOps vormen zo samen een kant-en-klare en geautomatiseerde 'supply chain' voor bedrijfssoftware, die gebruikmaakt van alle belangrijke CI/CD-componenten, van containers en microservices tot organisatie- en beheersystemen. Doordat het developmentteam van de software-ontwikkelaar direct kan samenwerken met externe operationele specialisten, kan met deze oplossing IT-expertise worden uitbesteed. Dat voorkomt extra investeringen, mét behoud van de snelheid en flexibiliteit die nodig zijn om de organisatie ook in de toekomst concurrerend te houden.

Bas Demmink is CTO bij Solvinity Secure Managed IT Services