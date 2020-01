Voor digitalisering moet je altijd terug naar de tekentafel

Natuurlijk is low-code een belangrijk gespreksonderwerp op de Europese gebruikersconferentie van Appian, die eind vorig jaar in Londen werd gehouden. De uitdaging is dat het aantal applicaties dat moet worden gemaakt exponentieel gaat stijgen en dat de doorloopsnelheid omhoog gaat, terwijl het aantal beschikbare ontwikkelaars dramatisch achterblijft. Low-code is dan eigenlijk de enige oplossing, omdat dit ontwikkelaars zo productief maakt dat ze aan de eisen van de nieuwe wereld kunnen voldoen.

Daarnaast maakt het alles wat ze produceren direct geschikt voor alle platformen en besturingssystemen, zodat ze niet apart applicaties hoeven te maken voor Android, iOS, Windows, MacOS en Linux. Verder worden alle applicaties en integraties die je met een low-code platform maakt steeds vernieuwd, zodat je niet met verouderde software blijft zitten en je al je tijd moet besteden aan het aflossen van technical debt. Dat bij elkaar opgeteld geeft low-code zoveel voordelen dat het nauwelijks anders kan dat het voor heel veel applicaties ingezet gaat worden.

Processen van belang

Tot zover de theorie achter low-code platformen en de belofte die de low-codeleveranciers waar moeten maken, zoals ik al eerder schreef. Te oordelen naar wat verschillende klanten vertelden, doet Appian het overigens vrij goed op dat vlak, maar wat mij betreft was dat niet het meest opvallende wat ik hoorde op de conferentie. Wat het meest opviel aan de verhalen van alle klanten was hoe iedereen eerst goed naar de eigen processen keek voordat ze begonnen met vernieuwen en hoe dit werd aangemoedigd door de leverancier.

Processen bij Lloyds Banking Group

Zo vertelde David Pepper, Audit Director van Lloyds Banking Group, dat de audit-afdeling van de bank een heel gecompliceerde architectuur had, met veel databases, terwijl mensen ook nog spreadsheets gebruikten. Het oude systeem werd niet meer ondersteund met updates. Bovendien was het erg onpopulair, waardoor mensen er zoveel mogelijk omheen werkten, wat ook nog allerlei problemen leverde met de kwaliteit van de data.

Vanwege het gebrek aan updates voor de architectuur was er maar een beperkte tijd beschikbaar voor een upgrade, en natuurlijk was er een beperkt budget. De eerste reflex van IT was dan ook om off-the-shelf producten te nemen en die aan te passen aan de wensen. Alleen bleek daarbij al snel dat ze water bij de wijn van allerlei wensen moesten doen. Ze konden dus eigenlijk niet anders dan zelf gaan ontwikkelen, stelde Pepper, waarbij low-code eigenlijk de enige keuze was, juist vanwege de beperkte tijd.

Doordat ze zelf gingen ontwikkelen, konden ze het nieuwe systeem ook veel beter aansluiten bij wensen van de werkvloer, en daar ging het grootste gedeelte van zijn verhaal over. Voor ze begonnen keken ze goed naar de klant, de auditors, wat volgens de spreker een 'difficult bunch of people' is. Het zijn moeilijke mensen met een heel uitgesproken mening.

Voor het opnieuw digitaliseren van de processen keken ze dus naar wat het probleem was van de auditors en wat ze precies willen. Daar probeerden ze op aan te sluiten bij het nieuwe systeem dat van de grond af aan werd opgebouwd, iets wat betekent dat je je moet inleven in je klant en die klant centraal moet stellen. Wat je vervolgens gebruikt om dat te realiseren is mijns inziens van minder belang, zolang het je maar flexibel houdt zodat je kunt inspelen op de dynamische en steeds veranderende structuren binnen organisaties. Aan het eind van het traject waren die moeilijke mensen in ieder geval erg tevreden en dat is precies wat je wil.

Processen bij Kiwa Register

Processen veranderen als je ze goed digitaliseert, stelt Pepper en dat is Niek Schut, Manager Product Management & Compliance bij Kiwa Register met hem eens. Kiwa verstrekt vergunningen voor transport over land, lucht en water. Ook hun systemen waren behoorlijk verouderd, wat resulteerde in lange levertijden en bovendien waren ze niet in staat om op klantwensen in te spelen. "We willen onze dienstverlening verder verbeteren", vertelt Schut.

Schut hamert op de driehoek proces - mens - systeem. "Eerst kijk je naar het proces, maar niet zozeer naar wat je al sinds jaar en dag doet, maar naar wat je zou moeten doen." Dan kijk je hoe de mensen op de werkvloer die processen uitvoeren. Ga je die workflow automatiseren dan verandert het proces. "De klassieke workflow begint met het uitdelen van werk, maar als je dat automatiseert komt dat werk naar de mensen toe", zegt Schut. Dat alles moet worden ingepast in het systeem dat je gaat bouwen.

Net als bij Lloyds Banking Group hebben ze er ook bij Kiwa heel bewust voor gekozen om eerst het proces goed te bekijken. "Want eerst moet de basis op orde zijn", zo stelt Schut. Ze hebben dus eerst de hoofdprocessen uitgetekend, die bestaan uit registreren, beoordelen en het uitdelen en intrekken van vergunningen. Daaraan wordt alles afgemeten. Als je die processen weer helemaal opnieuw gaat ontwerpen is het in het begin lastiger. "Maar we accepteren dat", zegt Schut, omdat het op de lange termijn voordeel gaat opleveren.

Daarnaast worden acties zoveel mogelijk gebundeld. "Want je wilt zoveel mogelijk voorkomen dat je overdrachtsmomenten hebt, omdat die vertragingen opleveren." Dat moet helemaal doorgevoerd worden en dat is dan ook een vergezicht, vindt Schut. Maar het is wel een beslissing die nu genomen is.

De applicaties die intussen zijn gemaakt, zijn allereerst voor intern. Pas als het daar helemaal goed werkt kan de klant er ook mee gaan werken. Low-code was volgens Schut verder een no-brainer. Niet alleen vanwege de snelheid waarmee je er applicaties mee maakt en waarmee je er dus op klantwensen kunt inspringen, maar ook omdat het team er al veel ervaring mee had.

Een open deur die ingetrapt moet worden

Niek Schut en David Pepper stellen dat je altijd moet beginnen met het in kaart brengen van de processen, omdat je anders nooit echt grondig kunt automatiseren. Intussen heb ik te veel mislukte projecten gezien waarbij dit niet goed genoeg is gedaan, terwijl het bij de meeste succesvolle projecten die ik voorbij heb zien komen inderdaad zo werd aangepakt.

Terug naar de basis en de tekentafel, waarbij goed en kritisch gekeken wordt wat medewerkers nu eigenlijk doen in combinatie met het doel van de organisatie, dat is een absolute must. Dat lijkt een inkopper en een open deur, maar er wordt toch te vaak aan voorbij gegaan. Dan is het toch prettig om te merken dat het op een gebruikersconferentie als AppianEurope gesneden koek is.