Innovatie start met relevante business-vragen

Veel ontwikkelingen in de markt zijn er de laatste tijd gericht op gericht om bedrijven steeds meer zaken zelf op en aan te laten pakken. Denk hierbij aan de opkomst van software-defined en de versimpeling van het beheer van omgevingen. Dat is een uitdaging voor de integrators in de markt, waar Wipro er een van is. Het kan niet meer vertrouwen op het "plat runnen van IT-omgevingen bij klanten", zoals Van de Moosdijk het noemt, iets wat lange tijd veel focus had.

Peter van de Moosdijk, countrymanager Benelux van Wipro

De markt verandert daarnaast ook op andere vlakken, volgens Van de Moosdijk. Hij denkt hierbij met name aan de gebruikers. "Die zijn vaak verder gevorderd op het gebied van IT-gerelateerde zaken dan het bedrijf waar ze werken," zo stelt hij. Dat geldt zeker voor grote bedrijven volgens hem. Wipro moet dit uiteraard ook in het achterhoofd houden bij het bepalen van de strategie.

Business-vragen

Uiteindelijk wil men bij Wipro tegenwoordig niet meer primair vanuit een reactieve houding naar de markt kijken. Als er bijvoorbeeld een bedrijf langskomt dat graag van 10 ERP-systemen terug wil naar 1, dan kan dat uiteraard en wil Wipro daar graag bij helpen. "Maar wat wil je dan graag bereiken, is dan de vraag die we stellen. Doe je het puur uit kostenbesparing, of wil je ook daadwerkelijk business-vragen oplossen?"

Hier heeft Van de Moosdijk wat ons betreft een interessant punt te pakken. Het draait er volgens hem om dat je als organisatie iets gaat aanpassen om slimmer te zijn dan een concurrent. Die realisatie moet er zijn, dan krijg je de relevante business-vragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bedrijf met een webwinkel, waar wel genoeg traffic naartoe is, maar waar zeer weinig orders geplaatst worden. Hoe zorg je er dan voor dat die orders wel geplaatst worden? Dat is het soort vraag waar Wipro samen met de klant een antwoord op wil vinden.

Men doet in relatie tot bovenstaand voorbeeld ook gerichte overnames trouwens. Zo is recent DesignIT overgenomen, dat zich met dit soort vraagstukken bezighoudt. Het kan dan gaan om het aanpassen van hoe de betreffende website eruitziet, maar ook zeker om hoe snel de processen gaan in de achtergrond.

Blijft een technologiebedrijf

Onder de streep blijft Wipro natuurlijk wel een technologiebedrijf, dus er wordt ook nog genoeg op dat vlak gedaan. Zo haalt Van de Moosdijk de Topcoder community aan. Samen met enkele vooraanstaande Amerikaanse instellingen heeft de community met in totaal 460 ontwikkelaars in 46 landen niet minder dan 288 algoritmes geschreven voor het beoordelen van foto's om kanker op te sporen. Deze algoritmen kunnen het drie keer sneller dan een oncoloog dat kan. Er is net een publicatie over geweest in een medisch vakblad in de VS. Op het moment van schrijven is het nog niet live overigens.

Ze moeten bij Wipro ook stevig blijven investeren in het technologiestuk, want de innovatie gaat nu eenmaal steeds sneller. "Daar zijn we binnen Wipro keihard mee bezig," verzekert Van de Moosdijk ons. Zo worden werknemers regelmatig voorzien van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebieden. "Nieuwe werknemers moeten eigenlijk na een half jaar al weer bijgespijkerd worden," geeft hij als voorbeeld.

Dit wil overigens niet zeggen dat ze klanten die nog 'oude technologie' nodig hebben links laten liggen. "Zo hebben we nog de nodige COBOL-ontwikkelaars die bij banken op mainframes werken," illustreert hij. Dat is relatief gezien weliswaar een klein clubje mensen, maar daarom niet minder belangrijk.

Als het gaat om meegaan met de tijd, heeft de cloud natuurlijk een behoorlijke impact op het businessmodel van Wipro. Ook al heeft het draaien van on-prem datacenters minder focus dan voorheen, ze doen het nog altijd behoorlijk veel. "Met de cloud moesten we toch in eigen vlees gaan snijden," vat Van de Moosdijk het samen. Dit deed men echter pro-actief naar klanten toe, door erover te gaan praten. Dus niet wachten tot de vraag er komt, maar er zelf over beginnen. "Als wij het niet doen, doet iemand anders het wel," is zijn standpunt.

Digitalisering

Digitalisering of (nog iets vager) digitale transformatie zijn tamelijk diffuse en verwarrende termen. Daar lopen klanten van Wipro ook tegenaan. Vandaar dat men naast het consultancy-stuk ook altijd de technologie blijft doen. Dat wil zeggen, Wipro wil klanten echt laten zien wat digitalisering betekent, middels het opzetten van wat Van de Moosdijk Digital Points of Delivery noemt. In Eindhoven staat op dit moment een kleine uitvoering, waar men enkele zaken kan laten zien, maar de ambitie is om deze verder te laten groeien.

Bij het laten zien van hoe de digitalisering eruitziet, beperkt men zich niet tot het aanschouwelijke stuk van het verhaal. Ook de implementatie ervan wordt meegenomen: "we willen meer dan alleen een blueprint aan de klant geven." Daarnaast vragen klanten ook steeds vaker om risk-sharing, het verdelen van het risico dat gelopen wordt. Sommige zaken zijn soms toch nog iets te innovatief voor organisaties om zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de risico's te dragen.

Risk-sharing kun je volgens Van de Moosdijk zien als een logisch gevolg van de moderne manier van werken. "Wij willen van build-and-run naar meer een adviesfunctie en co-innovatie," zo stelt hij. Dan moet je - uiteraard met niet alleen shared risk maar ook shared revenu - ook de logische vervolgstap durven zetten.

Tot slot: trouw blijven aan roots

Het is al met al duidelijk dat de moderne tijd ook voor grotere integrators de nodige veranderingen met zich meebrengt. Dit betekent niet dat Wipro haar roots uit het oog zal verliezen, wil Van de Moosdijk tegen het einde van ons gesprek duidelijk maken. Wipro is namelijk best een bijzonder bedrijf, want is nauw verbonden met de filantropische instelling van de ex-CEO (tot juni 2019) van Wipro, Azim Premji.

Deze man, in India bekend als de IT-tsaar, heeft 21 miljard dollar van zijn eigen vermogen in deze instelling gestopt. Deze is vooral actief in educatie, bijvoorbeeld voor bijscholing van leerkrachten of het leveren van boeken. Van iedere dollar winst die Wipro maakt, gaat 67 cent naar de instelling. Inmiddels heeft Azim's zoon Rishad het stokje overgenomen van zijn vader bij Wipro, waarbij het de bedoeling is dat er aan de grondslagen van het bedrijf niet getornd gaat worden. We zullen het allemaal zeker blijven volgen, vanuit filantropisch oogpunt maar ook zeker vanuit IT-oogpunt.