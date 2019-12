Voor citizen development moet je eerst langs de professionals

Betty Blocks is van origine een software productiebedrijf dat is opgericht door twee broers, waarvan er maar één kon programmeren. De programmerende broer wilde de ander ook in staat stellen om applicaties te maken zonder dat hij een taal hoefde te leren en zonder dat hij zich die specifieke manier van denken eigen hoefde te maken. Daarvoor maakte hij een systeem dat uiteindelijk Betty Blocks is geworden van waaruit het huidige platform is ontstaan.

Victor Kuppers, VP of Marketing bij Betty Blocks

Nog niet intuïtief genoeg

"Als je die droom doortrekt", zo stelt Victor, "dan kom je uit bij het punt waarop iedereen een applicatie kan maken." En dus bij de citizen developer. Maar op dat punt zijn we nog niet", benadrukt hij, want nu moet je als ontwikkelaar, ook met Betty Blocks, nog steeds tech savvy zijn. "Je moet data begrijpen, je moet processen begrijpen en de gedachtegang erachter. Bijvoorbeeld if-this-then-that." Dat zijn allemaal barrières die verhinderen dat iedereen applicaties maakt en die wil Betty Blocks slechten. "Nu is het nog niet voor iedereen. Er zijn nog een heleboel handelingen en denkprocessen die voor een niet-programmeur niet intuïtief zijn en dus vergt het nog training."

De eerste stap

Het doel van Betty Blocks is dus dat mensen helemaal zonder deze denkwijze te snappen aan de bak kunnen als app-bouwer. "No-code is de way to go", zoals Victor het stelt. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich helemaal alleen op die citizen developer richten. Het toewerken naar dat doel gaat in stappen en de eerste stap richt zich, vreemd genoeg. vooral op de professionals.

Wil je vaste voet krijgen in een organisatie, dan moet je namelijk langs IT. Het low code-platform moet passen in het IT-landschap en werken volgens de regels van IT. Governance is namelijk een erg belangrijk thema in de enterprise. Dit ondersteunt Victor met een verhaal over een grote klant, waarbij ze Betty Blocks hadden uitgerold op een afdeling. Dat was een groot succes en iedereen was tevreden, totdat IT binnenkwam en direct op de rem trapte. Want hoe zat het met governance, de data-veiligheid en integratie?

Uiteindelijk is dat goed gekomen, vertelt victor, maar het is zeker iets om rekening mee te houden. Er is ook geen one-size-fits-all-manier van hoe no-code in de organisatie ingepast wordt, benadrukt hij. In iedere organisatie moeten ze bedenken hoe ze willen dat de teams er uitzien. Bij de één willen ze dat IT aan de zijlijn een oogje in het zeil houdt, bij de ander wil IT in de lead zijn. "Dat moeten we allemaal op de best mogelijk manier faciliteren."

Naar de citizen developer

De volgende stap richt zich ook nog niet op de citizen developer. Dan is de professionele developer namelijk aan de beurt. Zij kennen de principes achter de applicaties, zoals de datamodellen. "Hen willen zeker niet overbodig maken met ons no-code platform. We willen ze vooral de tools in handen geven om veel sneller applicaties te maken." Dat is ook nodig, stelt Victor, want er moeten steeds meer applicaties gemaakt worden en het tekort aan ontwikkelaars groeit alleen maar.

Tot slot, in de laatste stap, wil Betty Blocks pas de developer bereiken die er de ballen verstand van heeft. "Voor hen willen we de vertaalslag maken naar het natuurlijk menselijk denken. Dat is onze visie."