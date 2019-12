'Liever een dedicated app dan een mobiele website'

Bij m'n werkgever mogen werknemers elke jaar naar eigen inzicht naar bijeenkomsten gaan en opleidingen volgen. Zodoende had ik me dit jaar aangemeld bij de conferentie performance.now in Amsterdam. Een lekker hippe conferentie op een net zo hippe locatie, onder andere georganiseerd door de grand-daddy van website-optimalisatie, Peter-Paul Koch.

Foto: Dick Verweij

Deze pionier van het eerste uur, ook wel bekend van zijn handige browsercompatibiliteitsmatrix: quirksmode.org is een ware autoriteit binnen de zogenaamde "performance community". Zeker in begin tijden van de browserwars waar we nog veel met die "quirky" Internet Explorer-standaarden moesten werken. Tellen we het aantal bezoekers dat 600 euro voor twee dagen lezing wil neertellen, dan moeten we concluderen dat website-optimalisatie nog steeds erg actueel is!

Javascript overhead

Tegenwoordig zijn die verschillen in browserstandaarden steeds minder een issue. Internet Explorer is dood en aangezien Microsoft enige "cutting-edge" browser Edge op een Chromium-core draait, behoren de meeste van dit soort misvattingen over standaarden tot het verleden. Daarnaast vertrouwen website-ontwikkelaars steeds meer op standaard ontwikkelplatformen, dat wil zeggen een ontwikkelarchitectuur waar alle specifieke browsereigenaardigheden netjes voor ze verborgen worden gehouden.

Was vroeger de vraag: voor welke browser gaan we de website optimaliseren? Nu vragen we ons eerder af; gaan we voor platform Vue, React of blijven we bij Angular? Het zijn oplossingen waarbij het gebruik van JavaScript explosief is toegenomen. Webpagina's zijn niet meer enkel opmaak en inhoud, in 2019 zijn het complexe mini applicaties met elke hun eigen cookietrackers, A/B-tests, captcha's en chatbot plugins. Over-engineered meestal, want zitten wij als gebruiker wel allemaal te wachten op deze batterijslurpende webpoëzie?

Heilige conversie

Het browserlandschap is dus overzichtelijker geworden: hou je je aan de laatste standaarden, dan werkt het prima. Niet dat er niets te optimaliseren valt. Staat je site er binnen een paar seconden dan ben je koning, binnen een seconde dan ben je keizer. Hoe eerder de producten in beeld komen hoe hoger de "conversie".

Foto: Dick Verweij

Conversie is heilig, oftewel het aantal bezoekers wat de site bezoekt en uiteindelijk de weg naar de kassa weten te vinden. Tijd is geld, ook zo bij de website-optimalisatiejongens (en meisjes). Kan ik de opbouw van de pagina twintig procent sneller maken, waardoor je tien procent meer pakketjes kan verschuiven? Dan wil ik ook een bepaald percentage van de verhoogde opbrengst, geen flat fee voor de hedendaagse website "performance consultants".

Ook al zijn ze half dagje bezig met een headeroptimalisatie, zij weten wat ze waard zijn en handelen daar ook naar. Een webfontje niet laden, of eindelijk eens die 5 megapixel-afbeeldingen comprimeren kan omzetverhogend werken.

Meten is weten

Dan komt er daadwerkelijk een browser-maker op het podium: Annie Sullivan van Google maar liefst. Als software-engineer verantwoordelijk voor die o zo geliefde performance-onderdelen in Chrome, waar wij als web ontwikkelaars elke dag weer blij om zijn. F12 developer modus ON, YES!!!

Zonder de juiste gereedschapskist kan je niet klussen en ergo, geen enkele goede conclusie maken over de performance. Wanneer begint de download? Wanneer krijgt de gebruiker de eerste byte binnen? Wanneer staat de tekst in het scherm? Is het belangrijkste plaatje geladen? De ene benchmark is belangrijker dan de andere. De moderne website-ontwikkelaar kan dan ook niet zonder de tools. Sterker nog, slechte statistieken zorgen steevast voor een memo van de marketing afdeling.

Mobiele app vs website

Onadanks alle tooling die beschikbaar is, hebben we er als websitemakers een beetje een potje van gemaakt. Naast alle sites met vervelende cookie en notificatie pop-ups kan je vandaag de dag niet zonder schreeuwende beeldvullende advertenties een nieuwsartikeltje consumeren. En dan hebben we nog niet over alle captcha's, permissies, enquêtes die je om de oren vliegen. Geen wonder dat niemand zijn echte e-mailadres invult als ze zichzelf voor de zoveelste keer weer moet aanmelden voor een nieuwsbrief.

Foto: Dick Verweij

Er zijn gelukkig nog sites die hier aan denken, maar de meeste gebruikers installeren liever een dedicated app dan weer zo'n luidruchtige mobiele website. Althans, volgens spreker Vitaly Friedman winnen de apps het nog steeds van de sites. Een schone taak voor de website entrepreneurs, maak het vriendelijker... want we zijn er nog steeds niet!