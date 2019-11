Hoeveel open source-ontwikkelaars zijn er echt?

GitHub heeft net zijn State of the Octoverse-rapport uitgebracht met enkele verbazingwekkende getallen. Helaas zijn enkele daarvan - zoals de claim van veertig miljoen ontwikkelaars - niet alleen verbazingwekkend, ze zijn ook verkeerd. Dat is geen kwade opzet, want zo zijn de GitHub-lui niet, maar door accounts met ontwikkelaars te verwarren, komen we niet dichterbij het werkelijke aantal.En we hoeven het aantal open source-ontwikkelaars niet op te blazen om het belangrijker te laten lijken.

Veertig miljoen wat eigenlijk?

Het is verrassend dat de organisatie zijn overzicht start met dit getal van veertig miljoen, omdat het al meteen een kanttekening bevat. De veertig miljoen verwijst volgens GitHub naar het totale aantal niet spammy gebruikersaccounts per 30 september 2019, ongeacht gebruikersactiviteit. Dus we hebben het niet over daadwerkelijke ontwikkelaarsaantallen, maar het is nog steeds indrukwekkend, nietwaar? Nou, daar valt ook op af te dingen.

Zo merkt analist Lawrence Hecht op: "Dat iemand een account aanmaakt op GitHub, betekent niet dat ze als ontwikkelaar moeten worden opgemerkt. Het is fascinerend om te zien hoeveel van deze accounts inactief worden binnen een maand nadat ze zijn aangemaakt."

Dat is terecht: een GitHub-account betekent niet automatisch dat je te maken hebt met een ontwikkelaar. Ik heb er eentje, maar ik ben nauwelijks ontwikkelaar te noemen. Ik ken ook een heleboel mensen in marketing en productmanagement die op het platform aanwezig zijn, maar geen software ontwikkelen. Dat niet alleen, veel van deze accounts worden snel stil of doen jarenlang niets, zoals het geval is bij Tom Krazit. Er zijn een heleboel individuele ontwikkelaars die meerdere accounts hebben, zoals Ian Massingham laat weten.

Werkelijke aantallen

Als we werkelijk om ontwikkelaars geven zou het toch meer moeten gaan over mensen die actief code bijdragen. Hecht meldt bijvoorbeeld dat veel van de mensen uit deze cijfers inactief zijn. Andere vorsers, zoals Adobe's open sourcer Fil Maj, proberen te kijken naar daadwerkelijke code-bijdrages en kijken naar actieve ontwikkelaars. Dat zou GitHub makkelijk kunnen doen, maar daar heeft het bedrijf niet naar gekeken. Het platform merkt op dat er actieve bijdrages zijn in een aantal projecten in het rapport, dus het is duidelijk dat GitHub die data wel heeft.

Geen zorgen: analisten hebben hun best gedaan om te meten hoeveel ontwikkelaars er daadwerkelijk zijn. Onderzoeksbureau IDC zet de wereldwijde aantallen als volgt neer:

5 miljoen fulltime ontwikkelaars

7 miljoen parttime ontwikkelaars

7 miljoen onbetaalde ontwikkelaars

In totaal komt IDC wereldwijd uit op 24,2 miljoen ontwikkelaars. Dat lijkt te rijmen met schattingen als die van Evans Data, die uitkomt op 23 miljoen ontwikkelaars in 2018 en naar verwachting 27,7 miljoen in 2023. Dat is allemaal goed en wel, maar zoals Jono Bacon opmerkte: "Ik vraag me af waarom de gemiddelde gebruiker/developer zou moeten weten" hoeveel ontwikkelaars er zijn op GitHub, of waar dan ook.

Een aantal partijen, zoals investeerder Ethan Kurzweil, zetten finacieel in op schattingen van huidige en toekomstige ontwikkelaarsaantallen. Verwijzend naar de veertig miljoen zegt hij bijvoorbeeld dat dit een sterke indicatie is dat de toekomst van technologieën er bijzonder rooskleurig uitziet. Hij heeft vrijwel zeker gelijk, maar niet vanwege het datapunt waar hij het over heeft.

Wat er wel toe doet

Zo meldt het rapport van GitHub bijvoorbeeld de repository first-contributions als een van de belangrijkste repo's voor bijdrages het afgelopen jaar. Dat is wonderbaarlijk, want, zoals Hecht ook opmerkt, deze repo is ontworpen om beginners op weg te helpen in het bijdragen aan open source-projecten. Gezien de alsmaar toenemende waarde van open source voor individuen en organisaties, is de groei in die repository (meer dan 15.000 en stijgend) een véél belangrijkere indicator dan de veertig miljoen totale accounts, of die nu echt zijn of niet.

Ook belangrijk zijn de internationale cijfers: 36 procent van de private repositories kwam in 2019 uit Azië. In China groeit de ontwikkelaarscommunity erg snel, maar er wordt relatief minder open source ontwikkeld dan in bijvoorbeeld Europa en Noord-Amerika. Nederland staat dit jaar in de top tien van landen die fors groeien qua open source-bijdrages met een notering op de zevende plek. Nederland staat zelfs vijfde in de groei van het aantal bijdrages - de vier posities ervoor worden ingevuld door landen in Azië.

Dat zijn getallen die ertoe doen, want dit bepaalt hoe sectoren zich ontwikkelen, maar ook hoe samenlevingen bewegen. Hoewel we wereldwijd misschien dan wel geen veertig miljoen ontwikkelaars hebben, is er een duidelijke groei aan ontwikkelaars. Het marketinggetal van veertig miljoen doet er niet toe, maar deze feiten wel.