Programmeertaal Rust is in opkomst - en wel hierom

De kans is aanzienlijk dat je nog nooit iets hebt geschreven in Rust, de open source programmeertaal op systeemniveau van Mozilla, maar het lijkt erop dat je dit waarschijnlijk wel ooit gaat doen. In de jaarlijkse enquête van Stack Overflow onder ontwikkelaars kwam Rust uit de bus als meest geliefde taal en in Redmonks beoordeling van taalpopulariteit kwam Rust vlak onder de top 20 uit (op nummer 21).

Dat is opvallend aangezien gebruikers ook moeite hebben met de veelgeprezen features voor geheugenveiligheid die veel frustratie opleveren. Rust is een heel strikte taal en weigert te compileren als geheugentoewijzingen niet goed worden beheerd. Waarom is een taal die frustraties oplevert en een steile leercurve heeft dan toch zo geliefd?

Als we spreken met ontwikkelaars, komt het antwoord neer op het feit dat Rust een taal is om hardware te programmeren, maar dan met uitstekende vangnetten. Een daarvan is een community die nieuwkomers van harte welkom heet en niet zo eigenzinnig is als je ziet bij sommige andere talen.

De meeste ontwikkelaars houden zich niet bezig met systeemprogramma's. Zo hoeven applicatie-ontwikkelaars zich niet zo te verdiepen in de onderliggende hardware. Ze hoeven ook geen platforms te bouwen waar andere software op moet draaien, wat een van de kernelementen is van systeemprogrammeren. Ontwikkelaars die zich met lower-level systeemtalen als C en C++ bezighouden, zijn vaak gecharmeerd van de taal en voordelen zijn volgens ontwikkelaar David Barsky onder meer:

Prestaties . Rust kan C/C++ vervangen op vlakken waar deze talen doorgaans welig tieren. Het gebrek aan geheugensanering (omdat dit in het schrijfproces al wordt ingebouwd) leidt tot een forse verlaging van latency. . Rust kan C/C++ vervangen op vlakken waar deze talen doorgaans welig tieren. Het gebrek aan geheugensanering (omdat dit in het schrijfproces al wordt ingebouwd) leidt tot een forse verlaging van latency.

Betrouwbaarheid . De statische geheugensanering bij het compileren, de . De statische geheugensanering bij het compileren, de borrow-checker , en het typeringssysteem voorkomen hele klassen aan bugs die 'normaal' zijn in talen als Python, Java en C++.

Ontwikkelaarsproductiviteit . De buildtool en pakketbeheerder zijn heel goed, de taal heeft uitstekende ingebouwde documentatie en ingebouwde unit-, integratie- en documentatietests.

Ook CTO Sam Scott van cloudinfrabedrijf Oso zegt dat zijn ervaring met C als ontwikkelaar die begon met higher-level talen als Rails en Java niet onverdeeld positief was: "C was verschrikkelijk omdat ik constant tegen geheugen- en segmentatiefouten en dergelijke aanliep. Ik kreeg het gevoel alsof ik constant moest worstelen met de code."

Hij legt uit:

Ik probeerde vervolgens Rust (toen het net 1.0 ging) en het voelde als systeemprogrammeren met vangrails: alles wat ik nodig had om low-level te systeemprogrammeren, maar met een hoop hulp om te debuggen en om de code veilig te maken, zoals de compiler en borrow-checker, en later tooling als linting-tool Clippy . Het bood een hoop bekende aspecten van functioneel en object-georiënteerd programmeren en paste bij mijn idee van hoe ik systemen wilde bouwen.

Als mede-oprichter van Oso, kon Scott niet om lower-level programmeren heen. Oso, met zijn missie om back-end infrastructuurbeveiliging 'onzichtbaar te maken voor ontwikkelaars en simpel te houden voor operationele IT', had de prestaties nodig die een systeemtaal kan bieden. "We kunnen geen taal als Go met geheugensanering gebruiken, omdat de prestaties niet constant genoeg zouden zijn voor wat we moeten doen, omdat we op het kritieke pad van klantverkeer zitten", zegt Scott.

Dat klinkt allemaal prima, totdat we terugkomen bij dat probleem van de leercurve. Het is namelijk moeilijk om personeel te vinden dat erg thuis is in een relatief nieuwe taal. Maar ook dat is een van de gebieden waar Rust uitkomst biedt ten opzichte van concurrenten, legt Barsky uit:

De Rust-community zit vol gedreven, vriendelijke en intelligente mensen. Er is een gedragscode die wordt gehandhaafd, wat betekent dat lomp of storend gedrag niet wordt getolereerd. Het lijkt ook een van de community's te zijn met de hoogste aantallen LHBT'ers die ik ooit in een tech-community heb aangetroffen.

Volgens Scott is de community een grote reden dat ontwikkelaars Rust in enkele maanden kunnen oppikken. Rust vereist volgens hem dat je iets anders gaat denken. "Je moet van tevoren wat vaker redeneren over dingen als typering en de lifetime van objecten." Maar als je eenmaal zover ben, betaalt deze kennis en vaardigheid zich terug.

En hierom houden ontwikkelaars van Rust. De voordelen zijn groot en de nadelen worden opgevangen door de toegankelijke community.