Randstad is flexibeler en wendbaarder dankzij low-code

Het is voor Randstad een uitdagende opgave om haar sterke positie te behouden. Op dit moment verschaft Randstad dagelijks werk aan 670.900 mensen vanuit 4.826 vestigingen in 38 landen. Het is steeds gebruikelijker om daarvoor gebruik te maken van automatisering en analysetechnologie. Desondanks is het in de sector voor HR-diensten van cruciaal belang om de menselijke touch te behouden voor het opbouwen van relaties met klanten en kandidaten. Het succes van Randstad leunt daarom op zijn 'tech and touch'-filosofie. Hoe combineer je digitale mogelijkheden met een menselijke aanpak voor het beste resultaat?

Inzicht in de schat aan data

De arbeidsmarkt van vandaag is rijk aan data. Kandidaten vertegenwoordigen een bepaalde waarde voor werkgevers en databases staan vol met potentieel uitstekende matches tussen kandidaat en vacature. Maar het is schier onmogelijk om dit uit deze omvangrijke databases te vissen, daar is diepgaande analyse en slimme technologie voor nodig.

Om het onderste uit de kan te halen is het voor Randstad dan ook zaak om de rijke hoeveelheid data waarover zij beschikt eenvoudig beschikbaar te maken voor haar intercedenten. Anne Reuver, principal ICT-manager bij Randstad Groep Nederland, stond dan ook voor een uitdaging. Anne: "In onze sector volgen de ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo op. Daarom is het belangrijk voor ons om processen zoveel mogelijk te automatiseren en snel nieuwe applicaties beschikbaar te stellen aan de business. Als marktleider beschikken we over een hoop data en inzichten over de Nederlandse arbeidsmarkt. De uitdaging is om dit alles snel bijeen te brengen in kwalitatief hoogwaardige applicaties waar gebruikers blij van worden."

Digitalisering die ertoe doet

Anne: "Onze collega's in het buitenland hebben laten zien welke kansen digitalisering biedt. Zo kwamen we uit bij het low-code platform van OutSystems. Door de snelheid waarmee we met low-code applicaties kunnen bouwen zijn we in staat snel in actie te komen, nieuwe oplossingen te ontwikkelen en, niet onbelangrijk, nieuwe manieren van omzet te creëren."

Een voorbeeld hiervan is de Market Value Scan-applicatie, die na een proof of concept-stadium van slechts 14 weken in productie werd genomen. Deze app combineert testresultaten van kandidaten met Randstad's inzichten in de arbeidsmarkt en is zo in staat om een gepersonaliseerd en gestructureerd loopbaanplan te genereren voor kandidaten. Randstad volgt dit op met een uitvoerig gesprek met een intercedent. Hiermee biedt Randstad haar klanten de mogelijkheid een persoonlijk loopbaantraject voor kandidaten te ontwikkelen.

Ook Spotter is ontwikkeld met low-code. Spotter maakt gebruik van machine learning en biedt gebruikers inzicht in het beschikbare talent in de database én buiten het eigen netwerk. Deze applicatie biedt intercedenten de mogelijkheid de complete interne database met kandidaten te doorzoeken op de beste mensen om de vacatures van klanten mee te vullen. Anne: "Voorheen was het vinden van relevante informatie in de database zo complex en arbeidsintensief dat veel intercedenten simpelweg niet wisten hoe ze de database op de juiste wijze moesten gebruiken. Als gevolg hiervan werkten ze simpelweg met de handvol kandidaten die zij kenden. Spotter pakt dit aan. De gebruikersacceptatie valt dan ook bijzonder hoog uit. Alleen al in Nederland maken 2.000 intercedenten gebruik van Spotter."

Concurrentievoordeel door snelle applicatieontwikkeling

Spotter stelt de intercedenten van Randstad in staat om efficiënter en doeltreffender te werk te gaan. Het koppelen van talent aan vacatures verloopt nu 30 procent sneller, en het matching-algoritme helpt met het vinden van de meest geschikte kandidaten binnen de talentpool. Sinds de introductie van Spotter heeft Randstad aanzienlijk meer kandidaten aan functieprofielen kunnen koppelen, zonder de noodzaak om het aantal intercedenten op te voeren.

Kandidaten hebben eveneens snel oog gekregen voor de meerwaarde die Market Value Scan voor hun loopbaankansen brengt. Ze waarderen de applicatie gemiddeld met een acht. 73 procent van hen zegt de dienst opnieuw te zullen gebruiken. 77 procent zou de scan aan anderen aanbevelen. "Deze twee nieuwe applicaties verlichten de takenlast van onze intercedenten door het automatiseren van belangrijke processen", zegt Anne. "Daarmee houden intercedenten meer tijd over voor het voeren van effectievere en waardevollere gesprekken met klanten en kandidaten."

Low-code vergroot Randstad's flexibiliteit en wendbaarheid

Low-code is een uitkomst gebleken voor Randstad. "Zaken zoals het beschikbaar stellen van applicaties met één klik in OutSystems en de mogelijkheid van hergebruik van componenten door verschillende scrum-teams, hebben onze programmeurs de waarde van het platform doen inzien. Hierdoor hoeven onze programmeurs niet langer een maand lang voorbereidend werk te doen voordat ze ook maar één regel code kunnen produceren. Ze kunnen direct aan de slag gaan met datgene waar zij het beste in zijn: uitmuntende applicaties ontwikkelen die aansluiten op onze 'tech and touch'-filosofie. Die snelheid is een cruciale onderscheidende factor in onze dynamische markt."

Anne vervolgt: "We hebben nu zo'n 15 applicaties in productie genomen die we in OutSystems hebben ontwikkeld. Dat aantal zal de komende jaren flink toenemen. We zijn van plan om low-code in te zetten voor de ontwikkeling van al ons maatwerk", aldus Anne. "We gaan ons tienkoppige OutSystems-teams binnenkort met nog eens vier programmeurs uitbreiden. Dit zal onze flexibiliteit en wendbaarheid verder vergroten. Met een groter team kunnen we meer applicaties ontwikkelen die onze mensen in staat stellen om efficiënter en plezieriger te werken. Daarmee kunnen ze klanten beter helpen met het vinden van het talent dat ze nodig hebben, en Randstad helpen met het handhaven van zijn positie als marktleider."

Nick Lakeman is Strategic Account Manager bij OutSystems