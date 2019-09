Low-code development klaar voor de toekomst

Eerder dit jaar hebben we al enkele malen aandacht besteed aan Mendix. Zo spraken we met CEO Derek Roos over de beginselen van het Nederlandse bedrijf en de algemene visie. In een gesprek met CTO Johan den Haan gingen we juist wat meer in op wat je met low-code allemaal kan doen binnen de organisatie en vooral ook hoe je hiermee kunt beginnen. Tijdens het eigen Mendix World evenement deed het bedrijf echter meerdere aankondigingen die je op kunt vatten als duidelijke signalen van waar de markt als geheel naartoe gaat volgens hen.

Naar aanleiding van deze aankondigingen, zijn we nogmaals in gesprek gegaan met Johan den Haan, om de wat ons betreft belangrijkste wat beter te kunnen duiden.

Data toegankelijk maken

Zonder data ben je nergens meer, dat lijkt ons een tamelijk veilige stelling. Ook tijdens het bouwen van applicaties geldt dat. "Je hebt eigenlijk altijd wel data nodig uit de rest van je organisaties als je een app gaat bouwen," zo stelt Den Haan. Met het oog daarop heeft Mendix de nieuwe Data Hub aangekondigd. Data-integratie middels allerlei dure en bewerkelijke methodes moet hiermee tot het verleden gaan behoren.

Data staat bij vrijwel alle organisaties nog altijd in allerlei silo's en op meerdere locaties. Veel van die data kan in potentie zeer waardevol zijn bij het bouwen van applicaties. Vaak weet je dit als organisatie echter niet, omdat het erg lastig is om deze data te benaderen als je apps aan het bouwen bent. Met de Data Hub is het de bedoeling dat iedereen die aan een bepaalde applicatie werkt, toegang heeft tot de data en resources die nodig zijn, via de Data Hub.

Uiteindelijk is de Data Hub een abstractielaag die over de hele organisatie heen ligt. Hij werkt op basis van metadata (of gevirtualiseerde data), waarbij alle data dus gewoon blijft staan waar deze al stond. Dat is natuurlijk erg prettig, met het oog op zaken zoals governance en compliancy. Je wilt niet dat data continu door je organisatie gaat zwerven.

Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit de Data Hub de databronnen binnen je organisatie te ontdekken voor je deze benadert. Met drag-and-drop kun je deze integreren in de applicaties die je aan het bouwen bent op het Mendix-platform. Op deze manier kun je allerlei middleware (integraties, connectoren) met pensioen sturen, is in ieder geval de belofte. Je zou kunnen zeggen dat Mendix voor data-integratie wil doen wat het ook voor applicatie-ontwikkeling zelf gedaan heeft: een visuele omgeving maken waarin je aan de slag kunt, zonder dat je je druk hoeft te maken om de onderliggende processen.

Johan den Haan, CTO bij Mendix

Naast low-code ook no-code

Mendix staat uiteraard vooral bekend als aanbieder van een low-code development platform voor applicatieontwikkelaars. De ambitie van het bedrijf is echter om zoveel mogelijk mensen binnen organisaties hun ideeën in apps om te laten zetten, zo hebben we uit de mond van CEO Derek Roos opgetekend. Vandaar ook dat men nu met Mendix Studio officieel een no-code omgeving heeft aangekondigd.

We vragen Den Haan uiteraard of Mendix nu van een low- naar een no-code speler verandert, à la Betty Blocks. Dat is niet het geval volgens hem. No-code wordt weliswaar steeds krachtiger, maar krachtiger betekent doorgaans ook ingewikkelder. Dan schiet het zijn doel - het creëren van 'citizen developers' - voorbij. Vandaar ook dat ook meteen Studio Pro aangekondigd is, de low-code variant van hetzelfde platform, dat gebruikmaakt van dezelfde beeldtaal en onderliggende modellen en repositories.

Studio Pro is dan ook niet meer voor de citizen developer, maar voor de professionele ontwikkelaar. Je kunt hier bijvoorbeeld code nog handmatig aanpassen met ingebouwde editors, iets wat je met Studio niet kunt doen.

In beide versies van het Studio-platform heeft Mendix een AI-assistent ingebouwd, die door het leven gaat als Mendix Assist. Deze wordt op verschillende manieren gebruikt bij beide varianten. In Studio geeft hij suggesties en is hij er vooral om je te helpen bij het jezelf aanleren van hoe de no-code omgeving werkt. In Studio Pro fungeert hij als een virtuele pair programmer, die onder andere je code controleert.

In het algemeen hanteert Den Haan de volgende stelregel als het gaat om no-code: "No-code zonder low-code is een no-go." Dat wil zeggen, je loopt altijd tegen de limieten aan van no-code als je complexe applicaties gaat bouwen. Je moet dan gebruik gaan maken van low-code om hier goed mee om te kunnen gaan.

Het lijkt ook echt de bedoeling van Mendix te zijn dat je het Studio-platform als geheel ziet. Je kunt zaken vanuit de ene kant in de andere 'laden' en ermee verder gaan, beide kanten op. Vanuit organisatorisch oogpunt betekent dit dan ook dat de business en IT nauwer samen gaan werken. Wat ons betreft een goed idee, omdat de twee onderdelen steeds verder met elkaar verweven raken. Het is dan goed om te zien dat de technologie dat ook mogelijk maakt.

(We kunnen ons overigens voorstellen dat het onderscheid tussen de verschillende typen programmeurs inmiddels wat onduidelijk wordt. In een eerder interview met Johan den Haan heeft hij toegelicht welke vier typen hij ziet. Klik hier om dat te lezen.)

Native mobile development

Den Haan zal niet snel zeggen dat de ene aankondiging belangrijker is dan de andere, maar hij wil wel graag veel nadruk leggen op de introductie van low-code voor native mobile applicatie-ontwikkeling. "Mobiele apps ontwikkelen met low-code was tot nu toe een gevalletje van net-niet," geeft hij aan. "Dat had te maken het feit dat men vooral responsive bezig was. Dat zorgde niet voor de beste ervaring. De laatste 10 procent moest je dan altijd nog toevoegen."

Vanaf de Spring '19 Release van het Mendix-platform zit native mobile development er dus in. Naar eigen zeggen is het platform van Mendix hiermee het 'eerste en enige' dat dit kan aanbieden. De eindgebruiker gaat hier uiteraard van profiteren, want nu kunnen bepaalde (moderne) features er native in gebouwd worden. Denk hierbij onder andere aan Touch ID, geolocatie, cameramogelijkheden. De op deze manier gebouwde apps zullen een betere gebruikservaring opleveren voor de eindgebruiker. Extra mogelijkheden kunnen worden toegevoegd met behulp van een ingebouwde JavaScript-editor.

Naast de eindgebruiker profiteert ook zeker de developer van dit nieuwe platform. Het is nu namelijk mogelijk voor alle typen developers om met native mobile development aan de slag te gaan. Dat is een niet te onderschatten voordeel in een steeds meer op mobiel gerichte wereld natuurlijk. Er is een tekort aan ervaren ontwikkelaars die op de 'ouderwetse' manier native mobiele apps kunnen bouwen. Met low-code zijn er veel meer mensen die dit kunnen. En het kan onder de streep ook nog eens sneller gebeuren volgens Den Haan. We zien hier dus weer de overkoepelende visie van Mendix, om meer werknemers de mogelijkheid te bieden om ideeën in apps om te kunnen zetten.

Diepere integraties

Een laatste trend richting de toekomst die we op kunnen maken uit de recente aankondigingen van Mendix, is die richting diepere integraties in soms core onderdelen van organisaties. Een goed voorbeeld hiervan is de integratie van het Mendix low-code platform met SAP HANA. De significantie van deze aankondiging kan wat ons betreft niet snel overdreven worden. SAP HANA maakt onderdeel uit van wat je de 'core' van een organisatie kan noemen, de database. Dat was tot voor kort niet de plek waar low-code zich het best op zijn gemak voelde. Low-code werd vooral gebruikt voor applicaties aan de periferie, die veelal customer facing zijn. Op databases bouwde men liever volledig custom applicaties, daarvoor was low-code nog niet volwassen genoeg.

Het idee achter deze integratie is dat je dankzij low-code relatief snel apps deployt, maar dan dus rechtstreeks in de SAP HANA-omgeving. Daar kun je gebruikmaken van de volledige kracht van dat platform, dat in-memory draait en dus razendsnel is. Daarnaast zijn ook zaken zoals security en data analytics afgedekt binnen die omgeving. "Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat je op dezelfde datalaag zit als bijvoorbeeld je ERP-data en dat alle andere SAP-tools rondom bijvoorbeeld datamanagement (Leonardo bijvoorbeeld) hier ook draaien. Dat levert zeer serieuze prestatieverbeteringen op," stelt Den Haan.

Een tweede integratie met het oog op de toekomst waar Mendix de nodige nadruk op legt, is die met de cloud, hoe die er dan ook uitziet. Allereerst is er de introductie van Mendix Cloud Dedicated, een nieuwe managed service. Mendix Cloud Dedicated is er specifiek voor organisaties die geen gebruik willen maken van de 'algemene' Mendix Cloud als managed omgeving, kunnen voor een VPC gaan onder de paraplu van hun eigen AWS-account, maar dan wel in de lucht gehouden door Mendix.

Kubernetes, de runtime die langzaam maar zeker de standaard aan het worden is voor developmentplatformen in de cloud, wordt eveneens niet vergeten. Hiermee kun je nog fijnmaziger aangeven wat je waar wilt deployen, omdat je nu niet beperkt bent tot een AWS-omgeving, maar ook de andere cloudomgevingen kunt inzetten.

De laatste integratie die we in dit artikel uit willen lichten, is die met Siemens MindSphere, een cloud-gebaseerd IoT-besturingssysteem. Op zich niet zo verrassend dat er iets dergelijks gebeurt uiteraard, aangezien Siemens Mendix vorig jaar overgenomen heeft. Toch kun je ook hier weer een duidelijke vingerwijzing in zien richting de toekomst. Industriële IoT is immers sterk in opkomst, dus applicatie-ontwikkeling moet mee.

Uiteindelijk komt dit op ons over als primair een Siemens-strategie, waarmee het een voordeel wil behalen ten opzichte van andere aanbieders van IIoT-platformen. Betere applicaties betekent een betere toegang tot IoT-data en dat betekent weer dat je meer waarde uit die data gaat halen. Dat gezegd hebbende, kun je ook hieraan weer zien dat low-code weer zijn kenmerkende waarde heeft. Er kunnen namelijk sneller apps gebouwd worden, door meer mensen binnen de organisatie.

Conclusie

Sneller apps bouwen door meer mensen blijft de drijvende kracht achter wat Mendix wil bereiken. Alleen het aanbieden van het al bestaande platform is niet genoeg. Daarmee wordt het doel weliswaar deels bereikt, maar er zit nog veel meer rek in low-code. Dat is althans de indruk die wij ervan hebben gekregen. Niet dat we er al zijn, verre van zelfs, maar de recente aankondigingen van Mendix geven wel aan dat er gestaag gewerkt wordt richting het nog volwassener maken van low-code als technologie.

Vooral de Data Hub is hierin uiteraard extreem belangrijk, maar de entree van low-code in de SAP HANA-core mag ook niet onderschat worden, evenals de focus op native mobile development en nieuwe cloud-omgevingen en strategieën. Er gaat ongetwijfeld nog veel gebeuren de komende jaren, maar we weten op basis van wat er vandaag gebeurt al wel waar we globaal aan moeten denken. Het belooft een interessante tijd te worden voor low-code.