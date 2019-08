10 redenen dat softwareprojecten langer duren dan verwacht

Computerprogrammeur Douglas Hofstadter omschrijft zijn wet als volgt: "Alles langer duurt dan je denkt, zelfs als je rekening houdt met de Wet van Hofstadter". Projectmanagers, organisaties en stakeholders blijven deadlines en een tijdlijn benadrukken. Zelfs ontwikkelaars, die gepokt en gemazeld zijn en beter zouden moeten weten, zetten vaak in op een strakke tijdsplanning.

Projectmanagers rekenen erop dat een API twee maanden werk scheelt, maar de programmeur vindt 129 opties - behalve de optie die het bedrijf nodig heeft. Het is al lastig genoeg om een build te maken van je code, maar het is ook lastig om acht programmeurs te leiden die allemaal worstelen met hun eigen bugs die voor een blokkade zorgen.

Al heel lang geleden probeerde iemand productiviteit wetenschappelijker te meten door regels code te tellen. Die theorie werd in 1975 naar de prullenbak verwezen in Frederick Brooks' boek The Myhtical Man-Month, dat liet zien dat deze wiskundige modellen en lineaire progressie bij development simpelweg niet bestaan.

Sindsdien is het pad naar projectafronding alleen maar zwaarder begaanbaar geworden. Slimme ideeën over 'agile dit' en 'continuous dat' werken tijdelijk om een lokaal probleem op te lossen, maar ze maken alles complexer en complexiteit is het ultieme probleem dat moet worden opgelost. Klanten, stakeholders en aandeelhouders willen meer en meer, maar meer betekent dat het langer gaat duren.

Hier volgen tien redenen waarom softwareprojecten altijd langer duren dan verwacht, ondanks nieuwe tools en technieken die ervoor zijn bedoeld om software sneller af te leveren. Ze verklaren misschien niet alle vertragingen, maar dit zal managers wellicht helpen om in te zien waar alle programmeurskracht aan opgaat.

1. Scope-creep

Misschien heeft het project nog dezelfde naam als waar het maanden eerder mee begon, maar de scope en deliverables zijn inmiddels zo veranderd dat het eigenlijk een heel ander project is geworden. Het overkoepelende einddoel is wellicht nog steeds dezelfde, maar de architectuur is zo anders dat alles van de grond af herschreven moet worden.

Het is eerlijk gezegd niet terecht om dit als een project te omschrijven dat langer duurt dan verwacht. Het is meer alsof het eerste project een tijdje terug is afgesloten en er een nieuwe is gestart, maar dan met dezelfde naam en zonder officiële lancering. Sterker nog, er zijn misschien nog enkele projecten 'afgerond' in de tussenliggende maanden. Een juiste berekening zou laten zien dat niet dat ENE project vele maanden langer heeft geduurd dan oorspronkelijk werd geprojecteerd, maar dat ontwikkelaars langer aan verschillende projecten met dezelfde naam hebben gewerkt.

2. Overleg

Ontwikkelaars willen nog wel eens morren over de open kantoren en de noodzaak voor afgesloten ruimtes en enorme over-the-ear koptelefoons zodat ze kunnen werken, maar ondertussen praten we ronduit over de dingen die nodig zijn voor het ontwerp van de software. Het is bijna alsof we liever discussiëren over de aanpak dan het uiteindelijke werk uitvoeren.

We klagen over de tijd die we kwijt zijn aan overleg waarin wordt besproken wat de beste structuur is voor een menu of een nieuw ontwerp wordt doorgenomen, maar het simpele feit is dat zelfs het eenvoudigste project iets vrij nieuws vereist. Programmeren is immers niet zoiets als wegwerkzaamheden, waar we al millennia ervaring mee hebben. Het duurt langer om software te optimaliseren, omdat dit nog lang zo vaak niet gedaan is - en zeker niet volgens de exacte requirements voor de huidige bedrijfsbehoefte.

3. Agile heeft beperkingen

Voor managers draait alles om processen. Frameworks en methodologieën zijn dan ook de voornaamste tool van een projectleider die het tempo wil behouden. Softwareprojectmanagers discussiëren graag over welke methodologie het beste is, maar ze hebben allemaal hun beperkingen. Frameworks zijn immers slechts richtlijnen en werk in de praktijk is vaak anders dan werk in theorie. Je hebt dus uitzondering waar je mee moet omgaan, terwijl de klok doortikt.

Ondertussen neigen ontwikkelaars naar agile, omdat het de meeste bewegingsvrijheid geeft om te kiezen waar we bijdragen, maar zonder milde leiding kan dit resulteren in chaos. Een manager vertelde me ooit dat we ons niet druk hoefden te maken over of de code juist was, want we konden altijd een nieuw agile ticket aanmaken om eventuele fouten te repareren. En hopla, twee keer zoveel lof omdat we twee keer zoveel tickets oplossen. Het lijkt wel alsof we twee keer zoveel bereiken.

4. Je kunt niet alles voorzien

Isaac Newton, grondlegger van differentiaalrekening, zei ooit: "Als ik verder heb gezien dan anderen dan was dit doordat ik op de schouders van reuzen stond." Hoewel differentiaalrekening aan de basis staat van diverse wetenschappen, heeft het maar een paar simpele operaties, wat niet voldoende is voor bijvoorbeeld een salarissysteem dat in 28 lidstaten moet werken. M'n punt is dat we vaak systemen moeten bouwen die tientallen of honderden afdelingen moet verbinden en het is schier onmogelijk om al hun afzonderlijke behoeftes in het achterhoofd te houden.

Erger nog, vaak zijn er geen reuzen op wiens schouders we kunnen staan, omdat het nieuwe systeem alles revolutioneert en radicaal anders aanpakt dan alles wat eraan voorafging. Dus we zetten in op enkele basale abstracties als raamwerk, proberen de details in te vullen terwijl we itereren en bidden op een goede afloop.

5. Stakeholders veranderen van gedachten

Het lijkt misschien of de softwareontwikkelaars het tempo bepalen, maar het vervelende is dat programmeurs vaak met een doel werken dat steeds verder het veld opschuift. Het is niet eerlijk om het softwareteam de schuld in de schoenen te schuiven van veranderingen die werden geëist door klanten en andere stakeholders binnen de organisatie. Soms lijkt het toevoegen van één element een kleine zaak, maar het kan soms heel lastig zijn en roet gooien in het eten van wat er eerder werd opgediend.

6. Datastructuren zijn rigide

Data is een lastig paard om te temmen en het meeste werk zit in het leiden van de juiste bitjes naar de juiste stallen. Een van de grootste spanningsveroorzakers is het maken van de datamodellen en het ervoor zorgen dat de databases alle informatie nauwkeurig en volledig opslaan. Aan de ene kant willen we dat die strikt zijn - zodat we bijvoorbeeld zeker zijn dat er enkel een 0000XX-formaat in de postcodevelden staat, maar aan de andere kant willen we dat ze flexibel genoeg zijn om bijvoorbeeld een postcode van een Duitse klant kunnen opslaan, die in het formaat 00000 staan, Deze modellen itereren kost tijd.

We hebben een structuur nodig die werkt, maar wijzigingen kunnen de structuur onklaar maken. Dat is een eeuwigdurende strijd. Stel dat je altijd maar één naam-entry per persoon hebt, maar als een persoon zijn of haar naam wijzigt, heb je opeens twee entry's. Het wordt opeens minder omdat het meer is.

7. Zaken zijn niet per se vanzelfsprekend

Sommige programmeurs komen met simpele statements die lijken te kloppen, totdat je ze in code probeert vast te leggen. Bijvoorbeeld "een dag heeft 24 uur". Dat is allemaal prima, behalve op de dagen dat zomertijd en wintertijd starten. Afhankelijk van in welk deel van de wereld je je bevindt, kan het ook nog eens op een andere dag zijn. In Europa heeft een dag opeens 24 uur, terwijl dezelfde dag in de VS 25 heeft. Zo zul je in elk project verschillende dingen tegenkomen die niet kloppen. Laten we hopen dat de uitzonderingen die je tegenkomt makkelijk op te lossen zijn en je eindgebruikers niet te erg van streek zijn als ze zo'n bug tegenkomen.

8. Complexiteit is fnuikend

Programmeurs willen hun systemen vooral stroomlijnen, maar gebruikers en stakeholders willen 'verbeteringen' eraan met meer functionaliteiten en use-cases om er meer bedrijfswaarde uit te kunnen halen. Features zijn mooi, maar het toevoegen van betere features betekent dat er meer codelogica wordt geschreven en de complexiteit van het geheel groeit daarmee exponentieel.

Sommige features zijn eenvoudig toe te voegen maar hebben enkele onbedoelde gevolgen, die vreemde verrassingen veroorzaken, die leiden tot meer onverwachte vergaderingen om beslissingen te nemen over zaken waar je niet had verwacht beslissingen over te hoeven nemen. Als je niet met grote zorg een nieuwe laag aan je code of een kolom aan je database toevoegt, kan de complexiteit van het project exploderen en sta je morgen opeens veel verder van de eindstreep dan gisteren.

9. Reviews leiden tot feature-creep

Ontwerpreviews zijn een essentieel onderdeel van het ontwikkelproces, maar iedereen wil dat hun software meer doet en dat leidt tot feature-requests bij vergaderingen die bedoeld zijn om het ontwerp te beoordelen. Soms is het makkelijk zo'n verzoek af te wijzen omdat het buiten de scope van het huidige project ligt, maar er zijn vaak onschuldig ogende verzoeken die veel meer herschrijven vereisen dan je zou verwachten. Soms kan het uren kosten om een design te reviewen om te bepalen of dit een makkelijk of moeilijk geval is. Maar je komt er niet onderuit dit proces te doorlopen met stakeholders. Het is noodzakelijk voor goede development. Dus we zijn gedoemd om door de code te vlooien om te zien of dit meteen kan, of dit meer iets is voor versie 2.0 of zelfs 5.0.

10. Langzamer is beter

Langzame vooruitgang van een project kan het bloed onder je nagels vandaan halen, maar voor softwareontwikkeling is dit geen bug, maar een feature. Haastige spoed is goed voor code die buggy en kwetsbaar is. Als programmeurs de tijd nemen, zorgen we ervoor dat het fundament stevig genoeg is en dat alle logica doorwrocht is en werkt. Klagen over het tempo leidt alleen maar af van onze taken en brengt juist het project verder in gevaar. Laat ons gewoon ons werk doen.