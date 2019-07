In welke gevallen is C beter?

Taal vergeleken met C++, Java, C#, Go, Rust en Python.

Taal vergeleken met C++, Java, C#, Go, Rust en Python.

Een technologie wordt niet vijftig jaar gebruikt als er niet iets is dat het beter kan dan de rest. Dat geldt zeker voor computertechnologie. Programmeertaal C bestaat sinds 1972 en is nog steeds een van de fundamentele bouwstenen van onze door software gedomineerde wereld.

In sommige gevallen bestaat een technologie simpelweg omdat mensen er niet aan zijn toegekomen om het te vervangen door iets beters. De laatste decennia zijn er tientallen programmeertalen verschenen, waarvan sommige expliciet bedoeld waren als opvolger van C en enkele hebben wat aandeel van C afgesnoept.

Het is niet moeilijk om te beargumenteren dat C vervangen kan worden. Diverse onderzoeken, software-ontwikkeltrends en programmeertalen laten zien dat iets op een betere manier kan dan hoe C het doet. Maar C blijft volharden, met vele decennia aan onderzoek en ontwikkeling om het te versterken. Wat betreft prestaties, bare-metal compatibiliteit en alomvattende aanwezigheid zijn er maar weinig alternatieven. In dit artikel vergelijken we C aan de hand van een aantal alternatieven.

C versus C++

Uiteraard wordt C het vaakst vergeleken met C++ dat, zoals de naam al doet vermoeden, is geschreven als uitgebreidere aanpak van C. De verschillen tussen de twee zijn, afhankelijk van wie je het vraagt, uitgebreid of overtollig.

C++ is nog steeds C-achtig in zijn syntaxis en aanpak, maar biedt enkele features die niet native in C aanwezig zijn: namespaces, templates, exceptions, automatisch geheugenbeheer, enzovoorts. Projecten die de hoogste performance eisen - databases of machine learning bijvoorbeeld - worden vaak in C++ geschreven om met de features ieder beetje mogelijke performance uit de systemen te trekken.

Daarbij voegt C++ veel vaker dingen toe dan C. De aankomende versie, 20, geeft nog meer elementen, zoals modules, co-routines, een synchronisatie library, en concepts. De laatste revisie van C daarentegen voegt weinig toe en legt de nadruk op het behoud van achterwaartse compatibiliteit.

Maar alle plussen van C++ kunnen ook minpunten zijn. Grote zelfs. Hoe meer features van C++ je gebruikt, hoe meer complexiteit je toevoegt en hoe lastiger het wordt om resultaten onder controle te houden. Ontwikkelaars die zich vastleggen op een specifiek deel van C++ kunnen de ergste valkuilen en overtolligheid vermijden. Maar sommige organisaties zijn wars van de complexiteit van C++ en het schrijven in C dwingt ontwikkelaars om in een specifieke subset te blijven. Zo mijden de ontwikkelaars van de Linux-kernel C++.

Het kiezen van C boven C++ kan dus een manier zijn om ervoor te zorgen dat jij - en de ontwikkelaars die de code na jou moeten onderhouden - niet hoeven te worstelen met zulke complexiteiten door minimalisme af te dwingen. Aan de andere kant heeft C++ de rijkere featureset niet voor niets en dat kan een belangrijke afweging zijn. Kortom, als minimalisme beter past bij je huidige en toekomstige projecten (en teams) dan is C de logischer keuze.

C versus Java

Al decennia is Java een veelgebruikte taal voor de ontwikkeling van (zakelijke) software. De belangrijkste enterprise softwareprojecten zijn in Java geschreven, inclusief een grote meerderheid van projecten van de Apache Software Foundation. Java blijft een belangrijke taal voor de ontwikkeling bij nieuwe projecten met zakelijke requirements.

De syntaxis van Java leent veel van C en C++. Maar in tegenstelling tot C compileert Java niet standaard naar native code. In plaats daarvan compileert de Java runtime environment de Java-code just-in-time (JIT) om in de doelomgeving te draaien. JIT Java-code kan de prestaties van C benaderen of zelfs overtreffen.

De filosofie van 'write once, run anywhere' achter Java zorgt ervoor dat er voor Java-programma's weinig aan de onderliggende architectuur hoeft te worden veranderd, in tegenstelling tot C. C is wel geport naar een heleboel architecturen, maar voor C-programma's moet je nog steeds aanpassingen doen naar gelang je bijvoorbeeld op Windows of Linux gaat draaien. Die combinatie van portabiliteit en sterke prestaties, tezamen met een enorm ecosysteem aan library's en frameworks, make Java een voor de hand liggende taal en runtime voor zakelijke applicaties.

Waar Java onderdoet voor C is een gebied waar het nooit de bedoeling is geweest dat Java concurreert: dicht op de hardware zitten. C-code wordt gecompileerd naar machinetaal, die direct wordt verwerkt. Java wordt gecompileerd naar bytecode, wat tussenliggende code is die de Java Virtual Machine interpreteert en vertaalt naar machinetaal. Daarbij is het geheugenbeheer van C - hoewel de automatische geheugensanering van Java soms een uitkomst is - beter geoptimaliseerd voor programma's die met beperkte geheugenresources aan de slag gaan.

Dat gezegd hebbende, is er een aantal gebieden waar Java in de buurt komt van C qua snelheid. Je JIT-engine van de JVM optimaliseert routines op runtime gebaseerd op het gedrag van een programma, waardoor er een hoop optimalisaties mogelijk zijn die niet kunnen bij ahead-of-time compilatie van C. En hoewel de Java-runtime geheugensanering automatiseert kunnen enkele nieuwere applicaties daar omheen werken. Zo optimaliseert Apache Spark in-memory verwerking deels door eigen geheugenbeheercode te gebruiken die de JVM omzeilt.

C versus C# en .Net

Bijna twintig jaar na hun introductie zijn C# en het .Net Framework belangrijke onderdelen van de zakelijke softwarewereld. De twee zouden Microsofts antwoord op Java zijn: een beheerd compilersysteem en universele runtime. Veel van de zaken die we net noemden toen we C met Java vergeleken zijn ook waar voor C en C#/.Net.

Net als Java (en in zekere zin Python, waar we straks nog op terugkomen) beidt .Net portabiliteit tussen verschillende platforms en een rijk ecosysteem aan geïntegreerde software. Dat zijn geen kleine dingen, als je bekijkt hoeveel enterprise-level ontwikkeling in een .Net-wereld plaatsvindt. Als je een programma ontwikkelt in C#, of elke andere .Net-taal, kun je een universum aan tools en library's gebruiken die zijn geschreven voor de .Net-runtime.

Nog een Java-achtig voordeel van .Net is JIT-optimalisatie. C# en .Net-programma's kunnen ahead-of-time worden gecompileerd zoals C, maar ze worden hoofdzakelijk just-in-time gecompileerd door de .Net-runtime en geoptimaliseerd met runtime-informatie. JIT-compilatie zorgt ervoor dat er allerlei optimalisaties kunnen worden uitgevoerd voor een draaiend .Net-programma die niet kunnen worden uitgevoerd in C.

Net als C, leveren C# en .Net verschillende mechanismes om geheugen direct aan te spreken. Heap-, stack- en onbeheerd systeemgeheugen zijn allemaal te benaderen via .Net-API's en -objecten. Ontwikkelaars kunnen de unsafe-modus in .Net gebruiken om zelfs grotere performance te behalen.

Dit heeft wel een prijs. Beheerde objecten en unsafe objecten kunnen niet arbitrair worden uitgewisseld en schakelen tussen de twee gaat ten koste van de prestaties. Dat betekent dat als de prestaties van de .Net-applicaties moeten worden gemaximaliseerd, met het schakelen tussen beheerde en onbeheerde objecten tot een minimum moet beperken. Als je die prestatiekosten niet kunt gebruiken of als de .Net-runtime een slechte keuze is voor de doelomgeving (laten we zeggen, kernelruimte), of zelfs helemaal niet beschikbaar is, dan heb je C nodig. In tegenstelling tot de twee van Microsoft, heb je standaard direct geheugenbeheer in C.

C versus Go

Go-syntaxis heeft veel te danken aan C: accolades als start- of begrenzende tekens, statements die worden afgesloten met puntkomma's, enzovoorts. Ontwikkelaars die bedreven zijn in C kunnen in de regel zonder al te veel moeite overstappen op Go, zelfs met die aanvullende features als namespaces en pakketbeheer.

Een van de ontwerpdoelen van Go was leesbare code: zorg ervoor dat ontwikkelaars een Go-project snel kunnen bekijken en vlot de codebase leren kennen. Het grokken va C-codebases kan lastig zijn, omdat ze een optische warboel kunnen zijn van macro's en #ifdefs die specifiek voor een bepaald project en team zijn. De syntaxis van Go, en de ingebouwde codeformaten en projectmanagementtools zijn bedoeld om dat soort geïnstitutionaliseerde complexiteiten te beperken.

Go heeft ook features als goroutines en channels, ingebouwde tools voor concurrency en berichten tussen componenten. Bij C zou je dit zelf moeten regelen of via een externe library moeten aanspreken, maar bij Go zit dit erin verwerkt, zodat het stukken eenvoudiger is om software te bouwen dat hier gebruik van maakt.

Maar waar Go het meest verschilt van C is bij het geheugenbeheer. Go-objecten worden standaard automatisch beheerd en gesaneerd. Voor de meeste programmeertaken is dit ontzettend handig. Het betekent echter ook dat het lastiger is om een programma te schrijven dat geheugen op een deterministische wijze beheert.

Er is ook een unsafe-package meegeleverd om om te gaan met Go's types op een veilige manier, zoals willekeurig geheugen lezen en schrijven met een Go Pointer. Unsafe gebruikt daarvoor een waarschuwing dat programma's die hiermee worden geschreven niet onder de Go 1-compatibiliteit richtlijnen vallen en wellicht niet meer zo portable zijn.

Go is erg geschikt voor het bouwen van zaken als CLI-utilities en netwerkservices, omdat deze zelden zulke fijnmazigheid vereisen. Voor programmeerwerk als low-level stuurprogramma's, componenten van het OS op kernelniveau en andere taken die strakke controle over het geheugen eisen, ben je beter af met C.

C versus Rust

Rust is vooral een reactie op de geheugenbeheerissues die je hebt met C en C++, alsmede enkele andere tekortkomingen van de taal voor bepaalde doeleinden. Rust compileert naar native machinetaal, waardoor het qua prestaties overeenkomt met C. Maar geheugenveiligheid is de primaire aantrekkingskracht van Rust.

De syntaxis en compilatieregels helpen ontwikkelaars om veelvoorkomende geheugenblunders te vermijden. Als een programma een geheugenissue heeft dat botst met de syntaxis van Rust dan compileert het simpelweg niet. Nieuwkomers, vooral programmeurs die kennis hebben van een taal als C die ruimte laat voor dergelijke bugs, zijn in de eerste fase van het leren van Rust vooral bezig met het ontdekken hoe je de compiler tevreden houdt. Voorstanders van Rust vinden dat deze ellende in het begin een langetermijnvoordeel heeft: veilige code die ondanks dat wel presteert.

Ook heeft Rust betere tooling. Project- en componentbeheer zijn deel van de standaardtoolchain, net als bij Go. Er is een standaardmanier om packages te beheren, projectmappen te organiseren en veel andere dingen te doen die ad-hoc gebeuren in C.

Maar wat door voorstanders als voordelen worden gezien, kan wel eens als het tegenovergestelde worden ervaren door een C-ontwikkelaar. De safety-features van Rust bij het compileren kunnen niet worden uitgeschakeld, dus zelfs het simpelste programmaatje moet voldoen aan de strikte geheugenregels van Rust. C is in zijn standaard minder geheugenveilig, maar is wel stukken flexibeler en vergevingsgezinder.

Nog een mogelijk nadeel is de grootte van de Rust-taal. C heeft relatief weinig features, zelfs als je de standaardlibrary meeweegt. De featureset van Rust is groot en blijft groeien. Net als met C++ betekent meer features meer kracht, maar ook meer complexiteit. C is een kleinere taal, maar daardoor ook makkelijker te ontwerpen in je hoofd en daardoor beter geschikt voor projecten waar Rust overkill voor zou zijn.

C versus Python

Als je het vandaag de dag over software-ontwikkeling hebt, gaat het vroeger of later over Python. De taal is immers "de een na beste keus voor alles" en ook zonder twijfel een van de meest veelzijdige, met duizenden third party-libraries.

Wat Python benadrukt, en waar de taal het meest verschilt van C, is het bevoordelen van ontwikkelsnelheid boven uitvoeringssnelheid. Een programma dat je een uur zou kosten om te schrijven in een andere taal - zoals C - kun je in enkele minuten samenstellen in Python. Aan de andere kant kost dat programma enkele seconden om uitgevoerd te worden in C, maar een minuut in Python. (Vuistregel: Python-programma's draaien in de regel een orde van grootte langzamer dan een equivalent in C.) Maar voor veel taken op moderne hardware is Python snel genoeg. Dat is een factor in waarom het zo groot is geworden.

Nog een groot verschil is geheugenbeheer. In Python regelt de runtime dit allemaal waardoor ontwikkelaars zich niet druk hoeven te maken over de ins en outs van het vrijmaken en toewijzen van geheugenruimte. Maar ook hier geldt dat het gebruiksgemak ten koste gaat van prestaties van de runtime. Als je schrijft in C moet je geheugen nauwlettend in de gaten houden, maar een goed ontworpen programma in C is de gouden standaard voor machinesnelheid.

Onder de motorkap hebben de twee talen een diepe band: de Python-runtime is namelijk geschreven in C. Hierdoor kan Python library's die in C en C++ zijn geschreven gebruiken. Belangrijke delen van het Python-exosysteem aan third party-library's, zoals die voor machine learning, zijn in hun kern C.

Kortom: als ontwikkelsnelheid belangrijker is dan uitvoeringssnelheid, en als de meeste delen kunnen worden geïsoleerd in componenten in plaats van verspreid te worden door de hele code, dan is Python of een mix van Python met C-library's een betere keuze dan C. In alle andere gevallen, is C nog altijd het beste.