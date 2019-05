Hoe de low-code platformen zich tot elkaar verhouden

Bij veel organisaties wordt low-code gebruikt om de legacy langzaamaan te vervangen. Men wil flexibel worden maar heeft geen tijd om hier jaren over te doen. Bovendien is er een groot tekort aan developers, en dan is het steeds volwassener wordende low-code een steeds beter alternatief. Appian is vooral in de VS bekend, maar heeft ook een vertegenwoordiging in Nederland.

Snel ontwikkelen

Op AppianWorld was het even zoeken naar het onderscheidend vermogen van de vendor. In eerste instantie leek het heel gewoon low-code wat de klok sloeg. Zoals alle low-code vendors stelde Matt Calkins, mede-oprichter van Appian, dat Appian er is om snelheid te winnen in de ontwikkeling. "We maken het makkelijk om applicaties te maken." Snel van een idee naar een applicatie... waar heb ik dat eerder gehoord? O ja, op MendixWorld toen Mendix CEO Derek Roos op het podium stond. En net als Mendix komt er bij Appian helemaal geen code bij kijken, alles gebeurt 'whizzy' met drag&drop. Daarnaast zijn er niet heel ervaren ontwikkelaars nodig. Calkins gaf zelfs de garantie af dat elke applicatie kan worden gemaakt in acht weken en dat ontwikkelaars met twee weken training klaar zijn om aan de slag te gaan. Die garantie verhief hij zelfs tot thema van de conferentie.

Maar in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Roos voorstaat, die op zijn podium stelde dat iedereen in de organisatie applicaties kan maken en dus ook mensen uit de business, is Calkins wat dat betreft terughoudend. Hij vertelde me dat het ontwikkelen met Appian niet voor iedereen is en dat businessmensen zich er dus maar beter niet mee bezig kunnen houden. "Het kan wel, maar ik zou het niet aanraden", zei hij.

Voor het ontwikkelen met Appian is namelijk wel wat vaardigheid nodig. Zo zijn er drie vaardigheidsniveaus van ontwikkelaars. Ontwikkelaars van het eerste niveau hebben twee weken training en een examen gedaan. Dan kunnen ze aan de slag. Ontwikkelaars bereiken het tweede niveau als ze een jaar ervaring hebben en een nieuw examen hebben gehaald. Tot slot is er een derde niveau ontwikkelaars met twee jaar ervaring, een volgend examen en een interview.

Bovendien, stelt Calkins, hebben ontwikkelaars een andere manier van denken dan mensen uit de business. Zeker als het gaat om het gebruik van variabelen. "Die moeten goed gedefinieerd zijn en herbruikbaar. Dat doen ontwikkelaars toch anders dan mensen uit de business. Die hebben weer andere vaardigheden." Maar de businessmensen moeten volgens hem wel betrokken worden. En daarom is eenvoud van belang, denkt Calkins. "Eenvoud is de sleutel, want als de business kan begrijpen wat er gebouwd wordt, dan kunnen ze betrokken worden, dan kunnen ze de applicatie mee vormgeven. Ze kunnen vertellen wat ze missen en hoe ze dingen anders zouden doen."

Wat dit betreft is Appian dus meer als OutSystems, waar ze ook niet van citizen developers houden. Alleen het verschil met OutSystems is weer dat dat systeem .NET code uitspuwt, die nog helemaal gefinetuned kan worden, terwijl Appian geen code nog heeft om applicaties te bouwen. Ontwikkelaars maken applicaties door bouwblokken in elkaar passen en die verschillende bouwblokken worden direct gedraaid op het Appian platform.

Focus op het platform

Het eerste vage onderscheid dat ik zie is dat Appian zich heel specifiek richt op grote bedrijven. "Het gaat ons om high performance en misson critical applicaties van grote organisaties", stelt Matt Calkins. Het IT-landschap van die organisaties is door overnames en continue ontwikkeling vaak incoherent geworden, zo gaat hij verder. Problemen zijn over het algemeen opgelost door weer een nieuwe silo in het systeem te creëren, stelt Calkins. Dat dat kan zomaar resulteren in duizenden silo's die niet goed met elkaar communiceren. Hij noemt als voorbeeld een organisatie die voor één klant iets moet veranderen, waarna er in 27 systemen iets moest worden aangepast, waar per systeem drie telefoontjes voor nodig zijn. "Dat is heel veel moeite voor één kleine aanpassing." Met Appian staan alle applicaties op één platform en is er dus maar één wijziging nodig om de aanpassing in alle applicaties door te voeren, stelt hij.

Waarbij overigens opgemerkt moet worden dat het niet de bedoeling is om alle applicaties met Appian te maken, benadrukt Calkins. Het gaat alleen om de custom applicaties, verder heb je natuurlijk de applicaties in de markt, want waarom zou je een nieuwe Salesforce of SAP gaan maken? Die applicaties haken door middel van integraties wel in op het Appian platform.

Het wordt me zo duidelijk daar de focus ligt: op het platform en niet zozeer op de applicaties. Het platform zorgt ervoor dat alles met elkaar kan praten. "Alle oplossingen zijn gebouwd op hetzelfde platform en dus zijn ze compatibel met elkaar. Ze volgen dezelfde regels en hebben dezelfde versie van de waarheid, waardoor er over de hele organisatie een gezamenlijk perspectief is van wat er gaande is", zo drukt Calkins het uit in zijn keynote.

BPM

Maar het kwartje valt pas echt als me wordt verteld dat Appian oorspronkelijk uit de hoek komt van Business Process Management. Daar ligt 20 jaar geleden hun oorsprong en van daaruit zijn ze richting low-code gegaan. Het is dus niet eens zozeer een low-code vendor, als wel een vendor met een platform voor enterprise business operations, dat low-code capaciteiten heeft. En daar heb ik dan eindelijk de werkelijk andere invalshoek te pakken die Appian onderscheid van OutSystems en Mendix.

Dit plaatst ook direct de uitspraak in perspectief die Aegon CTO Anke Schlichting tegen me maakte toen ik haar interviewde. "Wij gebruiken Appian niet eens zozeer als low-code, maar als tool voor ons business process management." Geen wonder, want daar is het ook voor bedoeld.

Aegon is dan ook vrijwel de perfecte case, die ook uitgebreid aan bod kwam op het podium van AppianWorld. Anke Schlichting kreeg een tijdslot in de openingskeynote, waar ze heel goed gebruik van maakte en het publiek inpakte met een goed verhaal, waarin ze beschreef hoe Aegon met behulp van het low-code platform van Appian de legacy heeft aangepakt. En uit het gesprek dat ik achteraf met haar had, bleek dat de pijn van die legacy er vooral in bestond dat ze, door de complexiteit die er ontstaan was door het inpassen van allerlei verschillende afspraken en regels, voor een uitdaging stonden in het maken van logische en aantrekkelijke customer journeys en klantprocessen. En dat is dus precies een process management-probleem waar Appian goed in is.

Het opschuiven van de grens

Malcolm Ross, Vice President product marketing van Appian, stelde dat er bij low code altijd een grens is tussen complexiteit en flexibiliteit. Die grens wil je altijd zoveel mogelijk opschuiven in de richting van flexibiliteit. Op het gebied van business process managment heeft Appian heel veel ervaring en daardoor kunnen ze die grens inderdaad steeds verder opschuiven. Daar ligt hun kracht en dus gaan daar ook de meeste recources naartoe. Aan de andere kant is het echter niet het platform waarop je een tot op de kleinste pixel perfecte app wil gaan bouwen. "Dat zou geen logische keuze zijn", aldus Ross. Daarvoor raadde hij zelfs eerder OutSystems aan, waarbij je veel nauwkeuriger te werk kunt gaan omdat je de .NET code hebt die je kunt aanpassen. En hij sloot ook niet uit dat de twee platformen ooit met elkaar geïntegreerd worden, zodat je ze beide kunt gebruiken waar ze goed voor zijn.

En zo blijkt dat de verschillende low code platformen inderdaad ieder hun eigen specialiteiten hebben en dat ze in te zetten zijn naar gelang wat je nodig hebt. Mendix is uitstekend voor het snel bouwen van apps in een micro services omgeving. Zo sprak ik op MendixWorld met een lokale overheid die het platform inzette om shadow IT onder controle te krijgen. Ze stelden de tool beschikbaar aan de Excell- en Access-ridders, zodat die onder het toeziend oog van IT hun eigen applicaties konden bouwen zoals ze dat zelf wilden. OutSystems is weer uitstekend als je de controle wilt hebben over elke laatste pixel, aangezien je de code krijgt. Daarvoor heb je dan wel ontwikkelaars nodig die de taal goed kennen.

Appian tot slot is de moeite van het overwegen waard als je je processen wilt flexibiliseren en toch goed beheersbaar houden. Als dat het geval is, dan kun je ook eens kijken naar wat ze deze AppianWorld allemaal hebben aangekondigd, zoals de samenwerking met Google AI, de kant-en-klare oplossing voor het beheren van je RPA en het intelligent contact center. Wie weet kun je er iets van heel goed gebruiken.