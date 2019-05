10 beste tools voor het programmeren van blockchains

Bedrijven wachten over het algemeen rustig af van wat er gebeurt met cryptovaluta, waar de meeste explosieve dingen qua blockchain mee gebeuren. Dat is langzaam aan het veranderen en organisaties steken ook voorzichtig een teen in het water om te zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de databasetechnologie.

Sommige worden verleid door de belofte van een enorm fortuin omdat ze cryptovaluta willen inzetten als valuta zoals de euro. Andere zijn meer geïnteresseerd in de autoriteit van p2p-gevalideerde transacties en willen ze gebruiken voor alles van hardcore wetenschappelijke projecten tot aan het verbeteren van interne processen. Ze willen samen met klanten wel de zekerheid van mechanismes die stevig in de praktijk zijn getest.

Dus het is nog niet eenvoudig om een brug te slaan tussen de voorzichtige, sceptische kant en de wilde, avontuurlijke kant van potentiële blockchaingebruikers. Zelfs als je cryptovaluta maar helemaal negeert en de technologie alleen moet gaan gebruiken voor simpele authenticerende transacties en het volgen van processen, is het belangrijk de cryptografie goed in te zetten. Blockchain is geen plek voor eigen, originele cryptocode, maar voor gevestigde library's, waar tijd en een community van ontwikkelaars en gebruikers de bugs hebben aangepakt.

De juiste library voor jouw blockcahinstack hangt heel erg af van hoe je bedrijf blockchain wil gaan gebruiken. Organisaties die de technologie willen inzetten voor contractbeheer hebben bijvoorbeeld library's nodig die koppelen aan verschillende blockchains die nu opkomen. Maar organisaties die meer geïnteresseerd zijn in tokenization en cryptovaluta, moeten vooral koppelen aan bestaande uitwisselingsplatforms.

Hier zijn tien van de spannendste library's - op alfabetische volgorde - die als fundament kunnen dienen om blockchaintechnologie te integreren in je zakelijke software.

BigChainDB

Zowel databases als blockchains gaan over het opslaan van gegevens. Mensen discussiëren graag over de verschillen en overeenkomsten, maar het bedrijf achter BigChainDB probeert de twee concepten te mengen met een gedistribueerde database die features van blockchain gebruikt, met name het idee van een onwijzigbare ledger. Het systeem reageert op de MongoDB's querytaal en biedt een complexe machtigingarchitectuur voor allerlei onwijzigbare records en assets. Er is een community-versie met open source-licentie, of je kunt het bedrijf inhuren als consultant of voor de ondersteuning van producten.

Bitcoin Core

Hte Bitcoin-protocol is ontworpen voor decentralisatie. De ontwikkelaars die serieus met de cryptovaluta werken, zullen 'full nodes' willen gebruiken, die volledig betrokken zijn bij het consensusproces om nieuwe blocks toe te voegen. Bitcoin Core is de definitieve referentie-editie voor deze software, maar als je alleen wilt minen of transacties wilt uitvoeren, zijn er klonen als Bcoin, een JavaScript-library voor Node.js-gebruikers. Er is ook Bcoin Cash als je met de fork Bitcoin Cash wilt werken. Als je actief transacties wilt onderzoeken is er bPanel van het Bcoin-team. Deze library doet dienst als 'BMS', Bitcoin Management System, met alle features die je in een CMS als WordPress of Drupal vindt.

Coinbase

Mensen die met cryptovaluta willen werken, zitten niet altijd te wachten op de uitdagingen en het gedoe van daadwerkelijke participatie in het transactieproces. Ze vinden het prima om iemand anders het werk te laten doen. Een van de wisselbeurzen waar het meest in is geïnvesteerd is Coinbase, een bedrijf dat API's aanbiedt voor partijen die transacties willen verwerken. Er zijn Coinbase-library's voor Ruby, PHP en Node die wallets onderhouden, een historie van de prijzen bijhoudt, en transacties opzetten voor de vier grote munten die het platform ondersteunt (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin en Ethereum).

Corda

Open source-project Corda is wat de bancaire sector heeft toegevoegd aan de blockchainwereld. Het is geen valuta of vervanger van de bank, omdat banken al een uitgebreide methode hebben om betalingen te settelen. Het is meer een library voor het bouwen van een eigen gedistribueerde ledger, een concept dat een beetje anders is, maar ongeveer hetzelfde bereikt. Groepen bedrijven of mensen kunnen smart contracts opstellen en de ledger gebruiken om te zien wie assets in het bezit heeft. De code is meer gericht op zakelijke toepassingen en minder op het omverwerpen van de financiële sector.

Embark

Het maken van een smart contract of Distribnuted App (DApp) op het Ethereum-platform vereist behoorlijk wat organisatie. Ten eerste moet de code gecompileerd, dan getest en vervolgens worden uitgerold op een netwerk. Embark is dan ook een hele verzameling aan tools en library's met een editor, web-userinterface, transactieverkenner en een aantal plug-ins voor beheer taken. Ze werken allemaal als een IDE voor de Ethereum-wereld.

Ethereum

Het Ethereum-platform is vrij complex en staat open voor experimenten. Ontwikkelaars die een smart contract willen ontwerpen kunnen een robuuste taal gebruiken om complexe overeenkomsten te programmeren om te gebruiken in een blockchain. De officiële referentie die in Go is geschreven is een featurerijke implementatie die overal op het web draait. Gebruikers die een node willen gebruiken hebben drie keuzes: full (volledige netwerkdeelnemer), light (vooral validatie) of archive (opslag). Ethereum heeft verder een aantal tool voor ontwikkelaars om digitale contracten mee te definiëren, zoals een versie van de virtuele machine die hem uitvoert. Fans van specifieke talen kunnen versies van de Ethereum-stack vinden voor hun eigen programmeertaal die ofwel de Ethereum-code direct implementeren of veel van dezelfde structuur lenen. Pyethereum, bijvoorbeeld, is een core-library met een CLI om Python te gebruiken voor de interactie met de blockchain. Ontwikkelaars die Python verkiezen en hun eigen smart contract willen schrijven kunnen ook Vyper proberen, een 'op beveiliging gerichte' taal voor het ontwikkelen van contracten, die 'Pythonic' is. Er zijn soortgelijke library's voor andere talen, zoals Web3.js voor JavaScript of Nethereum voor .Net.

GUN

Het is moeilijk om het woord 'blockchain' ergens aan te treffen in de GUN-documentatie, maar er zijn veel overeenkomsten. Voornamelijk dat GUN een 'volledig gedecentraliseerde' tool is voor het synchroniseren van data onder een gedeeld netwerk. Er is geen beheerder met een leidende bron. Een groot verschil met traditionele blockchains is dat er geen consensusprotocol is. Maar GUN is nog steeds een goede basis voor het bouwen van DApps, omdat de informatie makkelijk en snel door het netwerk beweegt, De documentatie claimt dat het verlies van belangrijke gegevens vrijwel onmogelijk is. Als je algoritme niet vereist dat er consensus wordt bereikt over welke transactie waar is - iets wat bijvoorbeeld gebeurt in sociale netwerken waar elke deelnemer op zichzelf staat - kan een tool als GUN de voordelen leven van de gedistribueerde eigenschappen die je bij een blockchain zit, zonder de tijd en resources die vereist worden door een proof-of-watdanook algoritme.

Hyperledger

Een van de grootste open source-projecten voor het bouwen op blockchainprojecten is Hyperledger, een grote verzameling tools en frameworks voor het onderhouden van een brede infrastructuur om vertrouwde gegevens te delen. De tools die daarop worden ontwikkeld, zijn gericht op het ondersteunen van onafhankelijke implementaties bij bedrijven. Neem bijvoorbeeld Grid, die is gericht op het volgen van materialen en betalingen door de netwerken van leveranciers. De verzameling library's biedt een vooraf gedefinieerde set aan formaten die kunnen worden aangepast voor een specifieke productiesector. Tools van subprojecten als Irora en Sawtooth zijn modulair, zodat ontwikkelaars de juiste set aan machtigings- en consensustools kunnen gebruiken voor hun implementatie.

Quorum

Dat veel van de data van blockchains openbaar wordt gedeeld is zowel een feature als een uitdaging. J.P. Morgan Chase forkte met Quorum blockchainplatform Ethereum als experiment om betere privacy en efficiëntere consensus in te bouwen. Private blockchains van bedrijven of groepen organisaties kunnen Quorum inzetten voor snellere, simpelere blockchains die nog steeds de belofte van een gedeelde betrouwbare record leveren, maar dan zonder de extra kosten en moeite van mining. Het Raft-model bijvoorbeeld wijst leader-nodes toe die de uiteindelijke beslissingen nemen over de inhoud van de keten. Following-nodes accepteren deze beslissingen. Omdat transacties niet ter discussie staan, kunnen ze in milliseconden worden afgewikkeld. Als je deelnemers niet automatisch vertrouwt, is er het Istanbul-model dat Byzantine Fault Tolerance gebruikt om consensus te bereiken. Quorom heeft ook nog een mechanisme gebaseerd op een machtigingenmodel om private transacties te maken en de details te verbergen voor andere deelnemers van het consortium. De individuele nodes gebruiken aparte hashbomen voor de openbare en privégegevens, zodat beide naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Truffle

Met een IDE die is geoptimaliseerd voor smart contracts is het veel makkelijker om dergelijke programmatuur te schrijven. Truffle is gebouwd voor het maken, testen en uitrollen van contracten die in Solidity zijn geschreven, de programmeertaal van de Ethereum-blockchain. Als je tekst toevoegt, compileert de Truffle IDE de code en integreert het deze met verschillende andere Ethereum-packages die je beheert met EthPM. Testen doe je in een 'clean room-omgeving' met een private versie van de Ethereum-blockchain, bekend als Ganache, die je lokaal draait. Tests kunnen worden geschreven in Solidity voor het testen in een blockchainwereld, of JavaScript/TypeScript om te simuleren hoe de toepassingen omgaan met de buitenwereld als ze eenmaal live gaan. Het project heeft ook Drizzle, een verzameling React/Redux datamanagementtools om front-ends voor webapplicaties makkelijker te kunnen bouwen.