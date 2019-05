Wat bedrijven zoeken in een blockchainspecialist

Bedrijven zoeken afgestudeerde software-ontwikkelaars en businessdeskundigen met het oog op blockchain die vier specifieke vaardigheden bezitten, stelt consultancy KPMG. Die verwacht dat dit jaar het aantal organisaties stijgt dat blockchain onderzoekt voor het vinden van nieuwe bedrijfsmodellen tot het starten van pilotprojecten en het uiteindelijk opschalen naar werkbare oplossingen.

Volgens KPMG zij organisaties op zoek naar werknemers die blockchain op een breed niveau snappen, met kennis van Distributed Ledger Technology, peer-to-peer-topologieën en consensusmechanismes: allemaal elementen die techneuten nodig hebben om een goedbetaalde blockchainbaan te vinden. Maar nog belangrijker is een greep op hoe business functioneert en hoe je de opkomende technologie toepast om een specifiek bedrijfsprobleem op te lossen.

Snijpunt technisch en bedrijfsinzicht

"Het belangrijkste wat we doen is het balanceren van een begrip van hoe de technologie werk zonder dat we blockchain een hamer maken die op zoek is naar een spijker", zegt Tegan Keele, KPMG's blockchain-chef. "Je moet weten hoe je dit toepast en dat krijg je alleen maar als je begrip hebt van bedrijfsprocessen." Daarnaast moeten IT'ers in een blockchainteam de nuances begrijpen van een hoop verschillende technologieën, zoals cloud, protocollen, netwerken, ERP 's en wanneer je verschillende mechanismes of platforms zou moeten gebruiken.

"Daardoor kunnen ze inschatten hoe blockchain werkt binnen een bestaand ecosysteem en hoe dat van invloed is op de blockchainoplossing", aldus KPMG. "Voor degenen die aan de ontwikkelkant willen werken, is enige programmeerkennis (JavaScript, HTML, solidity, et cetera) handig." Dat betekent dat bedrijven zoeken naar blockchainontwikkelaars met bedrijfsinzicht - zoals begrip over aanbestedingssystemen, of financiële- of supply chain-processen - en dat zijn vaardigheden die veel HBO's en universiteiten al meegeven. KPMG zoekt ook naar technische kennis van kandidaten, of inzicht in hoe data die wordt aangemaakt door een blockchainplatform gebruikt kan worden in een bedrijfscontext.

Een van de belangrijkste eigenschappen van blockchain is de mogelijkheid om breder te gaan dan een organisatie en bedrijfspartners en meerdere disparate partijen te verbinden via één transparant bedrijfsnetwerk. "Maar als je meerdere partijen verbindt en iedere deelnemer kijkt naar het netwerk zullen ze allemaal net iets anders zien", vertelt Keele. "Dus begrip over hoe je inzichten destilleert uit deze informatie is heel belangrijk."

Probleemoplossend vermogen

Mensen die blockchainontwerp- of ontwikkeling doen moeten de houding van een hacker hebben, of de mogelijkheid om in een workshopomgeving samen problemen op te lossen wanneer een klant een bedrijfsvraag neerlegt. Ze moeten de bedrijfsdoelen op een rij zetten, nadenken over de implicaties en de waarde "voor alle deelnemende partijen en daarna de architectuur en de oplossing definiëren", stelt KPMG. "Deze samenwerking leidt tot een succesvolle toepassing van blockchain."

Wat is de waarde van blockchain in het bedrijfsleven? Lees de State of IT van IDG Benelux. 10 artikelen rond het thema blockchain: geschiedenis, hype en scepsis, en mooie cases. Lees onze special over blockchian of een van de andere recente specials, zoals 5G in Nederland en cloudmigratie.

Gezien het gebrek aan blockchaincursussen en omdat het een relatief nieuw concept is in de zakelijke wereld, moet een team open staan om "het probleem te hacken" door te onderzoeken en te experimenteren, vanuit zowel een businessvisie als IT. "Bij KPMG hebben we succes gehad met het inzetten van bestaande vaardigheden om ze uit te breiden zodat personeel kan ingezet worden voor blockchain", aldus Keele. "Totdat we blockchain-masters hebben, is dit een patroon dat je meer gaat zien." Vooraanstaande (technische) universiteiten als MIT, Standford University en UC Berkelet zijn inmiddels begonnen met het aanbieden van blockchaincursussen.

De meest gezochte banen in blockchain zijn, volgens een rapport vorig jaar van businessstudent.com, stagiairs, projectmanagers, ontwikkelaars, programmeurs, technische kwaliteitscontroleurs, juridische consultants en webdesigners. De meeste techneuten die blockchain aan hun CV toevoegen zijn bedreven in programmeertalen als Java of Python, maar dat is geenszins een vereiste.

Net als met alle opkomende technologieën, zijn de juiste mensen met vaardigheden van kritiek belang om resultaat te leveren, zo staat te lezen in het rapport. "Blockchainprojecten zullen niet slagen of schalen zonder een gevarieerd team met meer dan technici", aldus KPMG. "We verwachten dat meer universiteiten blockchain aan hun curriculum gaan toevoegen, wat zowel eindgebruikers als degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor bouw, uitrol en beheer zullen voorbereiden."

Aanbod in een populair veld

Op dit moment is er een duidelijk gebrek aan vaardige blockchainontwikkelaars, zeggen onderzoeksbureaus en vacaturesites. De schaarste aan vaardige mensen is een van de grootste struikelblokken voor bedrijven die blockchain willen uitrollen. Voor mensen met blockchainskills is het een rijke banenmarkt. Volgens banensite Hired explodeerde de vraag naar blockchainontwerpers in februari met een jaarlijkse groei van meer dan 200 procent.

Het verhaal van Hired komt overeen met rapporten van LinkedIn en vacatatureonderzoekers als Busning Glass Technologies en Janco Associates, die aangeven dat software-ontwikkelaars met blockchainvaardigheden meer in trek zijn dan in het verleden, met een vijfvoudige groei in vacatures het afgelopen jaar.

Hoewel blockchainontwikkelaars erg gewild zijn in de markt, noemde slechts 12 procent van de door Hired ondervraagde ontwikkelaars blockchain als primaire keus om zich eigen maken. Python werd door 51 procent aangehaald als meest geliefde taal, gevolg door JavaScript met 49 procent, met afstand gevolgd door PHP, met 19 procent.

Nog een probleem dat dit gat tussen vraag en aanbod groter maakt, is het gebrek aan trainingsopties, zegt Hired-CEO Mehul Patel. Volgens de gegevens van Hired is een op de vijf ontwikkelaars autodidact. "Over het algemeen zien we dat minder dan de helft van de ontwikkelaars die we bekeken een bachelordiploma had en een vijfde had niet meer dan anderhalf jaar in de collegebank gezeten. Een derde van de ontwikkelaars die we in de database hebben zijn autodidact of hebben op een niet-traditionele manier geleerd."