12 open source-tools die Docker beter maken

Als je eventjes niet oplet, mis je al snel de interessantste ontwikkelingen rondom Docker. Kubernetes krijgt vandaag de dag dan wel de meeste aandacht, maar Docker biedt nog steeds net genoeg orkestratie voor de meeste ontwikkelprojecten en uitrol. Daarnaast heeft Docker een uitgebreid ecosysteem aan third party-tools die Docker uitbreiden, meer schwung geven of het makkelijker maken om ermee te werken. Hier volgen 12 open source-projecten die daarin voorzien.

1. Dive

Docker-images zijn als laagjestaart: elke laag is iets anders en ze kunnen behoorlijk opgestapeld worden. Misschien kun je zelfs beter zeggen: laagjestaart nog in de doos, waardoor je niet weet hoeveel lagen er zijn of wat er precies in zit. Met Dive kun je in de taartdoos loeren om te zien waar je precies mee te maken hebt, middels een interactieve gebruikersinterface.

Je kunt zien welke ingrediënten er precies in elke laag zit en zien hoe de laag is veranderd ten opzichte van de vorige. Oftewel: wat er is toegevoegd of verwijderd. Je kunt een image ook analyseren om verspilde of dubbele ruimte te lokaliseren en die resultaten zelfs doorspelen aan je continuous integration-pipeline, zodat een image met te veel verspilde ruimte omvalt in het buildproces.

2. Dockor Compose UI

Dit is een project met MIT-licentie die een webgebaseerde gebruikersinterface levert voor Docker Compose. De UI is gebouwd met Pyhton-framework Flask. Je kunt containers lokaal draaien of op een externe host, en Docker Compose UI zelf is voor het gemak beschikbaar als Docker-container. Let op dat enkele van de demoprojecten hiervan niet kunnen schalen vanwege poortconflicten.

3. Dockly

Het meeste werk van Docker doe je via een CLI of terminal-interface en de standaard-CLI ziet er uit als de meeste opdrachtprompts. Dockly bouwt daar een fullscreen terminal-interface omheen, zodat je een tekstueel dashboard hebt met een overzicht van alle draaiende containers, een view van de containerlogs en de gebruiksstatistieken.

4. Dusty

Dit is een ontwikkelomgeving met MIT-licentie. Dusty is bedoeld om het gebruik van Docker Compose of Vagrant voor het beheren van containers te verbeteren. De ontwikkelaars achter Dusty beweren bijvoorbeeld dat het specificatiemodel eenvoudiger is dan in Docker Compose en dat het versiegebaseerde isolatie van dependency's en updates van services beter doet dan Vagrant. De tool levert ook de mogelijkheid om tests aan te maken als onderdeel van de specificatie van een omgeving en er is de optie om veelvoorkomende procedures met meerdere stappen te verwerken via een simpel aan te spreken script.

5. Elsy

Dit is een buildtool die meerdere programmeertalen ondersteunt, voor Docker en Docker Compose. Met Elsy kun je een repository consistent in verschillende omgevingen bouwen. De omgeving beperkt de benodigde tooling voor de build tot een minimum, ongeachte de taal die wordt gebruikt. Een feature die het open source-product onderscheidt is blackbox-test , waarmee een container getest kan worden alsof hij in productie draait. Denk aan een vereiste database, daarvan wordt een container opgezet. Daarna verwijdert Elsy automatisch weer de testomgeving.

6. Gockerize

Voor fans van Go is er Gockerize, een BSD-gelicenrieerde tool om statische Go-binary's te maken en ze te verpakken in een minimalistische Go-container. Dit is genaakt door de mensen achter AeroFS en het bevat features als het automatisch toepassen van patches voor de Golang-standaardlibrary. Gockerize maakt niet veel gebruik van externe middelen; enkel Go, Docker 1.5 of hoger en de Bash-shell.

7. Habitus

Nog een Docker-gebaseerde buildtool. Habitus gebruikt Dockerfile en build.yml om multi-step containers te bouwen die een aantal arbitraire opdrachten bevatten. Elke step in de build kan uitgaan van een vorige step, om ervoor te zorgen dat lastige multi-step dependency's correct werken. Habitus ondersteunt ook het gebruik van sleutels in je buildproces, zonder daar sporen van achter te laten in het image.

8. Hyper

Dit wordt gepresenteerd als hypervisor-agnostische tool, zodat je Docker-images op iedere hypervisor kunt draaien. Hyper gebruikt Docker, QEMU en Xen om dat doel te bereiken. De makers zeggen dat het minimale resources nodig heeft (28 MB), boot met de snelheid van een container in plaats van een VM, hoge prestaties levert en hardwareisolatie biedt voor applicaties. Een voorgestelde use-case is het maken van multi-tenant Docker-gebaseerde applicaties.

9. Kitematic

Soms wil je gewoon een GUI. Kitematic geeft je een grafische omgeving om Docker-containers te beheren op macOS, Ubuntu en Windows. Aanvullende voordelen zijn het automatisch inzage geven in containervolumedata in het bestandssysteem, een ingebouwde CLI voor Docker en het automatisch synchroniseren van de staat om overeen te komen met wijzigingen (bijvoorbeeld als je nieuwe containerimages toevoegt).

10. Logspout

In de Unix-wereld is het traditie om kleine programma's te combineren om grote problemen op te lossen. Logspout past deze filosofie toe op het beheren van Docker-containers. Logspout heeft alle logs (hoofdzakelijk stdout en stderr ) van alle containers op een opgegeven host door aan welk doel je ook wilt gebruiken. De geaggregeerde logs kun je in realtime inzien door de HTTP-stream te bekijken.

11. Portainer

Zelfs een relatief eenvoudige Docker-stack kan veel dynamische onderdelen hebben: containers, volumes, sleutels, images, netwerken. Het is geen doen om dit allemaal in je hoofd bij te houden. Portainer geeft je een web-UI voor je Docker-omgevingen, of dat nu enkele hosts of clusters zijn, zodat je één view hebt van alles wat je draait. Het beste is nog dat het hele boeltje in je bestaande Docker-infrastructuur kunt uitrollen als een enkele container.

12. Whalebrew