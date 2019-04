Wat doe je nu het einde van Python 2 nabij is?

Met EOL van Python 2 over acht maanden kijken we naar je opties.

Het is de hoogste tijd. Python 3 heeft ontelbare technische en gebruiksverbeteringen ten opzichte van zijn voorganger en heeft een prima uitgangspositie om Python 2 permanent te vervangen. Het grootste deel van de packages in de PyPI-repository ondersteunt versie 3. En vrijwel elk recent boek, programmeercursus en online tutorial richt zich voor beginners al op Python 3.

Maar er is minder goed nieuws: Python 2 zal nog jaren gebruikt worden - vergelijk het met Windows 7 (of zelfs Windows XP). We zullen apps blijven gebruiken die zijn geschreven in de oude versie. Sommigen zullen zelfs Python 2 blijven gebruiken om nieuwe apps te schrijven, vanwege beperkingen binnen de organisatie waar ze werken.

Wat moet je doen als je vastzit aan Python 2 in een wereld die naar Python 3 aan het overstappen is? Een blik op de opties.

Wat Python 2 EOL betekent

Het belangrijkste om te weten van de End Of Life (EOL) van Python 2 is dat applicaties in versie 2.x blijven draaien. Dit is niet als een millenniumbug waarbij apps ophouden met werken op 1 januari 2020. Het betekent dat er geen ondersteuning meer volgt vanuit de ontwikkelaars van de programmeertaal. Hieronder wat dit praktisch betekent:

Er verschijnen geen officiële bugfixes en beveiligingspatches voor Python 2 meer. Als er een nieuw probleem opduikt in de interpreter of standaardlibrary, wordt deze niet gerepareerd door het ontwikkelteam. Maar commerciële leveranciers kunnen Python 2 blijven onderhouden of andere third party-ontwikkelaars zouden de codebase kunnen forken en verdergaan waar het officiële team is gebleven (daarover straks meer). Als er een nieuw probleem opduikt in de interpreter of standaardlibrary, wordt deze niet gerepareerd door het ontwikkelteam. Maar commerciële leveranciers kunnen Python 2 blijven onderhouden of andere third party-ontwikkelaars zouden de codebase kunnen forken en verdergaan waar het officiële team is gebleven (daarover straks meer).

Third party Python-projecten verlaten Python 2. Library's die zowel Python 2 als Python 3 ondersteunden zullen hun resources nu exclusief in versie drie steken. Veel van deze projecten draaien op vrijwilligers en het is veel minder werk om slechts één versie van de taal te ondersteunen. Elk project beslist natuurlijk zelf over Python 2-ondersteuning, maar veel grote Library's die zowel Python 2 als Python 3 ondersteunden zullen hun resources nu exclusief in versie drie steken. Veel van deze projecten draaien op vrijwilligers en het is veel minder werk om slechts één versie van de taal te ondersteunen. Elk project beslist natuurlijk zelf over Python 2-ondersteuning, maar veel grote projecten hebben al aangegeven Python 2-ondersteuning volledig te schrappen in 2020.

Platformondersteuning voor Python 2 neemt af. Linux-distributies en cloudleveranciers kunnen de Python 2-runtime nog opnemen, maar verwacht dat de ondersteuning in de loop der tijd minder robuust wordt. Het is vrijwel zeker nog steeds mogelijk om een gecontaineriseerde versie van Python 2 op een cloudplatform te draaien, maar er is geen garantie dat cloudleveranciers hun eigen Python 2-containers zullen onderhouden.

Als je vastzit aan Python 2-applicaties, hoe ga je dan om met het einde aan de ondersteuning? De beste langetermijnstrategie is om al je Python 2-dependency's te vermijden. Maar dat is slechts de eerste van veel opties.

1. Migreer

Het is makkelijker dan je zou denken om Python 2 uit te faseren, afhankelijk van de grootte van je codebase en de externe dependency's. Pythons officiële documentatie heeft enkele logische stappen die je kunt volgen om te bepalen of je project 'futureproof' is, oftewel of je Python 3 kunt gebruiken met weinig of geen aanpassingen. Een van de beste eerste stappen is het gebruiken van de package caniusepython3 om te zien welke componenten een migratie naar Python 3 op dit moment zouden frustreren.

Het minste dat je kunt doen, als je gedwongen bent Python 2 te blijven behouden, is migreren naar de laatste versie van Python 2.7. Op het moment van schrijven is dat versie 2.7.16, uitgebracht afgelopen maart. Gebruik dit als een beginpunt voor het overstappen naar Python 3. Op deze manier heb je de voordelen van de bugfixes die beschikbaar zijn voor Python 2.7 voor het officiële ondersteuningseinde.

2. Gebruik een alternatieve Python 2-runtime

Als het aanpassen van de codebase geen optie is, kun je kijken naar een alternatieve Python 2-runtime van een third party. Deze worden mogelijk langer ondersteund dan Python 2 zelf. Hier volgen een paar mogelijkheden.

Tauthon

Tauthon is een fork van Python 2.7.16 "met nieuwe syntaxis, library's en built-ins die zijn gebackport vanuit Python 3.x", aldus de projectbeheerders. Tauthon bevats ook, als de beheerders die kunnen leveren, fixes en patches voor de taal. In theorie zou dit dus kunnen werken als een vervanger voor Python 2.7. De recentste release op het moment van schrijven is 2.8 en dat bevat diverse features die voorheen alleen beschikbaar waren in Python 3.

PyPy

De JIT-runtime PyPy gebruikt Python 2 als kerncomponent van zijn eigen interne infrastructuur en heeft versie twee lange tijd gebruikt als zijn hoofdversie. "Omdat RPython [de basis van PyPy] op Python 2 is gebaseerd, zal de Python 2-versie van PyPy 'voor eeuwig' blijven bestaan, oftewel zolang PyPy zelf bestaat", zo staat te kezen in de documentatie van het project. PyPy levert wellicht compatibiliteits- of prestatieproblemen op met packages die C-extensies gebruiken, hoewel het ontwikkelteam van PyPy constant werkt om deze issues te bestrijden.

IronPython

IronPython, een implementatie van de taal voor de .Net-runtime, heeft een versie van Python 2 die nog steeds actieve ondersteuning krijgt. De huidige bezetting van ontwikkelaars heeft aangegeven niet verder te gaan met Python 2 na 2020 om beter te concentreren op IronPython 3. Maar dat betekent niet dat andere ontwikkelaars geen ondersteuning inbouwen.

Cython

Een andere optie, zij het met een beperkte onderhoudsperiode, is Cython. Die compileert Python naar C met optionele typeringen om prestaties te verbeteren en hij ondersteunt Python 2 sinds het ontstaan. Je krijgt mogelijk zelfs een prestatieboost, afhankelijk van het soort applicaties. (Programma's die voornamelijk I/O verwerken zullen weinig verbeteren.) Het nadeel is dat Cython ook voornemens is om rond het eind van het jaar de ondersteuning van Python 2 te beëindigen. Maar het is mogelijk om Cython te gebruiken om Python 2 te converteren naar C voor het gebruik van een 'bevroren' binary.

3. Koop externe langere ondersteuning in

Een langetermijnsoplossing is het inkopen van een leverancier van Python-oplossingen. ActiveState, maker van de ActivePython-distributie en de IDE Komodo, levert ondersteuning aan klanten die op Python 2 willen blijven of naar python 3 willen migreren terwijl ze de componenten van hun stack identificeren die herschreven moeten worden.

Sommige leveranciers geven ondersteuning voor Python 2 omdat het onderdeel is van een ander product. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versie 6 en 7 bevatten Python 2 en onderhoudscontracten voor die versies van het besturingssysteem zorgen ervoor dat Python 2 wordt ondersteund gedurende de levenscyclus van het OS.

Een derde optie is om ondersteuning via een consultant of aanbestedingsbedrijf te kopen. Het onderhoudsniveau kan variëren afhankelijk van je behoeftes en ambities. Dat zou kunnen gaan om een transitieplan om te migreren terwijl software wordt herschreven (waarschijnlijk de beste langetermijnstrategie) of handmatige patches voor Python 2 in een eigen build van de runtime toepassen (ambitieus en complex).

4. Onderhoud Python 2 zelf

Python is een open source-project. Dat betekent dat je zelf aan de slag mag met de code om fixes te ontwikkelen. Een verbetering aan de standaardlibrary van Python is doorgaans niet zo lastig, aangezien het meeste daarvan in Python is geschreven. Maar als je iets moet wijzigen aan een C-module in de standaardlibrary, of aan de CPython-interpreter, zit je met een lastigere klus te kijken, omdat je C moet begrijpen en bekend moet zijn met de werking van CPython.

5. Doe helemaal niets

De strategie van de veel bedrijven toen Windows NT en Windows 2000 EOL bereikten was om niets te doen: if it ain't broke, don't fix it. Python-applicaties die intern worden gebruikt en niet benaderbaar zijn van buitenaf kun je in theorie langer gebruiken. Virtuele machines en containerisatie zijn manieren om deze applicaties op een beheerde manier te blijven gebruiken. Je kunt een editie van de Python 2-runtime 'bevriezen' in een VM of containerimage, samen met de standaardlibrary, modules die je nodig hebt voor de app en de applicatie zelf.

Dat gezegd hebbende, iedere legacy-app, zelfs eentje die niet van buitenaf te benaderen is, moet regelmatig opnieuw worden geëvalueerd, om bijvoorbeeld te kijken wat de mogelijkheden zijn van eventuele laterale aanvallen van onverlaten die in je netwerk zitten. In alle gevallen die we hier noemen is de langetermijnstrategie hetzelfde: migreer naar Python 3. Python 2 was geweldig, maar het is tijd om het achter je te laten.